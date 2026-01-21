Eyy Google, X, Meta!

Türkiye’de iktidar yanlısı medyanın gündeminde dijital platformlar var. Bir süredir “dijital işgal var” diyerek sosyal medya platformu ve arama motorlarının reklam pastasından aldıkları payı eleştiriyorlar. Buna çare olarak telif yasası çağrısı yapıyorlar. Ancak mevcut düzende Trump’ın tam desteğine sahip platformlara sopa göstermek eskisi kadar kolay değil. Platformlardan biraz para koparılsa bile bunun Türkiye’de gazetecilik değil propaganda mecralarına akıtılması olası.

Google, X, Meta, YouTube, TikTok gibi dijital platformlar son dönemde Demirören ve Turkuaz medya gruplarının hedefinde. Hem bu platformların ne kadar tehlikeli olduğuna dair haberler yapılıyor hem de reklam geliri kayıpları vurgulanıyor. Geçen hafta birkaç gün içinde Hürriyet ve Sabah’ta şu başlıklarla haberler yayımlandı: “Dijital platformlarda 158 milyar liralık kayıp! Yatırım ve denetim yok... Bu bir milli güvenlik meselesi”, “… Türkiye’nin dijital işgali, telif yasası bitirebilir”, “Dijital işgal milli güvenlik sorunu”, “Dijital kuşatma ve reklam oyunu! Verileri toplayıp istihbarat servislerine sızdırıyorlar!”.

Haberlerde dijital platformların Türkiye’de reklamdan 2024’te 158 milyar lira gelir elde ettiği, bunun 2025’te 200 milyar liraya varacağı uyarılarına yer verildi. “Uzman” görüşlerine dayandırılan bölümlerde ise verilerin yurt dışına aktarıldığı, algoritmalarla gündem belirlendiği, “sessiz ve derinden bir dijital işgal yaşandığı”, hatta dijital alanda “vatan savunmasının şart olduğu” gibi uyarılar yapıldı. Ahmet Hakan “dijital tehlike çok büyük” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yardıma çağırdı.

Sosyal medya platformları ve Google üzerinden gelen gelirler başta doğrudan alınan reklamlara alternatifti. Dünyada teknolojiye yönelimin arttı, Türkiye’de ana akım medya çöktü; haberleri doğrudan televizyon, gazete ve internet sitelerinden alanların sayısı azaldı, sosyal medya üzerinden haber tüketimi arttı. İnternet reklamları başat gelir kalemlerinden olurken anlaşıldı ki teknoloji oligopolü, kişi ve kurumları kendine alıştırarak, haber tüketim biçimlerini değiştirmiş, reklam pastasını aç gözlü şekilde yemeye başlamıştı.

Bu süreçte en büyük darbeyi Türkiye’de kaynak yaratmakta güçlük çeken eleştirel medya yedi. Google’ın algoritma değişikliğinden olumsuz etkilenen nitelikli haber sitesi Gazete Duvar reklam gelirleri dibe vurunca kapanmak zorunda kaldı. Bu sırada sesini çıkarmayan holdingler şimdi isyan halinde. Kamu reklamlarıyla fonlansalar, iktidarın reklam için gösterdiği meşru adresler olsalar da reklâm gelirinde kaybettikleri payın en azından bir bölümünü istiyorlar.

PLATFORMLAR KİMİN İÇİN DİZGİNLENECEK?

Dev teknoloji platformlarının başkalarının emeği üzerinden yüz milyarlarca dolar kâr sağlamasına itiraz elbette meşru. Algoritmalarla belirlenen içerik dağıtım düzeninin sağlıklı toplum ve bireye yönelik tehditlerine eleştiri de yerinde. Ancak burada “niyet” önemli. Türkiye’de de bir dijital telif yasası hazırlığı uzun zamandır gündemde. Şimdi holding medya grupları bunun için baskıyı artırdı. Peki ama alınabilse bile telif gerçekten habercilik yapanlara mı gidecek yoksa rıza üretimi için dev kanaat fabrikaları işleten medya holdingleri mi alacak? Mevcut düzende bu sorunun yanıtı aşağı yukarı belli.

Ayrıca kendi çıkarları için haber üzerine haber yapanlar başka temel ihlalleri yok sayıyorsa burada da bir sorun var. İktidara yakın yayınlarda platformları eleştiren haberler yapılırken İfade Özgürlüğü Derneği “Dijital itaat rejimi” adlı raporu yayımladı. Bu ayrıntılı çalışmada sosyal medya platformlarının kendi ticari çıkarlarını korumak için devletin sansür taleplerine boyun eğdikleri ortaya konuluyordu. Zira “şak diye mahkeme kararı çıkarttım, tak diye hesap kapattım, içerik engelledim” düzeni bu platformların çıkar ilişkisi içinde oldukları otoritelerle iş birliği ile yürüyor. Telif peşinde koşanların ifade ve basın özgürlüğünün alanını daraltan uygulamalara dair sessizliği dikkat çekiyor; “milli güvenlik tehlikede” temalı haberler yapanlar, yurttaşların haber alma hakkı söz konusu olunca sus pus.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ STRATEJİK ÖNEMDE

Trump döneminde jeostratejik ve jeoekonomik ezberler bozulurken büyük teknoloji şirketlerini pazarlık masasına getirip sert düzenlemelere tâbi tutmak da eskisi kadar kolay değil. ABD sadece rakibi Çin’e karşı değil, şirketlerinin küresel hegemonyasını sarsabilecek müttefiklerine karşı da yaptırım sopasını kullanmaktan çekinmiyor. Çünkü yapay zekânın da artık önemli bir bileşeni olduğu teknoloji sektörü ABD hegemonyasının sürdürülebilirliği için kritik önemde.

