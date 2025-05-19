Federasyon Kupası finali notları: Crystal Palace, “Kartallar”ın zaferi

Mayıs ortasında, bir futbol sezonunu daha geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda görkemli Wembley Stadı’nda Federasyon Kupası finali, finallerin müdavimi Manchester City, Crystal Palace karşısında. Maviler kupa finalinde 14 kez boy gösterdiler, yedi kez kazandılar, Arsenal (14), Manchester United (13), Chelsea, Liverpool ve Tottenham’ın (8) kupayı daha fazla kazanan takımlar. 3 Ağustos 2024 amatör takımlar dâhil olmak üzere 745 takımın katılımıyla başlayan, 122 maçın oynandığı kupanın son maçının kazananın kasasına iki milyon sterlin girerken, kaybeden 1 milyon sterlin ile yetinme zorunda kalacak. Parasal ödül bir yana, kazananın Avrupa Ligi’ne katılacak olması maçın önemini artıran etkenlerden. Bu vesileyle gelecek sezon Premier Lig’den büyük olasılıkla altı takımın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğini hatırlatalım. Ligin ilk beş takımı, ayrıca Avrupa Ligi finalinde Manchester United-Tottenham Hotspur maçının galibi Şampiyonlar Ligi’ne vize alacak.

Finale dönersek, Crystal Palace’ın 3. finali, öncesinde 1990 ve 2016’da finalde Manchester United karşısında kaybettiler. Federasyon Kupası finalinde iki kez yer alıp kaybeden dört takımdan biri Güney Londra’nın Kartalları, diğer üçü Queen’s Park (1884 ve 1885), Birmingham City (1931 ve 1956) ve Watford (1984 ve 2019). Finale gelince, Manchester City, kupada Crystal Palace ile son üç karşılaşmayı toplamda 18-4’lük skorla kazandı. Rakibe karşı bahtları açık, 2021 Ekim’inde ligde aldıkları 2-0’lık yenilgiden bu yana Crystal Palace’a karşı oynadıkları son yedi karşılaşmada yenilmediler (4G, 3B). Londra takımı bu sezon kupanın parlayanı, Federasyon Kupası’nda finale kadar kalelerinde sadece bir gol gördüler, 5. tur, çeyrek final ve yarı final galibiyetlerinin her birinde üç gol kaydettiler. Palace’ın göze batanı Eberechi Eze kupada son dört maçında dört gole direk katkı sağladı (3 gol, 1 asist). Yeri gelmişken bu sezon kupanın gol krallını da hatırlayalım. Amatör takım Ashford United’ın santraforu Gary Lockyer, Kent takımının kupada oynadığı dört maçta 10 gol atarken takımını üçüncü eleme turuna kadar getirdi.

