Fabrika çocuğundan metal tanrısına

Buse İlkin Yerli

Ozzy Osbourne’un sahnedeki kimileri için ürkütücü olan kaotik ve karanlık kimliği bir tesadüf değildi. Bu, onun içine doğduğu çevrenin doğrudan yansımasıydı. Ozzy 1948 yılında İngiltere’nin Birmingham kentinde, John Michael Osbourne ismiyle doğdu. Fabrika işçisi anne babanın 6 çocuğundan biriydi. Aynı odada yatan 6 çocuk, dışarıda tuvalet, banyosuz bir ev… Disleksikti, bu yüzden okulda ‘aptal’ yaftası yedi. ‘Ozzy’ lakabı da okul yıllarından kaldı. Yoksulluğun da getirdiği şartlar yüzünden 15 yaşında okulu bıraktı. İnşaatlarda, fabrikalarda, mezbahada çalıştı. Buraya kadar çok da uzak olmadığımız bir hikâye ne yazık ki.

Bir gün radyoda The Beatles’ın “She Loves You” şarkısını duydu. Daha sonra bu şarkının kendisine müzisyen olması için ilham verdiğini anlatacaktı…

1960’larda Birmingham’ın gündemi çelik fabrikaları, işçi grevleri ve genç işsizliğiydi. Atmosfer, gençliği derinden etkiliyordu. Metal efsanesi o grup bu ortama doğdu. 1968’de vokal Ozzy Osbourne, gitarist Tony Iommi, basçı Geezer Butler ve davulcu Bill Ward ile Black Sabbath’ı kurdu. Şehrin ahvali, grubun müziğine yansıyacak karanlık, ağır ve isyankâr tonu besledi. Iommi’nin fabrikada çalışırken parmak uçlarını kaybetmesi sebebiyle gitarın farklı akortlaması grubun daha ağır, daha gürültülü ve ‘uğursuz’ bir sound ile çalmasına yol açtı. Metal müziğin temeli de böyle atılmış oldu.

İlk albümleri Black Sabbath, 1970 yılının 13 Şubatında, bir cuma günü çıktı. Yani uğursuz sayılan 13. Cuma’da. Basın, daha sonra tarihin pek çok yerinde metal grupları için yapacağı gibi, Black Sabbath hakkında “Şeytana tapan grup” yazdı. Aynı yıl çıkan Paranoid albümüyle Black Sabbath bir grup olmaktan çıkıp gençliğin ruhunu yansıtan bir isyana dönüştü. -Bana kalırsa üstüne 17 albüm çıkarmalarına rağmen hâlâ en iyi albümleri Paranoid.-

9 yıl ve 6 albüm sonra, rockstarlıklarının pik noktasında, şiddetli geçimsizlik sebebiyle Ozzy Osbourne gruptan ayrılıp solo kariyerine yöneldi. 1980 yılına gelindiğinde ilk solo albümü Blizzard of Ozz’u yayınladı. Albüm heavy metal tarihinin en başarılı çıkış albümlerinden biri olarak tarihe geçti. Solo kariyerinin mimarlarından biri de gitaristi Randy Rhoads idi. Ozzy, kardeşi gibi sevdiği Rhoads’u 1982’de turdayken uçak kazasında kaybetti.

Uyuşturucu ve alkol kullanımında Rhoads’un ani kaybıyla dibe vurdu. Ozzy, artık yeni bir üne yürüyordu: Vahşi. Tüm klişeler bu dönemde metal literatürüne girmeye başladı. 1982’de Iowa konserinde canlı bir yarasanın kafasını ısırdı. Daha sonra yarasanın canlı olmadığını, bir izleyici tarafından atılan oyuncak olduğunu düşündüğünü söyledi. Glam metal grubu Mötley Crüe ile turdayken burnundan karınca da çekti. Başka hayvanların da kafasını kopardığı yönünde haberler kulaktan kulağa yayıldı… Bu sırada sadece hayvanlara değil eşi ve menajeri Sharon’a da zarar verdi. 1989’da bu yüzden gözaltına alındı ve mahkeme kararıyla rehabilitasyona girdi. Bağımlılıkla mücadelesinde birkaç kez geriye düşse de 2013’ten beri tamamen ayıktı. Karanlığın Prensi, ömrünün sadece son 12 senesini tamamen ayık geçirdi.

