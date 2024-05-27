Federasyon Kupası Finali 2024: Kazanan Manchester United

Bilir misiniz, Premier Lig’de son dört sezonda şampiyonluk kupasını kaldıran, son yedi sezonda beş şampiyonluk yaşayan Manchester City, 90’lı senelerde şehirdaşı United’ın gölgesinde kalmış, zamanı düşmeler ve çıkmalarla geçiren takımlardan biriydi. 1983-2001 arasında, 18 sezonda dört kez küme düşerken, o dönemde bir sezon 3. Lig’de mücadele etmişlikleri bile var. Manchester United’ın ligi şampiyon bitirdiği 1995-96 sezonunda ligden düştüler, 1998-99 sezonunun sonunda 3. Lig Play-off’u kazanarak 2. Lig’e yükseldiler. Makus talihleri 2008 senesinin yazında “Abu Dhabi United Group” adlı şirket tarafından satın alınmalarıyla değişti. Sonrası Ada futbolunda esip kükredikleri, kupalara ambargo koydukları zamanlar… 2011’den günümüze şampiyonluk kupasını sekiz, Federasyon Kupası’nı üç kez kazandılar.

Mayıs’ın son Cumartesisinde, yazın kapıda olduğunu hatırlatan güneşli bir Londra gününde, Federasyon Kupası finalinde Manchester City’nin rakibi sevilmeyen şehirdaşı Manchester United. City, sezonu United'ın 31 puan önünde tamamlarken üst üste dördüncü lig şampiyonluğunu yakaladı, United ise ligi 8. sırada bitirerek Premier Lig tarihinde en kötü sezonunu yaşadı. Kırmızı Şeytanlar sezonun hüsran takımı… Tüm kupalarda 19 maç kaybettiler, kalelerinde 84 gol gördüler. En son 1973-74 sezonunda 22 maç kaybetmiş ve 1963-64 sezonunda 89 gol yemişlerdi. Velhasıl, geçen zaman diliminde birinin yükselişi diğerinin düşüşüne tanık oldu futbolseverler, 1990’lara yetişmiş olanlara değişen zamanların fotoğrafı. İki takım geçen sezon finalde karşılaşmış, City 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü. United’ın rakibi karşısında bahtı kapalı, United, üst üste son üç karşılaşma da dahil olmak üzere tüm kupalarda son yedi maçın altısını kaybetti. En son 2013 ile 2014 yılları arasında üst üste dört kez mağlup olmuşlardı.

