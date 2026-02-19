Federasyon Kupası: Wigan Athletic, Bir eski şarkı, bir eski bahar

Uzaklardan…

Şubat ortasında Federasyon Kupası’nda 4. tur maçları, kupada kalan takım sayısı 32... 1 Ağustos’ta amatör takımların dahil olduğu, 747 takımla açılış yapan kupanın 3. turuna Premier Lig’den 20, Championship’ten 24 takım katılmış, turun sürprizini Premier Lig takımı Crystal Palace’ı 2-1’lik skorla eleyen Macclesfield yapmıştı. 4. turda sürpriz arayan Wigan Athletic Premier Lig lideri Arsenal deplasmanında. Kupa maçı vesilesiyle League One’da 22. sırada, lige tutunmaya çalışan takımı hatırlayalım.

Wigan Athletic, İngiltere’nin kuzeybatısında, Manchester’a 25 kilometre uzaklıkta Douglas nehrinin kıyısına kurulmuş 81 bin nüfuslu küçük kasabanın mavi beyazlı takımı, namı-diğer “Latics”... Günümüzden 94 sene önce, 1932 senesinde kurulmuşlar; “Latics” lakabı da o zamanlardan miras, “Athletic” (atletik) kelimesinden türemiş. İlk kez 2005’te ülke futbolunun en üst liginde boy gösterdiler, 2012-13 sezonunun sonuna kadar, sekiz sezon Premier Lig’de, elitlerin arasında mücadele ettiler.

Sonrası parasal sıkıntılarla boğuştukları, alt liglerde düşmeler ve çıkmalarla geçen zamanlar. 2023-24 sezonuna League One’da eksi sekiz puanla başlayan takım sezonu 12. sırada tamamlıyordu. Şimdilerde League One’de eskiye ağıt yakarken, bu sezon 25.133 mabetleri Brick Community Stadı’nda 9.813 taraftar ortalaması yakaladılar.

Maça dönersek, Wigan, tüm kupalarda Arsenal'e karşı deplasmanda oynadığı 11 maçın 10'unu kaybetti; tek galibiyetleri Nisan 2012'de Roberto Martinez yönetiminde ligde elde edilen 2-1'lik galibiyetti. Bu maç, Arsenal ile Wigan arasında 2013-14 FA Cup yarı finalinden bu yana ilk karşılaşma; o maçta 1-1'lik beraberliğin ardından Arsenal penaltılarda 4-2'lik skorla galip gelmiş, takımın günümüzdeki teknik direktör Mikel Arteta penaltı atışlarında golünü atmıştı.

Kırmızı beyazlılar 2019-20 sezonunda kupayı kazandığından beri ilk kez kupada 5. tura ulaşma hedefinde. Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde; kalede Arrizabalaga, savunmada White, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly, orta sahada Eze, Norgaard, Saka, ileri uçta Madueke, Jesus, Martinelli. Misafir Wigan 3-4-2-1 dizilişinde; kalede Tickle, savunmada Aimson, Kerr, Fox, orta sahada Hunt, Weir, Moxon, Murray, ileri uçta Rodrigues, Wright, önlerinde gol umutları Taylor. Arsenal’in kaptanı Saka, Norgaard'ın önünde Eze ile birlikte 10 numara pozisyonunda, Lewis-Skelly ise savunmanın solunda.

İlk bölümde rakibi iki set halinde 2. bölgede karşılıyor siyah formalı Wigan, kale arkasında yaklaşık 5 bin taraftarı takımlarına destek veriyor. 7’de soldan kullandığı maçın ilk kornerinde Lewis-Skelly’nin sol çaprazdan vuruşuyla rakip kaleyi deniyor Arsenal, açılış dakikalarında takım halinde savunmada Wigan.

