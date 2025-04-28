Federasyon Kupası Yarı Final notları 1: Finalin ilk takımı Crystal Palace

Nisan ayını geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda Ada futbolunda Federasyon Kupası yarı final maçları... İki yarı final maçının ilkinde Güney Londra’nın Kartalları Crystal Palace, ligde Şampiyonlar Ligi potasını zorlayan Aston Villa karşısında. Final demişken, bu sezon Premier Lig’den düşen küçük şehrin bahtsız kulübünü hatırlamadan geçmeyelim. Bilir misiniz, dört kez Federasyon Kupası finalinde boy gösterdi Leicester City ve o finallerin tamamında sahadan yenik ayrıldı. Kupa finaline kadar yükselen ancak hiçbir zaman kupayı kazanamayan 14 takımdan biri “Maviler”. Gelecek sezon “Elitler Ligi”ne dönmek için mücadele edecekler, futbol ilahları yanlarında olsun.

Yarı finale dönersek, Aston Villa’nın Londra takımı karşısında bahtı kapalı, Palace’a karşı son dört maçın üçünde sahadan yenik ayrılırken kalelerinde 13 gol gördüler. Ada futbolunun meraklıları hatırlar, Palace bu sezonun başlarında Villa’yı Lig Kupası’ndan elemişti. Villa’nın köklü tarihinde onları aynı sezonda Lig ve Federasyon Kupası’ndan eleyen tek takım 1968-69 sezonunda Tottenham Hotspur. Ancak Federasyon Kupası’nda durum farklı, Palace Federasyon Kupası’nda Villa ile üç kez karşılaştı ve her seferinde elendi; 1912-13’te üçüncü turda 5-0, 1961-62’de üçüncü turda 4-3 ve 2009-10’da beşinci tur rövanş maçında 3-1 yenildi.

Bu maç Londra takımının Federasyon Kupası’nda altıncı yarı finali, daha önceki beş yarı final maçının üçünde elenirken 1990 ve 2016’da finale yükseldiler. Villa teknik direktörü Unai Emery 2016-17 ve 2017-18 yıllarında Paris Saint-Germain’in başında olduğu zamanlarda dört kupa yarı finali maçının tamamını kazandı, diğer yanda ise Palace’ın başındaki Oliver Glasner, Federasyon Kupası finaline çıkan ilk Avusturyalı teknik direktör olma hedefinde. Ligin formda takımı kupa yarı finalinde 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Henderson, savunmada Richards, Lacroix, Guehi, orta sahada Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, ileri uçta Sarr, Eze, önlerinde ligin yükselen golcüsü Mateta. Aston Villa 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Martinez, savunmada Cash, Konsa, Torres, Digne, orta sahada McGinn, Kamara, ileri uçta Rogers, Tielemans, Asensio, önlerinde golcüleri Watkins. İlk bölümde oyunu geniş alanlara yayarak pozisyon üretme çabasında beyaz formalı Villa, Palace rakibini 2. bölgede karşılarken savunma hattı orta sahasına yakın. Açılış dakikalarında iki takım birbirini deneyen boksörler misali, temkinli ve savunmada kalabalık. Atağa çıktığı anlarda Watkins ve Rogers ile rakip savunmanın solunu zorluyor Villa, topa yüzde 64 oranında sahip oldukları düşük tempoda oynanan ilk 15 dakikada iki takımın da rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 17’de Palace’ın kontraya çabuk çıktığı pozisyonda maçın ilk sarı kartı Villa orta sahasında Kamara’ya, Mateta’ya arkadan müdahalesi sert. İki dakika sonra Palace savunmasında Mitchell, Rogers’a müdahalesi sonucu sarı kartı gören oyuncu, akabinde sağdan kullandığı ilk kornerinden sonuç alamıyor bordo mavililer. İlk 25 dakikada iki takım da geniş alanları iyi kapatarak rakibin çabuk oyuncularına pozisyon vermiyor. 25’te gole yaklaşıyor Villa, Digne’nin soldan ceza sahasına kestiği topta Rogers’in uzak köşeye vuruşu az farkla dışarda, o dakikaya kadar maçın en net pozisyonu.

