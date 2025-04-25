Farkındalık için kısa film gösterimi

BirGün EGE

Buca Belediyesi, bu kez çocuklarda depreme karşı farkındalık yaratacak kısa film projesini hayata geçirdi.

Buca Belediyesi iştiraki Bucamar Çınar Anaokulları ve Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT) iş birliğiyle hazırlanan filmde, belediye çalışanları gönüllü olarak yer aldı. Filmde, çocuklara deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Buca’da sadece bugünü değil, yarını da inşa ettiklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Deprem gibi hayati bir konuda, çocuklarımıza korku değil, bilinç kazandırmak zorundayız. Bu film, onların güven içinde öğrenmeleri, güçlü bireyler olarak yetişmeleri için atılmış çok kıymetli bir adım. Belediyemizin çalışanları projeye sadece emek değil, gönül verdi. Hepimiz çocuklarımız için bir araya geldik” diye konuştu.