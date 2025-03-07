Felsefe ve Yaşam Akademisi

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu "Felsefe için felsefe değil, yaşam için felsefe" ilkesiyle yola çıkan Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi, eleştirel, yaratıcı, dayanışmacı ve özenli düşünme biçiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Felsefe ve Yaşam Akademisi ile Teorik ve Pratik Felsefe olmak üzere iki temel alanda çalışmalar yürütülüyor.

Pratik Felsefe alanında uzman felsefecilerin rehberliğinde "Herkes İçin Felsefe Oturumları", "Çocuklarla Felsefe Oturumları" ve "Birlikte Düşünelim" etkinlikleri düzenleniyor. Ayrıca "Terasta Felsefe Günleri" ve "Felsefe Yolda Olmaktır" oturumlarıyla Fethiye, Dalaman, Datça, Milas, Ula, Yatağan, Bodrum, Ortaca, Köyceğiz, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde felsefi tartışmalar halkla buluşuyor. Akademi, "Eleştirel Film Günleri" ve "Yaşam İçin Felsefe Atölyeleri" gibi etkinliklerle de çalışmalarına devam ediyor.

Teorik Felsefe kapsamında ise akademisyenler ve uzman eğitmenlerin katılımıyla pek çok seminer ve panel gerçekleştirildi. "Cumhuriyet ve Kadın Semineri", "Felsefe, Yaşam ve Toplum Semineri", "Felsefede Yaşam, Yaşamda Felsefe Paneli" gibi etkinlikler düzenlenirken, Türkiye Felsefe Kurumu ve UNESCO iş birliğiyle Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin katıldığı "Cumhuriyet ve Felsefe Kongresi" büyük ilgi gördü. Ayrıca, Felsefe Kültür Sanat Derneği ile iş birliği içinde "Özgürlüğün Felsefesi" temalı FKDS 8. Sonbahar Buluşması da akademik etkinlikler arasında yer aldı.

Felsefe için felsefe değil yaşam için felsefe ilkesiyle çalıştıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Uzman Felsefeci Selda Kiraz, “Felsefe ve Yaşam Akademisi olarak Pratik ve Teorik Felsefe olmak üzere iki temel unsur üzerine çalışmalarını inşa ediyor. ‘Felsefe için felsefe değil, yaşam için felsefe’ ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Muğla’nın geçmişinden gelen bir felsefe tarihi olduğuna değinen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Felsefenin ve bilimin doğduğu topraklara sahip olan Muğla, kendine özgü idealleri, mücadelesi ve entelektüel birikimiyle ülkemizde ve dünyada özel bir yere sahip. Muğla’mızı Muğla yapan şey onun bir kültür merkezi olması. Haklarımızın, özgürlüklerimizin sosyal, ekonomik, politik, teknolojik boyutlarını titiz şekilde tartışmaya açtığımız ölçüde onları geliştirebilir ve ilerleyebiliriz. Bunun için de her şeyden önce taze ve cesur düşüncelere ihtiyacımız var. İşte; taze ve cesur düşüncelerle ilk buluştuğumuz yerlerden biri de felsefe. Felsefe sayesinde, aramızdaki farklılıkları birer uzaklaşma olarak değil birer zenginleşme olarak kucaklayabiliriz. Bu şekilde birbirimizin yaşamlarını zorlaştıran değil kolaylaştıran insanlar olabiliriz. Birbirimize yaklaşabiliriz” dedi.