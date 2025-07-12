Faşizmin Çocukluktaki Yankısı: Bir Liderin Çocukluğu

İnsan doğuştan mı kötüdür, yoksa kötülük bir öğrenme sürecinin ürünü müdür?

Bazen bir haber, bir fotoğraf ya da yalnızca bir cümle düşer önümüze ve içimizden şu soruyu geçiririz: Bunca kötülük nereden geliyor? Son yıllarda bu sorunun peşine düştüğümde, zihnimde hep benzer yüzler beliriyor: iktidarına âşık ‘dünya liderleri.’ Gözümüzün içine bakarak pervasızca yalan söyleyen adamlar... Derken, Brady Corbet’nin Bir Liderin Çocukluğu (The Childhood of a Leader) filmi yankılanıyor belleğimde. Çünkü bu film, kötülüğün sıradan değil, sistematik olduğunu hatırlatıyor. Liderliğin yalnızca politik bir yükseliş değil, aynı zamanda psikolojik bir deformasyon ve pedagojik bir inşa olduğunu gösteriyor. Corbet’nin 2015 tarihli bu ilk uzun metrajı, ilk bakışta 20. yüzyılın faşizmine dair karanlık bir dönem portresi gibi görünse de, zaman geçtikçe asıl hedefinin geçmiş değil, bugün olduğu açıkça anlaşılıyor.

İNŞA EDİLEN KÖTÜLER

Venedik Film Festivali’nde ‘En İyi İlk Film’ ve ‘Ufuklar En İyi Yönetmen’ ödüllerini alan Bir Liderin Çocukluğu’nun asıl başarısı, hala tartışılmaya cesaret edilemeyen ve fırsat bulunamayan bir meseleyi, çocuklukta şekillenen politik karakteri görselleştirerek görünür kılması. Corbet, film boyunca şu soruyu usul usul zihnimize bırakıyor: Kötülük doğuştan mı gelir, yoksa ona mı öğretilir? Ve belki de en sarsıcı olan şu: Bu soru artık yalnızca felsefeye değil, doğrudan hayata, sokağa, sınıf ortamına, sosyal medyaya ve çocuk odalarına sızmış durumda. Bir Liderin Çocukluğu, bir ilk filmden beklenmeyecek bir ustalıkla yaklaşıyor seyircisine. Film yalnızca estetik anlamda çarpıcı bir sinema deneyimi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda faşist zihniyetin çocuklukta filizlenen yapısını, sinema diliyle sorgulayan ender örneklerden biri oluveriyor. Bugün bizler, dijital çağın yalnızlaştırdığı, öfkeyi teşvik eden bir düzende şekillenen bir neslin büyümesini izliyoruz. Ama aynı zamanda, önceki jenerasyonların çocuklarının yani bugünün liderlerinin, etraflarını nasıl çürüttüğünü, yok ettiğini de gözlemliyoruz. Bu bağlamda Corbet’nin filmi yalnızca bir dönem portresi değil; bugünün şekillenmiş ve geleceğin şekillenen liderlerinin karanlık mekanizmalarını açığa çıkaran, çağdaş bir sinema metni.

ÇOCUKLUK, POLİTİK ALAN

20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden Jean-Paul Sartre’ın 1939’da yayımlanan kısa öyküler kitabı Duvar (Le Mur), varoluşçu felsefenin simge metinlerinden biridir. Benim için de kişisel bir anlamı vardır: Esperanto dilinde çektiğim ilk kısa filmim Senmova’nın hem tematik hem de biçimsel ilhamı bu kitaptan gelir. Brady Corbet de Bir Liderin Çocukluğu filminde Sartre’ın bu kitabındaki aynı adlı öyküsünden yola çıkar; ancak metni birebir uyarlamak yerine, onun felsefi omurgasını bugünün diliyle yeniden kurar. Sartre’dan yalnızca bir başlık değil; bir kimlik sancısı, bir varoluş sorusu ve ideolojiyle birey arasındaki gerilimli ilişkiyi alır. Filmde merkezde yedi yaşındaki Prescott vardır. I. Dünya Savaşı sonrasında Paris’te görevli bir diplomat baba ve katı dini normlarla yetişmiş bir Alman annenin çocuğu. Prescott’un çocukluğu baskı, otorite, cezalandırma ve duygusal izolasyonla biçimlenir. Onun evinde sevgi, eşitlik ya da özgürlük değil; disiplin, korku ve sınıfsal hiyerarşi egemendir. Sartre’ın metninde Lucien karakterinin yaşadığı kimlik bulanıklığı, cinsiyet, sınıf, aidiyet ve varoluş ekseninde, burada Prescott’un karakterine sirayet eder. Faşizm yalnızca ideolojik değil, aynı zamanda psikodinamik bir süreçtir. Baskılanmış çocukluk, patolojik bir iktidar arzusuna dönüşebilir. Prescott’un hikâyesi, ‘Ben kimim?’, ‘Kendi olmak ne demek?’, ‘İnsan, başkalarının gözüyle mi inşa edilir?’ gibi sorular etrafında gelişir. Sartre’ın Lucien’i neyse, Corbet’nin Prescott’u da odur:

