Ezgi Apartmanı bilirkişi raporu: Pastane sahipleri asli kusurlu

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı 6 Şubat 2023’teki ilk depremde yıkıldı. 35 kişi yaşamını yitirdi. Nurgül Göksu’nun oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Avukat Nesibe Zabun ve henüz 6 aylık torunu Asude Ezgi Apartmanı’nın enkazında yaşamını yitirmişti. 8 gün sonra cenazeleri enkazdan çıkarıldı. Apartmandakilerin tamamı gibi yataklarında ölmüşlerdi, yani bina ilk sarsıntıda yerle bir olmuştu.

Bir buçuk ay sonra Nurgül Göksu, henüz deliller toplanmadan enkazın kaldırıldığını gördü. Oysa binanın girişindeki Kervan Pastanesi’nde yapılan tadilat nedeniyle binanın yıkıldığı iddia ediliyordu. O caddedeki tüm binalar ayaktayken sadece Ezgi Apartmanı yıkılmıştı.

ANNENİN ADALET NÖBETİ

Enkaz kaldırılırken her gün burada nöbet tutan Nurgül Göksu, kesilmiş kolonu, aslında binada bulunmayan bir asansörün parçalarını ortaya çıkardı. Savcılığı çağırarak bunların tespitini yaptırdı. Geçmişteki çok önemli bir delili de savcılığa sundu.

2019 yılındaki tadilattan sonra binanın bodrumuna doğalgaz tesisatı için gelen bir mühendis, perde duvarlarda büyük delikler açıldığını, havalandırma ve diğer tesisatlar için kirişlerin kırıldığını, sonradan bir asansör eklendiğini ve bir kolonun kesildiğini görmüştü. Apartmanın yöneticisine binanın taşıyıcı sistemine zarar verildiğini söyleyen mühendis, belediyeye başvurup inceleme yaptırmalarını istemişti.

‘ÖLMEK İSTEMİYORUZ’ DİLEKÇESİ VERMİŞLER

Apartmanda yaşayanlar, pastane tadilatının binaya verdiği zararın fotoğraflarını çekti. İmza toplayarak belediyeye başvurdular. Ancak apartmandaki dairelerin büyük çoğunluğu giriş kattaki Kervan Pastanesi’nin de sahibi olan Sami Kervancıoğlu’na aitti. Dondurma şirketinin sahibi olan Sami Kervancıoğlu, eski MÜSİAD Başkanı’ydı. İktidar ile yakın ilişkileri vardı. Cumhurbaşkanı ve tüm bakanlarla fotoğrafları arşivdeydi. Belediye, pastane tadilatının binanın taşıyıcı sistemlerini etkilemediğine dair bir yazı ile cevap vermişti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen yazıda, tadilatın imar affına girdiği belirtilmişti.

Bu yazışmaları da ortaya çıkaran Nurgül Göksu, zengin ve siyasi olarak güçlü adama karşı bir hukuk mücadelesi başlattı. Tehdit edildi, hakkında tazminat davaları açıldı. Sami Kervancıoğlu’nun para verdiği gazeteci, Ezgi Apartmanı’nın eskiden bulunduğu alanda yayın yaparak Nurgül Göksu’yu hedef gösterdi, tehdit etti. Nurgül Göksu yapayalnız kaldı ancak vazgeçmedi. Pastanenin sahipleri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel’in tutuklanması için mücadele ederken “Firar edecekler, buna izin vermeyin” diyordu.

İLK BİLİRKİŞİ RAPORU

Depremden uzun süre sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden gelen bilirkişi raporu ile dava açıldı. Bu raporda Kervan Pastanesi’ndeki tadilatın yıkımdan sorumlu olduğu belirtildi. Pastanenin sahipleri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel ile tadilatı organize eden iç mimar Ertan Danacı’nın asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Bu sanıkların 35 kez “olası kast ile öldürmek ve olası kast ile yaralamak” suçlarından 700 yıldan 876 yıla kadar hapisleri istendi. Ancak Nurgül Göksu’nun söylediği gibi firar ettiler. Yıllar süren yargılamada mahkemeye birbirleriyle çelişen 10 bilirkişi raporu sunuldu. Her duruşma Nurgül Göksu için işkenceye dönüştü. Kervancıoğlu ve Pekel, 700 gün sonra Ankara’daki bir villada yakalandı, tutuklandılar.

TAM TERSİ RAPORLAR

10’uncu bilirkişi raporunda iki üye, Kervan Pastanesi’ndeki tadilatın yıkıma neden olmadığı, bu tadilat yapılmasa da binan yıkılacağı yönünde rapor hazırlandı. Ancak bir üye, bu tespitin doğru olmadığını, 1975 yönetmeliğine göre yapılan binanın, 2018 yönetmeliğine göre değerlendirilemeyeceğini belirtti. Mahkeme bir kez daha bilirkişi raporu talep etti.

Pamukkale Üniversitesi’ndeki iki profesör, bir doçent doktor, üç doktor öğretim üyesinden istenen son rapor dün mahkemeye ulaştı. Çok önemli olan bu raporda Kervan Pastanesi’ndeki tadilatın da yıkıma neden olduğu belirtildi. Pastane sahiplerinin asli kusurlu olduğu şu tespitle anlatıldı: “Pastane işletmesinin, zemin kat işyeri havalandırma tesisatı için muhtelif perde elemanlarda boşluk açarak taşıyıcı sistem yapı elemanlarına yönelik doğrudan tahribatlı tadilat gerçekleştirmiş olması, betonarme kiriş taşıyıcı yapı elemanında sıhhi tesisatın geçirilmesi kapsamında tahribatlı tadilat gerçekleştirmiş olması, asma kat tabliyesinde tadilat gerçekleştirilmesi eylemi kapsamında betonarme kiriş taşıyıcı elemanının kaldırılması ve fretli kolon olarak ifade edilmiş olan betonarme kolon taşıyıcı yapı elemanının kaldırılması şeklinde doğrudan taşıyıcı sisteme yönelik müdahaleler gerçekleştirilmiş olmasından ötürü ASLİ KUSURLU olduğu tespit edilmiştir.”

Raporda ayrıca hayatını kaybeden yapı müteahhidinin, statik proje müellifinin, fenni mesulün asli kusurlu olduğu belirtildi.

KAMU GÖREVLİLERİ DE KUSURLU BULUNDU

Raporda, binanın yapımını kontrol eden, ruhsat veren belediye ve diğer kamu görevlilerinin de asli kusurlu olduğu anlatıldı. Ancak kamu görevlilerinin yargılanması için hukuki bir değerlendirme gerektiği belirtilerek takdirin Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin uhdesinde olduğu ifade edildi. Bu bilirkişi raporu bir annenin adalet mücadelesinde çok önemli bir adım.

DURUŞMA BUGÜN

Ezgi Apartmanı davasının duruşması bugün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Bilirkişi raporu değerlendirilecek. Bu duruşma adalet bekleyen tüm deprem mağdurları için bir umut. Olası kasttan ceza verilmesi ve kamu görevlilerinin sorumluluğunun ortaya konulması depremde yakınlarını kaybedenlerin tek talebi.

Nurgül Göksu’nun bir isteği daha var; depremden sonra sürekli yanında olan, Ezgi Apartmanı hakkında haberler hazırlayan BirGün Gazetesi Muhabiri İsmail Arı’nın özgürlüğüne kavuşması. İsmail Arı, 32 gündür haksız hukuksuz şekilde hapsediliyor.