Geçtiğimiz ay yayımlanan ABD Ulusal Güvenlik Strateji belgesi Trump yönetimin dünyayı nasıl gördüğünü yansıtıyordu. 29 sayfalık metinde, ABD’nin gücünü koruyabilmek için askeri yöntemlerin ötesinde üstünlüğünü artırarak koruması gerektiği vurgusu vardı. Eski bir Beyaz Saray yetkilisi olan Alexander Gray’in belirttiği üzere, savunma sanayii ve üretim sektörünün yanı sıra yapay zekâ, quantum ve süper bilgisayar teknolojilerinin önemine dikkat çekiliyordu. “Dünyanın en gelişmiş, en yenilikçi ve en kârlı teknoloji sektörü, ekonomimizin temelini oluşturuyor, ordumuza niteliksel bir üstünlük sağlıyor ve küresel etkimizi güçlendiriyor” denilen belgede 13 ayrı yerde teknoloji, 5 yerde de yapay zekâ vurgusu yer alıyordu. Bu yıllık yüz milyarlarca dolarlık ciroya sahip bir sektörün stratejik önemini ortaya koyuyordu.

KUYRUK KÖPEĞİ SALLIYOR

İngilizce’de sıklıkla kullanılan bir deyim; “kuyruğun köpeği sallaması”; genellikle güçlü olan bir yapının, daha güçsüz olan tarafından kontrol edilmesini ifade eder. ABD’deki önemli muhalif seslerden senatör Bernie Sanders, büyük teknoloji şirketleri ile yönetim arasındaki ilişkiyi “hükümet teknoloji oligarklarını değil, onlar hükümeti yönlendiriyorlar” diyerek özetlemişti. Birçok uzmana göre büyük teknoloji şirketleri ABD ekonomisinin lokomotifi. Hatta Deutsche Bank’tan George Saravelos’a göre bunların yatırımları olmasa ABD ekonomisi durgunluk yaşardı. Platformlar Trump’ın “kişisel ekonomisi” için de önemli zira Meta, Amazon, Google, Apple, Open AI, Microsoft, Nvidia kendisinin başkanlık töreni kasasına milyonlarca dolar akıtmıştı. Elbette Trump yönetiminden beklentileri hem ABD hem de dünyada dizginsiz büyümelerini engelleyecek gelişmelerin yaşanmamasıydı.

Oysa Avrupa Birliği regülasyonda ısrarcı. Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformuna 120 milyon Euro ceza kesti. Gerekçe platformun yanıltıcı “doğrulanmış hesap” tasarımı, mevzuata aykırı reklamlar ve araştırmacılara veri erişimi sağlanmamasıydı. Bilişim hukukçusu Ceren Ünal’ın yazdığı gibi, aslında bu AB’nin “dijital egemenlik” vizyonunu yansıtıyordu. Trump yönetimi ise yaptırımları ifade özgürlüğüne aykırı ve ek maliyet yaratan düzenlemeler olarak eleştirip yasa yapımında önemli rol oynayan eski AB Komiseri Thierry Breton ve dört sivil toplum temsilcisini Amerikan sosyal medya platformlarını sansüre zorlamaya çalışmakla suçladı, onlara vize vermeyeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği teknoloji geliştirmede geri kalsa da yasal düzenlemeler konusunda bir standart belirleyici konumunda. Salt büyük bir pazar olması değil, aynı zamanda diğer ülkelere örnek teşkil etmesi de Trump yönetimini endişelendiriyor ve yaptırımlar gündeme geliyor. Benzer düzenlemeler yapma arayışındaki Güney Kore ile ABD arasında bir gerilim olduğu da haberlere yansıyor.

İNTERNET ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ, İKTİDAR BEKASI MI?

Başladığımız yere dönersek; Trump yönetiminin arka çıktığı dijital platformların bileğini bükmek eskisi kadar kolay değil. Belki bir yasa çıkarıp telif anlaşmaları yapılabilir. İktidara yakın büyük kuruluşların kampanyasına bakınca hazırlanan bu yasadan onların kazançlı çıkmayı umduğu ortada. Böylece dijital platformlar bir kâr, zarar hesabı yaparak “kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” diyerek masaya oturtulabilir. Türkiye’deki ifade özgürlüğü sorunları ve akıtacakları kaynakların dijital eşitsizlikleri iktidar destekçileri lehine artırması mevcut düzende onları kaygılandırmayacaktır. Ancak algoritmaların şeffaflığının sağlanması, dezenformasyonla mücadele, tekelleşmeye karşı düzenlemeler gibi tüm platform kullanıcılarını yakından ilgilendiren daha yapısal düzenlemelere girişmek, bu yönde bir niyet olsa bile, kolay olmayacaktır. İnternet özgürlükleri bir iktidar bekası üzerinden değerlendirildiği sürece böyle bir niyet olup olmadığı da tartışmalı zaten.