2002 yılında ise MTV ‘The Osbournes’u yayınlamaya başladı. Bu reality show, Ozzy’nin ‘şeytan’ imajının arkasındaki gerçek karakterini ortaya çıkardı. Sahnede vahşeti yaşatan rock yıldızı evde standart bir ‘İngiliz aile babası’ idi. Ağzı bozuk ama sevecen Ozzy’nin bozuk aile yapısını milyonlar izledi. Bu yıllarda hâlâ solo kariyerini sürdürüyordu.

Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da Black Sabbath ile birkaç kez geçici olarak yan yana geldi. 2011’de Billy Ward hariç diğer üyeler bir albüm üzerinde çalıştıklarını duyurdu. 2013’te ise 35 yılın ardından Black Sabbath’tan yeni bir albüm gördük: 13. 2016-2017 yılları arasında ‘The End’ turuna çıktılar. Bu, grubun son turu oldu.

2007’de Parkinsonizm sendromu olduğunu farkeden Ozzy, 2019 yılında Parkinson hastalığına yakalandığını açıkladı. Diğer sağlık sorunları da birleşince kariyerinden uzaklaşmak durumunda kaldı. 2022’de sahneye çıktığında bunun veda konseri olabileceği konuşuluyordu. Ama bu Karanlığın Prensi için yeterli değildi. O, metali bu dünyaya getiren kişiydi ve bir metalci gibi ölecekti! Ozzy Osbourne, geçen 5 Temmuz’da doğduğu Birmingham’da son konserine çıktı. Tüm gece bir tahtta oturdu, Villa Park’taki 45 bin; ekran başındaki 6 milyon kişiye şarkılarını son kez söyledi.

Bu konserin üzerinden 20 gün bile geçmeden, 22 Temmuz 2025 günü Karanlığın Prensi Ozzy Osbourne 76 yaşında dünya denen çılgın trenin raylarından çıktı.

Ozzy, Aston’dan 3 çocukla birlikte kurduğu grupla kendisi gibi işçi çocuklarına, işçi çocuklara ilham oldu. Bir müzik türünü yoktan var etti. Yetmedi, alt türlerin önemli bir kısmında yol gösterici oldu. Black Sabbath’ın doğası, Ozzy’nin şeytani ve efsanevi vokali, sahne şovları ve basının pompaladığı, muhafazakârların yükselttiği “Gençleri şeytana tapmaya zorluyor” söylemleri onu Karanlığın Prensi yaptı.

15 yaşında ne yapacağını bilmeyen çocuğu müzik kurtarmıştı. O da kendi müziğiyle milyarlarca insanın hayatına dokundu. Savaşların karşısında “War Pigs”i, insanların makineleşmesine dikkat çekmek için “Iron Man”i, ahlaki ikiyüzlülükleri sorgulamak için “Mr. Crowley”i, bağımlılık ve dayatılan cinsiyet kalıplarına karşı “No More Tears”ı yazacak kadar önemsiyordu bu dünyayı.

Sadece müziği değildi Ozzy’i Ozzy yapan. İnsanların Ozzy Osbourne’u bu kadar sevmesinin arkasında koca bir kültürel fenomen var. Onu bu kadar ikona dönüştüren şey, sadece şarkıları ya da çılgınlıkları değil insanî kırılganlıklarıyla, sınır tanımaz enerjisiyle hem karanlık hem komik bir figür olmasıydı. Hem şeytanla hem kendi şeytanlarıyla savaşıp hayatta kaldı.

Ozzy gibi bir delinin olmadığı metal camiası bir hiçten ibaret. Daha önce bir gazeteciye “Dünyanın en iyi yazarı da olsan benim hayat hikâyemi yazamazsın” demişti. Doğru, bu yazıyı yazmak da yazmak zorunda kalmak da oldukça zordu. Yine de Ozzy’e olan minnetimi ancak böyle ödeyebilirim. Çok sevdiğim gazeteci Barış Akpolat, Ozzy’e veda için kaleme aldığı yazısında “Kaosuna bizi ortak ettiğin için teşekkürler” demişti. Sanırım bu, ona veda için en doğru cümleydi. Eminim Ozzy, nereye gittiyse orada cehennemi yaşatıyordur. Arkasında bıraktığı milyonlar Ozzy’nin mirasına sonsuza dek sahip çıkacak. Hoşça kal Karanlığın Prensi, hoşça kal Ozzy Osbourne.