31’de sezonun muhtemel en güzel gollerinden birini izliyor görkemli Wembley’in tribünlerini dolduran taraftarlar, Palace atağında Sarr’ın asistinde bekletmeden mükemmel vuruyor Eze, 26 yaşındaki forvet 2016-20 arasında QPR’da parlamıştı, öncesinde Arsenal, Fulham, Millwall’un alt yapılarında oynadı. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Villa, kenarda hocaları Emery savunmasına tepkili, Şampiyonlar Ligi’nde PSG karşısında elenen, ligde Manchester City’ye yenilen takımı bir maçta daha geriye düşüyor. 2. bölgede topu kaptığı anlarda Mateta, Sarr ve Eze ile kontraya çabuk çıkan Palace 39’da ikinci gole yaklaşıyor, Mateta’nın soldan ortasında Sarr’ın kafa vuruşu isabetsiz. Topa yüzde 34 oranında sahip olup rakip kaleyi dört kez yokladıkları iki dakika uzatılan devre tek gollü üstünlükleriyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye baskılı başlıyor Villa, 49’da Cash’in sağdan ortasında McGinn’in vuruşunda gole izin vermiyor Palace kalesinde Henderson, maçın muhtemel kırılma anlarından. Akabinde kullandıkları kornerde Digne’nin sol çaprazdan vuruşunu sağ alt köşeden çıkartıyor Henderson, Villa baskıyı artırıyor. Ancak beraberlik için yüklendikleri anlarda kaptırdıkları toplarda kalelerinde pozisyonlar veriyorlar, Palace topa daha az sahip olmasına rağmen çabuk oyuncularıyla 3. bölgede gole yakın. 51’de penaltı kazanıyor Palace, Villa ceza sahasında Kamara’nın müdahalesiyle yerde kalıyor Eze, verilen penaltıyı dışarıya atıyor Mateta, kenarda hocası Glasner kaçan penaltıya hayıflanıyor. 58’de farkı ikiye çıkartıyorlar, Wharton, orta sahada Tielemans’tan kaptığı topta Sarr’ı görüyor, topu önüne alıp ceza sahası dışından sol köşeye sert vuruyor 7 numara, top ağlarla buluşurken Palace tribünleri yıkılıyor. 60’a kadar kalesini iyi savunan, kontraya çıktığı anlarda Eze ve Sarr ile iki gol bulan Palace, Villa’da Torres ve Tielemans'ın hataları skora etki ediyor. 61’de Villa’da McGinn ve Digne’nin yerlerini Bailey ve Maatsen alıyor.

70’de iki değişiklik daha geliyor Emery’den, o dakikaya kadar etkisiz Asensio ve Kamara yerlerini Ramsey ve Barkley’e bırakıyor. 75. dakikaya kadar sekiz korner kullanan, rakip ceza sahasında topla 26 kez buluşan Villa son bölümde baskıyı artırıyor, 79’da Palace’ta Mateta yerini eski Arsenalli Nketiah’a bırakıyor. Villa’da etkisiz Rogers’ın yerini Malen alıyor. Yedi dakika uzatılan maçın skorunu 90+3’te Sarr belirliyor, Nketiah’nın Tielemans’tan kaptığı topun devamında Sarr’ı görüyor, çabukluğuyla Konsa’nın müdahalesine fırsat vermeden sağ köşeye sert vuruyor 7 numara. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 82.301 taraftarın şahitliğinde 3-0 kazanan Palace finale yükselirken ikinci yarı final maçından gelen rakibini bekliyor. Güney Londra’da Croydon Belediyesi’ne bağlı 18 bin nüfuslu ‘Selhurst’ bölgesinin takımı bordo mavililer, finalde bahtları açık olsun. Maçın adamı Palace’in ilk golünü kaydeden Eberechi Eze…