Faili bulmak için herkes aynaya baksın

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen futbol yorumcusu Serhat Akın önceki gün kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eski futbolcu ayağından yaralanırken saldırılarının faili henüz bulunamadı.

Akın’a yapılan saldırı son dönemde gerek konvansiyonel gerek dijital medyada futbol üzerinden artan şiddet dilinin bir yansıması. İşleri düzeltmesi ve sağduyuyu artırması beklenen kulüp yöneticilerin bunun tam aksi yönde hareket etmesi, rant kültürünün bir parçası haline gelen taraftar gruplarıyla kirli ilişkiler kurması duruma hiç yardımcı olmuyor.

Bu bozuk kültürün bir diğer parçası spor medyası. Türkiye’de spor gazeteciliği hiçbir dönemde mükemmel yapılmadı ancak unvanı gazeteci olan kişilerin de hiç bu kadar kirlendiği bir dönem de görmedik. Adı birçok skandala karışan isimler, en ağır holigandan daha kötü tavırlar sergileyen medya mensupları ve daha fazlası...

RASİM OZAN ETKİSİ

Politika yorumlarıyla pek fazla kaile alınmayan Rasim Ozan Kütahyalı gibi gazeteci görünümlü tetikçinin spor medyasının geri kalanı için örnek alınması gereken bir persona yaratması ve bu işe giren herkesin kendi Rasim’ini yaratmaya çalışması zaten pek parlak olmayan durumu daha da kötü hale getirdi.

Özetle Serhat Akın’a yapılan saldırı alelade yapılmış münferit bir saldırı değil. Arkasında giderek kirlenen bir ortamın ayak izleri var ve en başta bu saldırıya isyan edenler aynaya bakıp kendini düzeltecek çünkü ‘tetiği çeken’ sadece saldırgan değil.