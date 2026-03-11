FA Cup: Southampton çeyrek finalde

11 sene süren Premier Lig macerasının sonunda, 2022-23 sezonunda Premier Lig’e veda etti Southampton FC, İngiltere’nin güneyinde, Hampshire bölgesinin 240 bin nüfuslu sahil şehrinin kırmızı beyazı, nam-ı diğer ‘Saints’ (Azizler). 2023-24 sezonunun sonunda play-off finalinde Leeds United’ı mağlup ederek bıraktığı yere dönüyor ancak Nisan 2025'te ligin bitimine yedi maç kala tekrar Championship'e düşüyordu.

2020’den günümüze 10 teknik direktörle çalıştılar, 2025 Mayıs’ında Will Still üç yıllık sözleşmeye imza atıyor, Kasım ayında, 21. sırada yer aldıkları zamanlarda görevden alınıyordu. 33 yaşındaki Belçikalı takımın başında ilk 13 lig maçında sadece iki galibiyet alınca değişiklik kaçınılmaz oldu sanırım. Aralık 2025’ten beri genç Alman teknik direktör Tonda Eckert takımın başında, bu yazının yazıldığı saatlerde, Championship’te bitime 11 maç kala play-off potasının dört puan altında, 7. sıradalar.

Mart ayının ikinci hafta sonunda, Federasyon Kupası 5. tur maçları, kupada kalan takım sayısı 16, yedi takım Premier Lig’den. Pazar öğle saatlerinde başlayan maçta Southampton, Premier Lig temsilcisi Fulham deplasmanında. Misafir takım elitler liginde yer aldığı zamanlarda, 2022-25 arasında Fulham'a karşı oynadığı son dört maçın üçünü kaybederken bir beraberlik aldı. Bu maç, Fulham ve Southampton arasında oynanan dördüncü Federasyon Kupası maçı, Fulham 1998-99 sezonunda rakibini üçüncü turda elerken, Southampton 1914-15 sezonunda ikinci turda ve 2017-18 sezonunda üçüncü turda galip gelmişti.

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Lecomte, savunmada Castagne, Andersen, Cuenca, Sessegnon, orta sahada Reed, Cairney, ileri uçta Smith Rowe, Bobb, Chukwueze, önlerinde gol umutları Muniz. Misafir Southampton aynı dizilişte; kalede Peretz, savunmada Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning, orta sahada Downes, Fellows, ileri uçta Jander, Azaz, Scienza, önlerinde 9 numaralı formasıyla Larin. İlk bölümde oyunu geriden kısa paslarla kuran rakibini 2. bölgede karşılıyor sarı lacivert formalı Southampton, sol kanatta Scienza çabukluğu, adam geçme becerisiyle göze batan oyuncuları. 7. dakikada Fulham’ın sağdan kullandığı maçın ilk kornerinde Andersen’in kafa vuruşu kaleci Peretz’de kalıyor. İlk 10 dakikada sağda Fellows’a savunma arkasına paslarla pozisyon üretme düşüncesinde Southampton, orta sahada Jander ataklara yön veren oyuncuları. İlk 15 dakikada topa yüzde 65 oranında sahip Fulham rakip kaleyi iki kez yoklarken Southampton’un isabetli vuruşu bulunmuyor. 20’de maçın ilginç anlarından biri, Southampton kalecisi Peretz’in vuruşunda takım arkadaşının kafasından dönen topu ağlara gönderen Muniz, ancak top durmadığı gerekçesiyle gol geçersiz, karar tartışmaya açık. Akabinde net fırsatı kaçırıyor Southampton, 22’de Azaz’ın savunma arkasına enfes pasında Scienza kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda isabetsiz vuruyor, maçın o dakikaya kadar en net pozisyonu. 30. dakikaya kadar kullandığı yedi kornerde golü bulamıyor Fulham, hava toplarının etkili oyuncusu Jimenez yedek kulübesinde. 33’te Southampton atağında sağdan ortalanan topta Scienza arka direkte demarke pozisyonda isabetsiz vuruyor, maçta kaçırdığı ikinci net pozisyon. Rakibi geride eksik yakaladığı anlarda geniş alanlarda pozisyonlar yaratıyor Southampton, ancak gol vuruşlarında etkisizler. Fulham’ın topa yüzde 68 oranında sahip olup rakip kaleyi 11 kez yokladığı, Southampton’un iki net fırsattan yararlanamadığı iki dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de gole yaklaşıyor Fulham, Castagne’nin sağdan ortaladığı pozisyonda Muniz’in kafa vuruşu isabetsiz. Akabinde Chukwueze’nin pasında Reed’in uzaklardan vuruşu kaleci Peretz’de kalıyor, ev sahibi ilk bölümde baskılı. 54’te sağdan kullandığı duran topta Castagne kafa vuruşuyla topu rakip ağlara gönderiyor ancak VAR incelemesinde pozisyon ofsayt, gol geçersiz. 58’de bir fırsattan daha yararlanamıyor Southampton, Bobb’un orta sahada kaptırdığı topta Larin’in savunma arkasına pasında Fellows sol çaprazdan kaleci Lecomte’yi geçemiyor, maçın kırılma anlarından. 62’de Fulham’da rakibine sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören Cuenca. Akabinde Cairney yerini Iwobi’ye bırakıyor. 70. dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla 33 kez buluşan Fulham final paslarında ve gol vuruşlarında etkisiz. 70’de Southampton atağında Azaz’ın gollük vuruşunu sol köşeden çıkartıyor Lecomte, akabinde forvet hattında Larin yerini Stewart’a bırakırken Jander’in yerini Bragg alıyor. 73’te Downes Southampton’da sarı kartı gören oyuncu. Son bölümde baskıyı artırıyor ev sahibi, 75-78 arasında arka arkaya kullandıkları kornerlerde pozisyon üretemiyorlar. 83’te Southampton’da Fellows ve Scienza’nın yerlerini Matsuki ve Edozie’ye bırakıyor. 86’da net fırsattan yararlanamıyor Fulham, Smith-Rowe’un enfes pasında Sessegnon’nun sol çaprazdan sert vuruşu kaleci Peretz’den dönüyor, pozisyonda sakatlanan kaleci sonrasında sahaya dönüyor. 89’da Fulham’da Smith Rowe yerini King’e bırakıyor. 90’da Fulham savunmasında Andersen’ın rakibe müdahalesi sonrası penaltı kazanıyor Southampton, topu ağlara gönderen Stewart. Altı dakika uzatılan maçta Reed’in yerini Jimenez alırken beraberlik için yükleniyor Fulham ancak aradığı golü bulamayınca 21.974 taraftarın şahitliğinde Southampton karşısında kupaya veda ediyor. 90 dakika boyunca rakip ceza sahasında topla 51 kez buluştular ancak gol becerisi yüksek Wilson’un yokluğunda rakip kale önünde etkisizdiler. Southampton’a gelince, Alman teknik direktör kasım ayında göreve geldiğinde takım Championship'te 21. sıradaydı, ancak şimdi play-off'lara ve kupada çeyrek finalde. Takımın yükselişi takdire şayan. Maçın adamı Southampton’a turu getiren golün sahibi Stewart.