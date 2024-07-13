F-16 ve uzun menzilli füzelere yanıt gelecek

Doç. Dr. İkbal DÜRRE

NATO zirvesinden sonra Rusya’da en çok konuşulan şey, NATO’dan Kiev’e gelen destek ve Ukrayna’da bundan sonraki süreçten çok, en az o kadar önemli olan Almanya’ya uzun menzilli füzelerin yerleştirilmesi kararı. SSCB ile ABD arasında 1987 yılında kısa ve orta menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmış ve bu anlaşma 2019’da bozulmuştu. Geldiğimiz noktada ABD, Soğuk Savaş sonrası ilk defa Avrupa’da, Almanya’da, sesten hızlı giden uzun menzilli füze yerleştirme kararı aldı.

Bu Rusya için çok tehlikeli bir durum olarak görünüyor. Rusya buna askeri olarak cevap vereceğini söyledi ancak hangi adımları atacağını şu anda netleştirmedi. Yalnız biz şunu biliyoruz, aslında Rusya geçen yılın ortalarında Belarus’a nükleer silah yerleştirmişti. Bu aslında Rusya’nın belki önceden verilmiş bir cevabı olarak da değerlendirilmeli - ki Belarus Polonya sınırında Almanya’ya yakın bir bölge. Dolayısıyla aslında bu olay, karşılıklı olarak Ukrayna Savaşı’ndan sonra tırmanışa geçen bir süreç. Ukrayna Savaşı sonrasındaki mevcut silahlanma yarışı bu aşamadan itibaren daha da hızlanarak devam edecek. Zaten tehlikede olan uluslararası güvenlik, bu hamlelerden sonra özellikle Avrasya Avrupa bölgesinde daha da fazla tehlikeye girecek. Rusya da Avrupa sınırları yakınlarındaki askeri varlığını artıracak. Bu Kaliningrad bölgesindeki askeri varlığını artırmak şeklinde de olabilir, Avrupa’ya yakın diğer sınırlarda da. Şöyle bir açıklama var, “Aslında biz zaten hazırız ama cevabımız da olacaktır.” Hem Federasyon Komitesi Başkanı’ndan hem de Dışişleri Bakan Yardımcısı’ndan bu minvalde resmi bir açıklama geldi.

Ayrıca Almanya’da uzun menzilli silahların yerleştirilmesi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan anlaşmalara aykırı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu açıklamanın Rusya’yı korkutmak amaçlı yapıldığını ama biraz daha üzerinde çalışıldığında bunun hukuken mümkün olmayacağının anlaşılacağını beyan ediyor Rus yetkililer. Ancak diğer taraftan biz biliyoruz ki anlaşmalara uyulmadan birçok adım artık atılıyor, Birleşmiş Milletler kararları bile dikkate alınmıyor. Dolayısıyla Rusya’nın bu duruşu olayları etkiler mi onu bilemiyoruz.

ÇOKTAN VERİLEN CEVAP

Ukrayna’ya yardım ve Almanya’ya yerleştirilecek füzelerin dışında NATO’nun hem Afrika’da, hem Ortadoğu’da hem de Asya-Pasifik’te de askeri varlığını artırmaya yönelik birtakım karar ve hamleleri olacak. Aslında bu karşılıklı devam eden bir süreç. NATO’dan yapılan açıklamalar çok da yeni şeyler değil. Hamleler zaten Batı tarafından son yıllarda yapılıyordu; tam tersine Rusya yeni yeni bunlara cevap vermeye başlamıştı. Asya Pasifik’te Kuzey Kore ve Vietnam’la görüşmüştü, Afrika’da da Batı’nın çıkarlarına aykırı ciddi hamleler yapıyor.

Batı’nın hamleleri ve Rusya’nın hiçbir cevap veremeyeceği şeklinde bir algı oluştu bu son toplantıdan sonra, ama asıl durum biraz farklı. Çünkü Rusya da aslında benzer hamleler yapıyor, yaptı ve yapmaya da devam edecek. Batı’nın bu türden yaptığı hamleler ise çok daha önceden başlamıştı. Dolayısıyla ben reel olarak kısa vadede dünkü NATO açıklamalarından sonra birdenbire çok hızlı birtakım gelişmelerin, tehlikeli durumların ya da bir NATO-Rusya çatışmasının gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ama başta da söylediğim gibi, gerilimin bundan sonra daha hızlı bir tempoyla yürüyeceğini anlamış oluyoruz.

