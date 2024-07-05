Felaketin izleri silinecek

BirGün EGE

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Kuşadası'na kadar ulaştı. Yangına, çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerle birlikte 118 araç ve 500 personelle karadan, 4 helikopterle de havadan müdahale edildi. Ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve gönüllü vatandaşların da seferber olduğu söndürme çalışmaları sonuç verdi ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, Selçuk ve Kuşadası'nda 350 hektarlık alan küle döndü.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Belediye bürokratlarının da yer aldığı incelemede Başkan Ömer Günel, ilk olarak Selçuk'taki Arvalya Orman Kampı'na gitti. Burada Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel bilgi aldı ve mücadele eden ekiplere teşekkür etti.

Orman yangınlarına karşı etkili önlemlerin alınması gerektiğini belirten CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Çok üzgünüm. Genel Başkanımız Özgür Özel de bölgeyi ziyarete gelecek. Özellikle yaz aylarında orman yangınları artıyor. Buradaki ormanların yanması içimizi acıttı. Yangınları başladıktan sonra söndürmek tabi ki önemli ama artık daha etkili önlemler almak zorundayız. Selçuk ve Kuşadası halkına geçmiş olsun diyor, yangını söndürmede emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ömer Günel ise, “Yangında 350 hektar ormanlık arazi zarar gördü. Bunun 94,5 hektarlık kısmı Kuşadası'nda. Hepimizi besleyen bir ormanlık alan yok oldu. Organize bir çalışma yapılmasaydı muhtemelen yangın çok daha fazla büyüyecekti. Tabi bundan sonra bize düşen görevler var. Alanın tekrar yeşillenmesi ve ormana dönüşmesi için birlikte çalışacağız. Selçuk Belediyesi, Büyükşehir Belediyemiz ve devletimizle kol kola girip, bu alanı yeniden gelecek nesillere orman olarak kazandıracağız. Bu konuda da bize destek olmaları için herkese çağrı yapıyorum” diye konuştu.