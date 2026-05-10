Fatsa Fikri’ni hatırlamak

Levent Hekim

Geçmişi umutsuz bir nostalji ile anarak bulunduğu yere sabitlemek bir anlamda geçmiş mücadelelere, fikirlere ve kişilere haksızlık manasına da geliyor. Anmak yerine geçmişi yeniden harekete geçirmek gerekiyor. Walter Benjamin geçmişi şimdide harekete geçirmenin şartını şimdinin çelişkileri üzerinde çalışmak olduğunu ifade eder. Olup bitenlerin bu şekilde çağrılmasına “hatırlamak” adını verir. Hatırlamak kurtarmak demektir ama geçmişi kurtarmak kaybolup gidenleri yeniden temellük ya da tekrar etmeye çalışmak değil şimdiyi değiştirmek anlamına gelir. Şimdinin dönüşümü olup bitenlerin kurtulma olasılığını beraberinde taşır. Bu anlamda “Fatsa Fikri’ni” anmaktan çok hatırlamak gerekir.

Dünyada emperyalist barbarlığın kuralsızca saldırganlaştığı, bu saldırganlığa paralel bütün coğrafyalarda faşizmin geniş halk kesimlerini acımasız bir sömürüyle zapturapt altına aldığı, tek adam rejimlerinin bir avuç sömürücü adına milyarlarca insanın kaynaklarına el koyduğu temsili demokrasilerin bile kırıntılarının ortadan kalktığı bir dünyada; “Fatsa Fikri” neydi ve emekçilere, ezilenlere, bizlere şimdiki zamanda bu karanlıktan çıkış için hangi patikaları, yolları işaret ediyor?

DİRENİŞ KOMİTELERİ FİKRİ

Fatsa deneyimi; yerel yönetimle sınırlandırılamayacak ülke sathında hayat bulmuş onu aşan bir muhtevaya sahipti. 70’li yılların ikinci yarısında Türkiye’de faşist saldırılar bütün yurt sathına yayılmıştı. Egemen sınıflar gelişen toplumsal muhalefet karşısında girdikleri yönetme krizini emperyalizm ve devlet eliyle örgütlenmiş resmi-sivil faşistlerin, geniş kesimleri sindirmek amacıyla giriştikleri saldırı ve katliamlarla çözmeye çalıştılar. Bu faşist terör halk içinde korku ve teslimiyet eğilimiyle birlikte bir direniş eğilimi ortaya çıkartmıştı. Devrimci Yol ülke sathında faşizme karşı tüm anti faşist halk kesimlerinin “birleşik mücadelesinin” örgütlemesine dayanan aktif bir mücadele anlayışının bir karşılığı olarak “Direniş Komiteleri” fikrini önerdi. Direniş Komiteleri özetle faşist saldırılar karşısında en geniş kesimlerin direnme eğimlerini örgütlemeyi önüne koyan bir cephe önerisi olarak şekillendi. Fatsa Devrimci Yol’un ülke çapında örgütlediği devrimci direniş mücadelesinin bir sonucu olarak açığa çıktı.

HALK İKTİDAR ORGANLARININ NÜVELERİ

“Direniş Komiteleri” faşizme karşı direnmenin ötesinde faşistlerin etkinliğinin kırıldığı yerlerde, gelecek toplumun nüvelerinin bugünden yaratılması gerekliliğini de vurgulayan ikili bir görev üzerinden konumlandırıldı. Bu ikinci anlayış “Halk iktidar Organlarının Nüvelerinde” ifadesini buldu.

Somut pratik içerisinde adım adım gelişen “direniş komiteleri” fikri ve pratiği emperyalizme bağlı gelişen devletin bu bağımlılık çerçevesinde aldığı biçimlenişine “sömürge tipi faşist” devlet yapılanması tahlili çerçevesinde faşizme karşı mücadeleyi bir iktidar meselesi ve demokrasiyi bir devrim sorunu olarak ele alan, iktidarın bütün ülkede bir anda değil, parça parça alınacağı tespitine uygun ve zorunlu bir anlayışı ifade ediyordu. Bu anlayış Devrimci Yol dergisinde şu şekilde ortaya konuyordu;