Palace 3-4-2-1 dizilişinde: Kalede Henderson, savunmada Richards, Lacroix, Guehi, orta sahada Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, ileri uçta Sarr, Eze, önlerinde golcüleri Mateta. Manchester City 4-2-3-1 dizilişinde: Kalede Ortega, savunmada Akanji, Dias, Gvardiol, O'Reilly, orta sahada Silva, De Bruyne, ileri uçta Savinho, Marmoush, Doku, önlerinde gol makinesi Haaland. Maça oyunu geniş alanlara yayarak başlıyor City, Palace rakibi 2. bölgede karşılarken topu rakibe bırakıp kontralarda pozisyon üretme düşüncesinde. 6’da gole yaklaşıyor City, De Bruyne’nun sağ çaprazdan uzak köşeye kestiği topa dokunan Haaland ancak Palace kalesinde Henderson gole izin vermiyor. Mavili takım ilk 10 dakikada oyunu rakip sahaya yıkarken kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor. 12’de soldan kullandıkları kornerde kafa vuruşunu çizgide çeliyor Henderson, ilk 15 dakikada City’nin topla oynama oranı yüzde 88. Gol City’den beklenirken 16’da öne geçen Palace oluyor, orta sahayı ilk kez geçtikleri pozisyonda, Mateta’nın başlattığı atakta Munoz’un sağdan enfes ortasını yerden vuruşla sol köşeden ağlara gönderen Eze, pozisyonda Palace hücum oyuncularının çabukluğu, Eze’nin mükemmel bitirici vuruşu golü getiren etkenlerden. 20’de ikinci gole yaklaşıyorlar, Eze’nin başlattığı atakta Munoz’un sağdan ortasında Sarr’ın vuruşunda köşeyi iyi kapatıyor City kalesinde Ortega, Palace’ın City savunmasının soluna atak yaptığı anlarda pozisyonlar buluyor. 24’te City atağında kaleci Henderson ceza sahası çizgisi üzerinde topa Haaland’dan önce eliyle müdahale ediyor, uzun VAR incelemesinden kırmızı kart kararı çıkmıyor. VAR’a göre, Henderson topa ceza sahası dışında müdahale etmesine rağmen pozisyon Haaland için net gol fırsat değil, karar tartışmaya açık. 32’de penaltı kazanıyor City, rakip savunma arkasına koşusunda Silva, Mitchell tarafından düşürülüyor, Marmoush’un kullandığı penaltıyı sol köşeden çıkartıyor Henderson, kullandığı son yedi penaltının üçünü kaçıran Haaland’ın topu takım arkadaşına bırakması maçın ilginç anlarından. Penaltıda topun yüksekliği kaleci lehine olsa da Henderson’un topu köşeden çıkartışı takdire şayan. Devrenin son bölümünde rakip kaleyi ablukaya alıyor City, ilk 40 dakikada rakip ceza sahasında topa 20 kez buluşmalarına rağmen gol vuruşlarında etkisizler. Palace’ın topa sadece yüzde 19 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi iki kez yokladığı üç dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye bıraktığı yerden, baskılı başlıyor City, 49’da Savinho’nun sağdan ortasında Doku sol çaprazdan isabetsiz vuruyor. 51’de Palace savunmasında Guehi’nin sakatlığı nedeniyle bir süre duruyor oyun, sonrasında sahaya dönüyor 6 numara. 55’te soldan kullandığı 5. kornerinden sonuç alamıyor City, o dakikaya kadar golcüleri Haaland oyunda etkisiz. 58’de topu ikinci kez City ağlarına gönderiyor Palace, sağdan kullandıkları taçta rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu yakın mesafeden ağlara gönderen Munoz, ancak VAR incelemesinde gol öncesinde topun ofsayt pozisyonundaki Sarr’a çarpması nedeniyle gol geçersiz, karar doğru. 61’de Palace savunmasının merkezinde sakatlanan Guehi yerini Larma’ya bırakıyor. Ligde oynadıkları maçta cezası nedeniyle kadroda yer almayan Guehi’nin yokluğunda Palace’ın 5-2 kaybettiğini hatırlatalım. 65’te City savunmasının solunda sarı kartı gören O’Reilly. O dakikaya kadar 2005 doğumlu savunma oyuncusu Munoz karşısında zorlanıyor. 76’da City’de sarı kartı gören Silva. Akabinde City forvetinde Marmoush yerini 19 yaşında ilk resmi maçına çıkan Echeverri’ye bırakıyor. 79’da Palace’ta Mateta’nın yerine Nketiah’a sahada. 84’te City’de sarı kartı gören Dias, bir dakika sonra aynı akıbeti paylaşan takım arkadaşı De Bruyne. 86’da Munoz’un vuruşuyla ikici gole yaklaşıyor Palace, pozisyonda pası tercih etse arka direkte Eze demarke pozisyonda. 10 dakika uzatılan maçta 90+3’te De Bruyne’nun vuruşuyla beraberliğe yaklaşıyor City, kötü geçen sezonda takımdaki özgüven eksikliği aşikâr. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 84.163 taraftarın şahitliğinde 1-0 kazanan Palace tarihinde ilk kez kupayı kaldırıyor. Bu sezon ilk sekiz lig maçında galibiyet alamazken düşme hattında yer alıyorlardı. Gelecek sezon Premier Lig’de üst üste 13. sezonları ve UEFA Kupası’nda yer alacaklar. Güney Londra’nın Kartalları, küçük mahallenin dişli takımı, bahtları açık olsun. Maçın adamı: Palace’ın sağ kanadında Daniel Munoz…