10. dakikada aradığı golü buluyor Arsenal, Eze’nin savunma arkasına enfes pasını sol köşeden bitiriyor Madueke, gol hazırlanış ve bitiriliş olarak futbol okullarında ders niyetine gösterilir. İlk 15 dakikada topa yüzde 75 oranında sahip olurken rakip kaleyi 3 kez yokluyorlar. Geriye düştükten sonra savunma bloğunu 2. bölgeye yaklaştırarak rakibe alan bırakmama çabasında Wigan, ancak topu 3. bölgeye taşımakta zorlanan takımda kalite eksikliği kendini gösteriyor.

20’de fark ikiye çıkıyor, Eze ilk golde olduğu gibi rakip savunma arkasına, bu kez sola bırakıyor, Martinelli uzak köşeden topu ağlara gönderen oyuncu, ilk 20 dakikada topa yüzde 79 oranında sahip Arsenal’de 10 numara Eze’nin enfes pasları maça damga vuruyor. 23’te skor 3-0’a geliyor, Madueke sağ kanattan Saka’yı kaçırıyor, 7 numaranın ceza sahasına kestiği topu ters kafa vuruşuyla kendi ağlarına gönderen savunmada Hunt, Wigan dağılıyor.

27’de Arsenal orta sahasında Norgaard öne çıkıyor, savunma arkasını enfes pasını kaleci Tickle’ın üzerinden aşırtma vuruşla bitiren Jesus, skor 4-0’a gelirken iki takım arasındaki kalite farkı aşikâr. 35’te ilk atağında Taylor’un vuruşuyla gole yaklaşıyor Wigan, Arsenal’in topa yüzde 73 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı devre 4-0 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Arsenal’de Saka’nın yerine Gyokeres sahada. İlk devrede yakaladığı farkın getirdiği özgüvenle tempoyu düşürüyor ev sahibi. 55’te 5. gole yaklaşıyorlar, White’ın savunma arkasına pasında Gyokeres’in yerden vuruşunda direkler gole izin vermiyor. Üç dakika sonra Eze’nin kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyorlar, maç ‘adamlara karşı çocuklar’ havasında. 62’de Arsenal’de iki değişiklik, Marli Salmon, Saliba’nın yerini alırken Madueke’nin yerine Trossard sahada. 2009 doğumlu Salmon Arsenal’de ilk resmi maçına 15 yaşında çıktı, 2024-25 sezonunda Premier Lig 2'de altı kez forma giydi. Akabinde Wigan forvet hattında Taylor yerini Costelloe’ya bırakıyor.

78’de Arsenal’de sakatlanan White’ın yerini Zubimendi alıyor, 36 numaranın futbol dünyasında değerinin tüm Wigan takımından daha fazla olması kayda değer. 80. dakikaya gelindiğinde Wigan tribünlerinden yükselen ‘Ne kadar beceriksiz olmalısın ki, skor daha 4-0’ tezahüratı maçın gülümseten anlarından. Velhasıl Arsenal topa yüzde 73 oranında sahip olup rakip kaleyi 17 kez yokladığı kupa maçını ilk devrede bulduğu gollerle 4-0 kazanıp 5. tura yükseliyor.

Wigan’a gelince, Premier Lig’den düştüğü sezon Federasyon Kupasını kazanmayı başarmış yegâne takım farklı yenildiği maçta kupadan elenirken zaman içinde ne kadar eksildiğini gösteriyordu eskiyi bilenlere. ‘Bir eski şarkı, bir eski bahar, bir bildik deniz, vakit nisan ortasında bir akşam, bu şiirde sevda sevda üstüne, senelerdir veda veda üstüne’ der dizelerinde Turgut Uyar. Veda dediğin futbolun iç acıtanı, malum düştün mü çıkmak zor, düşüp çıkamayan nicesi var futbol aleminde.

Kupadan elendiler ama bari ligden düşmesinler, futbol melekleri yanlarında olsun. Bu vesileyle naçizane önerim, tüm kupa maçları alt lig takımının sahasında oynansın ve maç gelirinin büyük bölümü alt lig takımına verilsin, malum dünyaya ve futbola adil gelir dağılımı gerek.