İşte, eğer faşizme karşı mücadelemiz, bütün anti-faşist halk güçlerinin devrimci-demokratik iktidarının kurulmasıyla zafere ulaşabilecekse, bugün faşizme karşı mücadele örgütlenmelerimiz de demokratik halk iktidarı kavramından kopuk olamaz. Birçok yönleriyle eksik, tamamlanmamış olsa da, söz konusu muhtevaya uygun en tam biçimlenişleri mücadelenin çok daha ileriki aşamalarında gerçekleşebilecek olsa da, "bugün", "yarın"ın nüvelerini kendi içinde barındırmak zorundadır. İşte Direniş Komiteleri de bu anlayışla ele alındığında gelecek halk iktidarımızın birer nüveleri, demokratik halk cephesinin birer alt birim örgütü olarak görülmeli, giderek gelişkin biçimlerinde halk iktidarının birer çiçeklenmesi olarak ortaya çıkmalıdır. (…).Mücadelemizin geliştiği dönemlerde, ve mücadelenin ileri boyutlara ulaşabildiği bölgelerde, Direniş Komitelerinin birer "Halk İktidar Organı" haline dönüştürülebilmesi devrimimizin başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurlardan biri olacaktır. Bu olay, eski sömürü ve zorbalık düzeninin bağrında yepyeni bir toplumun filizlenmeye başlaması demektir. Eşitsizlikler, haksızlıklar-zulüm ve baskı üstüne kurulmuş eski devletin çatlakları arasında eşitlik-kardeşlik ve yepyeni bir demokrasi temeli üzerindeki yeni bir "devlet"in tohumlarının yavaş yavaş filizlenmeye başlaması demektir. (Devrimci Yol, Direniş Komiteleri ve Faşizme Karşı Mücadele,Broşür)

Direniş komitelerinin “Halk iktidar organlarının birer nüvesi” olması meselesi böyle bir anlayışı ifade ediyordu.

FATSA FİKRİ; TEHLİKE ANINDA YAKALANMASI GEREKEN BİR PARILTIDIR

Hatırlamak aynı zamanda geçmişte mücadele karşı bizlere sorumluluklarda yüklemektedir. Geçmişi kurtarmak için mağlupların umutlarını tekrar doğurmamız gerekir. Bizden önce gelen nesillerin suya düşmüş hayallerine yeni bir hayat kazandırmamız lazımdır. Fatsa Fikri’ni ülke çapında yaratanlara karşı sorumlu olduğumuz bir gerçektir. Bu sorumluluk onların yarım kalmış ideallerini, eşitlik ve özgürlük ütopyalarını tamamına erdirmek için yürütülecek mücadeleye olan sadakattir. Fatsa Fikri 1970’lerde Faşizme karşı direnişin bir sonucuydu. Bugün ise tek adam rejimine karşı direnişin belki de bir başlangıç noktası olabilir.

Bugün ABD emperyalizmin bölge politikaları çerçevesinde rehin alınmış AKP-MHP iktidarı eliyle devlet siyasal İslamcı faşizm biçiminde dönüştürülmüş ve yönetim biçimi de tek adam rejimi şeklinde sürdürülmektedir. Halk kesimlerinin tüm kaynaklarına saray etrafında konumlanmış bir avuç azınlığın çıkarları için el konulmakla birlikte temsili demokrasinin bile kırıntılarından bahsetmek imkansız hale gelmiştir. ABD büyükelçisi sömürge valisi edasında Türkiye’de dahil bölge ülkelerinin rejim ve devlet biçimlerini belirlemekte AKP-MHP iktidar bloku ise kendi iktidarını tarif eden projelere hayırhah bir tutum sergilemektedir.

Bu karanlığın ortasında Fatsa Fikri’ni yaratan siyasal anlayışı hatırlamak tehlike anında parlayıveren umut ışığını yakalayabilmektir. Bu anlamda parıltının bize gösterdiği çıkış yolu, Emperyalizme iç içe geçmiş siyasal İslamcı Faşizme, tek adam rejimine karşı; en geniş kesimlerin “birleşik mücadelesini örgütleyebilecek” araçların bugün ki anlamıyla inşa edilmesinin gerekliliğini göstermektedir. Diğer yandan 25 yıldır siyasal ve sosyal alanda kurumsallaşmış karanlığın yanı başında bugünden başlayarak gelecek toplumun, halkın doğrudan yönetime katıldığı ve özneleştiği gerçek bir demokrasinin “halk iktidar organlarının” nüvelerini ortaya çıkarak pratikleri açığa çıkaracak yöntemler bulmaya çabasının kendisidir. Fatsa “Fikri’ni” ve onu açığa çıkaran “Direniş Komiteleri” anlayışını “hatırlamak” karanlıktan aydınlığa çıkmanın yolu ve patikalarını bulmak için anlık olarak yakalanması gereken bir parıltıdır.