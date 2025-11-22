Faşizmin kendi ekonomik programı olamaz

Kurtul Gülenç ve Önder Kulak "teknofeodalizm, neofaşizm ve emek" üzerine Ergin Yıldızoğlu ile konuştu.

Kimi yorumcular, kapitalizmin artık yerini “tekno-feodalizm”e bıraktığı bir eşikte olduğumuzu savunuyorlar. Bu düşünceyi nasıl değerlendirebiliriz? Mevcut kapitalizmi nasıl tanımlayabiliriz?

Sınıflı toplumların ontolojik merkezinde “ekonomik artık” vardır. Sınıflar, ekonomik ve siyasi yapıların yanı sıra ideoloji, genel olarak kültür (Kavramların, değerlerin, tarzların, bilgilerin ve davranışların genetik olmayan yollarla sonraki kuşaklara aktarılması. Bu bir grup içinde toplumsal davranışların, geleneklerin ve öğrenilmiş bilgilerin nasıl iletildiği ve sürdürüldüğünü de kapsar. ) bu ontolojik merkez üzerinde şekillenir. Kapitalizm öncesi toplumlarda ekonomik artık, karşımıza “ürün fazlası şeyler” olarak çıkar. Kapitalizmde ise “değer”, dolayısıyla “artık değer olarak”. Tekno feodalizmde vurgu ranta yapılıyor ama rant da artık değerin bir paylaşılma biçimidir. Bu açıdan bakınca kapitalizmden çıkmaya başladığımızı, yeni bir üretim tarzının şekillenmekte olduğunu söylemek olanaksızdır. Israr edenlerin, bu yeni üretim tarzının ontolojik merkezindeki ekonomik artığın bundan böyle ”artık değer” olmadığını göstermeleri gerekir.

Mevcut kapitalizm, kapitalizmin yapısal krizi içinde yeni bir sermaye birikim rejimi arayan ama bulamayan bir kapitalizmdir. Bu sırada, önce finansal alanda yoğunlaşan sermaye fazlası son dönemde hızla teknoloji sektörüne, gittikçe büyüyen bir mali köpük yaratarak akıyor. Yapay zeka çok önemli bir teknolojik gelişme ama üretim tarzının ontolojik merkezini değiştirdiğini düşünmüyorum. En yoğun olarak, emek disiplini, zaman ve mekan, dikkat, dikkat kontrolü ve genelde disiplin-denetim ve cezalandırma rejimleri bağlamında yükselen bir sektörün, ekonominin tüm diğer üretici kesimlerini aç bırakacak biçimde sermaye çekerek ve dengesizlikleri arttırarak büyümesi, kriz dönemlerinde ortaya çıkan çürümenin bir semptomudur.

Bugün birçok ülkede neofaşist/neofaşizan hareketler, hükümete ve devletin asli organlarına hakimler; burjuva demokrat yapıyı aşındırmakta, yeni bir yapılanma önermekteler. Bu süreçte teknoloji tekelleriyle olan yakın ilişkileri nasıl yorumlanmalı? Bugünkü teknolojik sıçramalar vadettikleri gelecekte nasıl bir rol oynayabilir?

Teknoloji tekelleri, bir önceki sorunuza verdiğim cevabın ikinci kısmında vurguladığım özelliklerinden dolayı, işçi sınıfının bu sektörde geliştirmeye başladığı direnişe (bunu medya “Z kuşağı direnişi” olarak kapsıyor) tepki olarak hızla sağa, oradaki en etkin hareketlere yaklaşıyorlar. Faşist hareket güçlendikçe ilgi çekiyor, ilgi çektikçe yeni mali siyasi olanaklar edinerek güçleniyor. Bu klasik faşizm teorilerinin “egemen sermaye” ile faşist hareket arasındaki ilişkinin dinamikleri bağlamında, “iktidardaki faşizm” için yaptığı gözlemlere de uygun.

Mevcut konjonktürde neoliberalizm ve neofaşizm arasındaki ilişki nasıl ele alınabilir? Örneğin birçok “faşist” hareket, ekonomi bağlamında kapsamlı neoliberal savunulara sahip. Böylesi eklektik tavırlar nasıl değerlendirilebilir?

Liberalizm ile faşizm arasında klasik dönemde de büyük gerginlik vardı. Carl Schmitt egemen sermayenin temsilcilerini ikna etmek için ekonomide serbestiyet, siyasette disiplin, denetim, kısacası diktatörlük demeye çalışıyordu. Goebbels büyük sermayenin temsilcilerini bir odaya toplayıp para istediğinde, “bir daha ne seçim ne de sendika olacak” güvencesi veriyordu.

Faşizmin kendi ekonomik programı, İtalyan faşizmini ihmal edersek, yoktu ve bugün de olamaz. İtalyan faşizmi, “Faşist Manifesto” ile bir denedi, korporasyonlar kurmaya çalıştı ama kısa zamanda büyük sermayenin arzularına teslim oldu. Başka türlü olması da düşünülemez. Kapitalizmi yönetmeye talip olan her zaman bu sorunla karşılaşır. Faşizmin neden özgün ekonomik programları olamayacağına gelince, bugün artık, egemen sermaye ile birlikte hareket etme arzusu daha baştan veridir. Güvensizlik yaratmamak için, egemen sermayenin tercihlerinden farklı bir program geliştiremezler. Bunu açıkça yapsalar işçi sınıfı ve orta-küçük sermayenin karşısında güven kaybedebilir. Kısacası genel şeyler söylemenin ötesine geçemezler.

Ergin Yıldızoğlu

Neofaşist hareketlerin emeği üretime koşmada nasıl bir tahayyülü var? Nasıl bir üretim süreci hedefliyorlar?

Bu konuda, beyaz üstünlüğü dışında, genel olarak sessiz kaldıkları söylenebilir. Ancak teknoloji sektörü ile giderek derinleşen ilişkileri, bu kesimin örneğin Palantir’den Thiel’in savunduğu süper bireyci, sendika, dayanışma güvencesinden, örgütlenme haklarından tamamen yalıtılmış, teknolojik baskı ve denetim altında şeyleştirici bir emek denetim tarzını benimseme eğiliminde olmaları beklenebilir.