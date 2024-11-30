Felsefede bu hafta

* FENOMENOLOJİ KONFERANSININ 2’NCİSİ YAPILDI

Türkiye Fenomenoloji Topluluğu ikinci konferansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’yle birlikte 14-15 Kasım tarihlerinde Bomonti Yerleşkesi’nde gerçekleştirdi.

Konferansta fenomenolojinin başlangıcından itibaren yürütülen yöntem tartışmaları ve beraberinde getirdiği farklı anlayışların yanında, fenomenolojik yöntemin farklı alanlara uygulanma olanakları da tartışmaya açıldı. Katılımcılar klasik, eleştirel ve uygulamalı fenomenoloji başlıklarında pek çok tematik bildiriyi dinledi.

* DÜNYA FELSEFE GÜNÜ 23. KEZ KUTLANDI

Dünya Felsefe Günü 2002 yılından bu yana Kasım ayının her üçüncü perşembesi kutlanıyor. Bu sene öne çıkan temalardan biri insanın anlam arayışı, diğeri ise barıştı.

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı İoanna Kuçuradi şu mesajı yayınladı: “Gitgide yayılan ve çelişkili ifadeyle ‘medeni ilkellik’ dediğim olgunun temelindeki ana düşünsel nedenlerden biri ‘hak’ ile ‘çıkar’ arasındaki farkın yeterince görülememesidir. (…) Dünyamızda barış isteyenlerimizin ‘hak’ ile ‘çıkar’ arasındaki farkı görmesi ve bunun etik gerekleri üzerinde düşünmesi dileğiyle…”