Çocukluk, bir liderin doğduğu değil; inşa edildiği, çarpıtıldığı, manipüle edildiği bir laboratuvardır.

ETRAFTAKİ PRESCOTT’LAR

Film üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde Prescott’un kilise çıkışı sonrası taş atması, ikinci bölümde ailesine başkaldırıp kendini odaya kapatması, üçüncü bölümde ise konuklar önünde ayağa dikilip sahneye çıkması izlenir. Bu yapı dramatik bir anlatıyı andırsa da, Corbet bunu müzikal bir senfoni gibi işler. Scott Walker’ın besteleri, eşlik eden değil, anlatının taşıyıcısı olan unsurlar haline gelir. Final sahnesinde Prescott artık bir yetişkin olarak karşımıza çıkar. Ailesine değil, bir ulusa hükmeden otoriter bir lidere dönüşmüştür. Filmin, bir liderin doğuşunu değil; bir tiranın nasıl inşa edildiğini anlattığını anlarız. Elbette anlatının bazı eksik bağlamları var; Prescott’un dönüşümü daha fazla iç sahneyle desteklenebilirdi. Bazı geçişler, sembolizme fazla yaslanıyor. Ancak bu, filmin gücünü zayıflatmıyor. Aksine, yorumlara açıklık bırakması, onu klasik biyografik anlatıların ötesine taşıdığını da düşünebiliriz. Peki bugün yetişen çocuklardan korkmak haklı bir duygu mu? Bana sorarsanız: Evet. Çünkü onları yetiştiren sistem aynı, hatta daha da katı.

Sevgi değil ödül-ceza, eşitlik değil hiyerarşi, diyalog değil itaat. Bugün etrafımızı saran otoriter, empati yoksunu, narsistik figürler… Tıpkı Prescott gibi, çocukluklarındaki bastırılmış öfkeyi ve kontrol arzusunu büyüdüklerinde bir ulusa, bir topluma yöneltiyorlar. İsimlerini anmaya gerek yok. Çünkü hepsi aynı karanlık laboratuvardan çıkma. Aynı hayaleti taşıyorlar içlerinde.

PEDAGOJİ VE PATOLOJİ

Film, pedagojik açıdan da çarpıcı bir tablo sunuyor. Prescott’un iç dünyasını şekillendiren her figür, anne, baba, dadı, rahip, ya bastırıcı ya yönlendirici ya da tamamen ihmal edici. Hiçbiri onunla gerçek, ontolojik bir bağ kurmaz. Bu yüzden Prescott, duygusal boşluğunu iktidarla doldurur. Faşizmin ön koşulu budur. Başkalarıyla ilişki kuramayan birey, iktidar ilişkisini öğrenir. Bugünün liderlerini geçtik; çocuklar da farklı değil. Kapitalizmin dijital estetikle maskelenmiş şiddeti, sosyal medyanın narsisizmi körükleyen yapısı, aile içi görünmez baskı, eğitimin başarı takıntılı normları… Bunlar, yeni Prescott’ların çoğalması için verimli bir zemin oluşturuyor. Kadıköy pazarında birini bıçaklayan da, trafikte elinde demirle saldıran da, sahilde satranç oynayanları tehdit eden de… Eğer sevgi ve ilimle şekillendirilmemişse, her çocuk, içinde iktidarın karanlık mirasını taşır. Brady Corbet’nin Bir Liderin Çocukluğu, bu mirasın çocukluktan itibaren nasıl ete kemiğe büründüğünü etkileyici bir sinema diliyle gösteriyor. Eğer birey, ‘hiçliğini’ korkuyla, otoriteyle ya da hınçla doldurursa; ortaya çıkan daha fazla baskı olur. Faşist lider önce bir ‘hiç’tir. Sonra o hiçlik, iktidarla donatılır.