Maçın favorisi City 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Rodri, Kovacic, ileri uçta Foden, De Bruyne, Silva, önlerinde golcüleri Haaland. United savunma ağırlıklı 4-2-2-2 dizilişinde, orta sahada Mainoo, Amrabat, ileri uçta Garnacho, Rashford, önlerinde gol umutları McTominay, kaptanları Fernandes. Henüz ilk dakikada City atağında Foden’in soldan ortaladığı pozisyonda Martinez’in müdahalesiyle Haaland ceza sahasında yerde kalıyor, VAR’dan penaltı kararı çıkmıyor, karar tartışmaya açık, Martinez’in rakibe müdahalesi bariz. Topa daha çok sahip olan, oyunu dilediği şekilde yönlendiren City geniş alanlarda solda Foden, sağda Silva ile pozisyon üretme çabasında, forvetsiz United’da Fernandes takımın ileri uçtaki oyuncusu. 9’da ilk gol denemesi United’dan Garnacho’nun sağ çaprazdan vuruşunda top City kalesinde Ortega’da kalıyor. Rakibin 3. bölgede baskısı karşısında savunmadan uzun toplarla çıkıyor United, ancak ileri uçta Fernandes çok yalnız. 10’da City atağında Silva’nın pasında Foden’in soldan vuruşu isabetsiz, ilk 15 dakikanın sonunda topa yüzde 61 oranında sahip City ancak pozisyon üretemiyorlar. 16’da De Bruyne ile kullandığı duran toptan sonuç alamıyor City, United savunmasının merkezinde Varane hava toplarında etkili. 30 dakikanın sonunda 3. bölgede kısa paslarla pozisyon yaratmaya çalışıyor City, ancak kalabalık rakip savunma karşısında top kayıpları yaparken boşluk bulamıyorlar. Beklenenin aksine 30’da öne geçen United oluyor, City savunmasında kaleci Ortega ve Gvardiol anlaşmazlığında Garnacho yakın mesafeden topu ağlara gönderiyor, pozisyonda kaleci hatası ve Gvardiol’un bakmadan kafa pası golü hazırlayan etkenlerden. 36’da City atağında Silva uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, top United kalesinde Onana’da kalıyor. Kazanmaya odaklanmış United 39’da farkı ikiye çıkartıyor, Fernandes’in rakip ceza sahasında enfes asistinde Mainoo yerden vuruşla topu ağlara gönderirken United tribünleri yıkılıyor, City savunmada açıklar verirken ileri uçta bitirici gücünden uzak. 45’te United’da sarı kartı gören Mainoo. United’ın topa yüzde 26 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi beş kez yokladığı, iki dakika uzatılan devre iki farklı üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında City’de Akanji ve Doku, Kovacic ve Ake’nin yerlerine sahada. İlk bölümde ilk devrede olduğu gibi topa daha çok sahip olan City solda Doku ile pozisyon üretme çabasında, 55’te Haaland’ın vuruşunda direkler gole izin vermiyor. Akabinde soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor mavili takım, 58’de o dakikaya kadar varlık gösteremeyen De Bruyne yerini Alvarez’e bırakıyor. O değişiklikten sonra baskıyı artıyorlar, 59’da Walker’ın gollük vuruşunu köşeden çıkartıyor Onana, maçın muhtemel kırılma anlarından. 64’te net pozisyondan yararlanamıyor City, Foden’in rakip savunma arkasına enfes pasında Alvarez, Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda isabetsiz vuruyor, kenarda kaçan gole hayıflanıyor hocası Guardiola, pozisyon ‘bu da kaçar mı!’ dedikleri türden. 68’de United atağında Garnacho’nun sağ çaprazdan vuruşunu kornere çeliyor Ortega, City savunmasının sağında Walker ileri çıktığı anlarda geride boşluklar bırakıyor. 71’de United’da iki değişiklik, Rashford’un yerini Hojlund, savunmada Martinez’in yerine Evans alıyor. Son bölümde farkı azaltmak için yükleniyor City, 79’da Foden’in kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyorlar. 82’de sağdan kullandıkları kornerle bir kez daha deniyorlar rakip kaleyi, ancak kalabalık ve hatasız oynayan United savunması geçit vermiyor. O dakikaya kadar hatasız oynayan Onana 87’de ilk hatayı yapıyor, Doku’nun yerden vuruşunda topa müdahale etmekte geç kalıyor kaleci, top köşeden ağlara giderken skor 2-1’e geliyor, golde vuruş iyi ama kaleci hatası bariz. Yedi dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 84.814 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanıp Federasyon Kupası’nın müzesine götürüyor United, gelecek sezon UEFA Kupası’nda oynamaya hak kazanıyorlar. Pep Guardiola'nın 2016 yazında göreve başlamasından bu yana Manchester City 17 kupa kazandı, İspanyol teknik direktörün takımı Wembley’de kupa kaldırdı ama bu kez kaybettiler. Maçın adamı Manchester United’ın ikinci golünü kaydeden Kobbie Mainoo. Maç sonu röportajında, inişli çıkışlı zorlu bir sezon geçirdiklerini, son zamanlarda sabırsızlıkla bekledikleri tek şeyin bu final olduğunu, iyi oynayarak kazandıklarını dile getiriyor. Ve ekliyor: “Geçen yıl tribünlerde izliyordum çünkü kadroda değildim, bu yüzden bugün benim için çok özel.”