YIPRATMA YARIŞI

NATO’nun şöyle bir handikapı da var; NATO ülkeleri içinde Türkiye ve Macaristan gibi birtakım ülkeler ittifakın Rusya’yla topyekûn bir savaşa girmesine ya da gerginlik yaratmasına çok da sıcak bakmıyorlar. Bu konuda çekinceleri var. O yüzde Ukrayna Savaşı özelinde Rusya ile bir çatışma çıkması ihtimalini şu aşamada zor görüyorum. Çünkü bu direkt küresel çaplı bir nükleer savaşın önünü açabilir. O yüzden tarafların söylemleri hem Rusya’yı korkutmak, hem uzun vadede silah yarışına sokarak yıpratmaya devam etmek hem de ABD’deki seçimlerden sonra beklenmedik birtakım gelişeler yaşanırsa onun önüne geçmek için alınmış birtakım karar ve söylemler olduğunu düşünüyorum. Bugünden yarına oraya çok ciddi bir etki edilemeyecektir.

Zaten Ukrayna Savaşı’nda şu an çok ciddi kan dökülüyor, savaşın boyutu şu anda büyük. Ukrayna’nın büyük şehirlerini dahi bugün Rusya bombalamaya devam ediyor. F16’ların Ukrayna’ya verilecek olması da yeni bir durum değil, zaten bekleniyordu. Dün Ukrayna’yla ilgili alınan kararlarda Rusya için yeni bir şey yok, Rusya’nın ya da dünyanın beklemediği bir şey yok. Dolayısıyla bu Rusya’da çok büyük bir sansasyon ya da hemen Ukrayna’ya tepki yaratacak bir rüzgar estirmedi.

ÇATIŞMA RİSKİ ARTTI

Çünkü Rusya Ukrayna bağlamında elinin güçlü olduğu imajı vermeye çalışıyor. Ama her hâlükârda bu şunu gösteriyor, buradaki genel gerginlik, hem Ukrayna’da hem Avrupa’da, bunun daha büyük bir çatışmaya dönüşme riski NATO toplantısından sonra daha da arttı, bu kesin. Ama bu Rusya’nın hemen buna yarından itibaren çok radikal bir askeri cevap vereceği şeklinde de okunmamalı. Daha soğukkanlı bir şekilde tepki verecektir. Çünkü Rusya’nın beklemediği bir şey değildi. Belki ancak Almanya’ya füze yerleştirilmesini beklemediğini söyleyebiliriz, onunla ilgili de bakalım nasıl süreç gelişecek.

DENGE DEĞİŞMEZ

Ukrayna’ya yapılacak maddi yardımlar ve F-16’lar Rusya’nın söylemlerine göre savaşın gidişatını çok değiştirecek mahiyette değil. Savaş her iki taraf lehine de zaten son günlerde ciddi bir şekilde değişmiyor. Yani Rusya’nın ilerlemesi var ama çok sınırlı. Dolayısıyla bu son yardımlardan sonra Ukrayna’nın savunması daha da güçlenecektir. Yani Rusya’nın ilerlemesi daha da zorlaşabilir ama bu Ukrayna’nın bir karşı atağa geçeceği ihtimalini ön plana çıkartmıyor. Belki de bundan sonraki süreçte sivil insanların ölümü daha fazla artabilir; çünkü uzun namlulu silahlar ve roketler maalesef daha çok sivillere zarar veriyor askerlerden çok, çünkü bu yıpratma savaşının bir boyutu. Ama savaşın genel gidişatını NATO’nun son yaptığı açıklamadan sonra fazla değişmez. Savaşın gidişatını bence şu an F-16’ların ya da uzun menzilli silahların gelmesi Rusya’yı moral olarak yıpratabilir ama cephedeki durumu Ukrayna lehine ciddi şekilde değiştiremez. Çünkü Rusya’nın hem silah hem de asker potansiyeli dün açıklanan yardımlara göre Ukrayna’ya göre hala çok daha fazla.