Fencilere tarihçi müdürden baskı

İlayda SORKU

İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi’nde öğrenciler, öğretmenlerinin sürgün edilmesine karşı eylemlerini sürdürüyor. Proje okul statüsündeki kurumda 7 öğretmenin norm kadro fazlası gerekçesiyle görevlerinden alınmasının ardından öğrenciler, geçen günlerde Eğitim Sen ve Eğitim-İş sendikalarıyla birlikte okul önünde basın açıklaması yaptı. Müdür Serkan Kumlubıçak’ın pansiyonlu öğrencileri tehdit ederek dışarı çıkmalarını engellediği, öğrencilerin buna rağmen okul bahçesinde eyleme katıldığı belirtildi.

Okul yönetimi ve bazı öğretmenlerin baskılarına rağmen öğrenciler geri adım atmadı. BirGün’e konuşan bir öğrenci, “Eylemler biraz kendi kendine gelişti. Hiç kimse ‘Gelin hadi, örgütleniyoruz’ diye emir vermedi. Tepki öğrenci hareketinden doğdu. Mücadele etmemizin sebebi sevgi saygı meselesi değil, hukuksuzluk. Bile isteye muhalif öğretmenlerin seçilmiş olması, onların bile isteye sürgün edilmiş olması hukuksuzluğuna karşı meşru isyanımızı doğurdu” dedi.

‘YURTTAN ATARIZ’ TEHDİDİ

Okul müdürünün özellikle alt dönemlerden yeni gelen öğrencileri korkutarak eyleme katılımlarını engellemeye çalıştığını belirten öğrenciler, “Müdür bir yandan tehdit etmeye devam ediyor, ‘Hepinize disiplin yazarım’ diyor. Özellikle 9. sınıfları, yeni gelen öğrencileri korkutmaya çalışıyorlar. Yurttaki öğrencileri yurttan atmakla tehdit ediyorlar. Yaratılmaya çalışılan korkuya rağmen mücadeleye destek veren birçok öğrenci var. Kesinlikle kararlıyız direnişi sürdürmek konusunda” dedi. Üniversite eylemlerinden ilham aldıklarını ve dayanışma içinde olduklarını belirten liseliler, “Üniversite öğrencileri bizimle dayanıştı. Baskılar bir şekilde bizi birleştiriyor aslında, hep beraber tepkimizi gösterebiliyoruz” diye konuştu.

TEK ADAMLA SAVAŞIYORUZ

Müdür Serkan Kumlubıçak’ın atanma süreci de öğrenciler tarafından eleştirildi. Mevzuata göre fen liselerine müdür atanacak kişinin Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji branşlarında olması gerekirken Kumlubıçak’ın tarih öğretmeni olduğunu hatırlatan öğrenciler, şunları söyledi:

“Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi’ni diğer okullardan ayıran bazı farklılıklarımız var. Yönetmelikte ‘Müdür olarak görevlendirileceklerde Fen liseleri için Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak şartları aranacaktır’ diye belirtiliyor. Ancak bizde sayısal branş dışında yönetim ataması yapıldı. ‘Siz proje okulusunuz, bu yüzden biz bu öğretmeni buraya atayabiliriz’ dediler. Bizim okulda yeni gelen müdüre karşı çıkan öğretmenler görevlerinden alındı. Bir nevi müdürle arası bozuk olan, ona karşı çıkan öğretmenler, müdür ve yakın öğretmen arkadaşları tarafından okuldan atıldı. Biz kendi içimizde de tek adamla savaşıyoruz.”

‘ARKANIZDA DURULMAZ’

Atama sürecine dair sendikaların ve öğretmenlerin dava açtığı, mahkemenin görevlendirmeyi iptal ettiği ancak kararın uygulanmadığı da şu sözlerle ifade edildi: “Müdür mahkeme kararına rağmen görevine devam etti, Bakanlık tarafından da hiçbir yaptırımı olmadı. Müdüre yakın bazı öğretmenler de, eyleme katılan bizlere doğrudan baskı yapıyor. Bu öğretmenler bu hafta eyleme giden öğrencilere dehşet şekilde bağırdılar. ‘Siz nereye gidiyorsunuz? Biz size gitmeyeceksiniz demedik mi? Hiçbir yere gitmenizi istemiyorum. Başınıza bir şey gelirse arkanızda durulmaz’ dediler.”

BOZKURT POZU VERDİLER

Öğrenciler, müdür ve öğretmenlerin eylemleri gözetleyerek sindirme girişiminde bulunduğunu ise şu ifadelerle aktardı: “Biz dışarıda eylem yaparken müdürle birlikte birkaç öğretmen toplandılar bizi izlemek için, arkamızda ellerinde bozkurtlarla poz verdiler. Müdür kendisi de söylüyor aslında. ‘Bu okulu düzeltsen düzeltsen sen düzeltirsin’ demişler ‘yukarıdan’ ve öyle gelmiş bizim okula. Biz öğrencilere bunları aktardı. Okulumuzu düzeltmesi için bahşetmişler kendisini bize.”