Faşist zihin

Christopher Bollas’ın ‘Being Character’ kitabında da yazdığı gibi psikanaliz sayesinde biliyoruz ki, benlik iç dünyada temsil edilen farklı kendilikler ve nesnelerden oluşur. İçgüdüler, anılar, ihtiyaçlar, kaygılar ve nesne tepkileri olan bir parlamento düzenini andırır benlik, sürekli bir müzakerenin yaşandığı. Özellikle açgözlülük gibi yoğun bir dürtünün veya kıskançlık gibi bir gücün veya sakatlanma korkusu gibi bir endişenin baskısı altında olduğu durumlarda, bu iç dünya parlamento işlevini yitirir ve daha az temsili bir iç düzene dönüşebilir. Benliğin farklı parçaları dış nesnelere yansıtıldığında, zihin giderek kendi temsili bileşenlerinden arınır, içsel denge bozulur. Kısacası, her birimizin içinde bir faşist gizlidir, içimizdeki faşizmin nasıl ortaya çıktığını anlamadan, toplumların faşizme yönelme potansiyelini anlamamız mümkün değil.

AUSCHWİTZ BENLİĞİ

İnsan hangi koşullarda sevgi dolu bağımlı kendiliklerini öldürüp benliğin yıkıcı narsistik kısımlarıyla özdeşleşir? Askerlikte ‘ana kuzusu’, iş yaşamında ‘fazla yumuşak’ olarak etiketlenen erkekler, zamanla kendilerini savunmak için benliğin daha yıkıcı, narsistik yönleriyle özdeşleşmeye zorlanırlar. Nazilerle ilgili yapılan çalışmalarda, Nazi doktorlarının hem soykırım eylemleri gerçekleştirip hem de sıradan aile adamları olarak kalmayı nasıl sağladıklarını anlamaya çalışılmıştı. Aslında sorunun yanıtı basitti: Bölme. Benlik ikiye bölünüyordu, böylece benliğin bir kısmı bütünmüş gibi hareket edebiliyordu. Nazi doktorları, suçluluğu "Auschwitz benliğine" aktararak suçluluk duygusu yaşamıyorlardı. Ama bu da yeterli değildi, "Auschwitz benliğin"deyken, öldürme yerine, temizlik vs başka sözcükler kullanarak zihinlerinde yaptıkları eylemi yumuşatmaya çalışıyorlardı. Sokak hayvanlarına eziyet eden iyi aile babaları, pedofil olan çocuk doktorları, eşine şiddet uygulayıp 8 Mart’ta kürsüden kadın hakları savunculuğu yapan sendikacılar, tecavüz ya da cinayetle suçlanan polisler, rüşvet alan yargıçlar, aynı savunma mekanizmasını kullanırlar.

SIRADAN İDEOLOJİ

Bir videoda vardı, İsrailli yaşlı bir kadın, ABD’deki bir gösteride kendinden geçercesine "Gazze’deki herkesi öldüreceğiz!" diye bağırıyordu. Soykırım mağduru, kendisini kirletebilecek ve bu nedenle ortadan kaldırılması gereken bir hastalık gibiydi o kadın için. Hitler’in uygulamaya koyduğu "şiddetli arınma prosedürü"nü savunuyordu bir bakıma. O kadın belki de bir anneydi, belki bir doktor ya da öğretmen. Ama benliği bölünmüştü. Bollas şöyle yazmıştı: "Faşist zihin durumunda (bireyde veya grupta) temel unsur, tüm muhalefeti ortadan kaldırmayı amaçlayan belirli zihinsel mekanizmaların çalışması yoluyla kesinliğini koruyan bir ideolojinin varlığıdır." Bu ideoloji karmaşık değildi, hatta inanılmaz derecede basit, Arendt’in tabiriyle sıradandı. Bugün pek çok insanın içindeki şiddet potansiyelini anlamaya çalışırken, Hannah Arendt’in ‘sıradan kötülük’ kavramı yeniden önem kazanıyor.

Faşist zihin durumunda şüphe, belirsizlik, kendini sorgulama, zayıflık olarak görülüyordu ve ideolojik kesinliği korumak için zihinden atılmalıydı. Bu yüzden sanatın belli tarzlarından, psikolojiden, felsefeden hoşlanılmıyordu, sansür yaşamın her alanına sızıyordu. Bu sayede şüpheler ve karşı görüşler atıldıkça özel bir bağlanma eylemi ortaya çıkıyor ve zihin karmaşık olmaktan uzaklaşıp huzurlu ve kendinden emin bir sıradanlığa ulaşıyordu. Kült tarikatlarda ya da örgütlerde de benzer bir süreç işliyordu.

RETORİK ŞİDDET

Bu zihniyet durumunu yaygınlaştırmak için ‘entelektüel’ açıdan retorik şiddet uygulanıyordu. Bunun için muhalif olanların sözleri çarpıtılıyor, bağlamından koparılarak yorumlanıyor, gülünç ve güvenilmez olarak gösteriliyordu. Muhalif olanlar karikatürize ediliyor, küçümseniyor, karakter suikastı yapılıyor, itibarsızlaştırılıyor, dedikoduya dayalı yargılamalar yapılıyordu. Bütün mesele o kişiyi ya da topluluğu düşünce sahnesinden çıkarmaktı.

Bollas’a göre, bir kişi, grup, kurum veya ülke, entelektüel veya fiziksel soykırım travmalarından gerçekten kurtulmak istiyorsa, işlediği suçları hatırlamak zorunda kalacaktır. Faşist zihin, sadece başkalarına karşı değil, kendine karşı da acımasızdır. Hatırlamak bu yüzden zordur, çünkü hatırlamak, yitirdiğimiz kendiliklerimizin yasını tutmaktır.