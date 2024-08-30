Fenerbahçe çok rahat

Kadıköy’de cuma mesaisi… Yıllardır şampiyonluk hasretiyle yanan Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u ağırlıyor. Kadıköy’de nefesler tutulmuş, Mehmet Türkmen’in ilk düdüğü bekleniyor.

Santra öncesi Jose Mourinho’nun ilk 11’i merak konusuydu. Rakiplerinin aksine Avrupa mesaisi olmayan Kanarya’da kâğıt üstünde ideal kadro çimlerdeydi. Portekizli hoca sağ beke Mert’i, sol bekeyse Oosterwolde’yi yerleştirmiş durumda. Sarı-lacivertlerin olmazsa olmazı Fred’le İsmail’i yan yana gören milyonlar derin bir oh çekiyor. Yeni transfer Sofyan Amrabat’la beraber Fenerbahçe orta sahasının güçlenmesi bekleniyor. “Özel Adam” kanatlardaki Tadiç-Saint Maximin ikilisinden yine vazgeçmezken, karşılaşmaya Edin Dzeko başlıyor. Duruma göre kulübedeki İrfan Can’la En-Nesyri’nin oyuna dahil olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Alanyaspor cephesinde gözler kulübedeki Fatih Tekke’de. Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’dan ayrılmasından sonra bordo-mavililerin teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı papatya falı baktıradursun, camianın unutulmaz santrforunun adı şüphesiz o görevle anılacak. Kim bilir Tekke’nin Akdeniz ekibindeki son maçını izliyor olabiliriz. İleri uçtaki Serdar Dursun’un eski takımına karşı göstereceği performans merak ediledursun, deplasman ekibi Efecan’ın tecrübesine, Yusuf ve Cordova’nın da patlayıcılığına güveniyor.

Zafer Bayramı’nda yapılan Atatürk koreografisiyle müsabaka başlıyordu. Hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk bölümde dalga dalga geliyordu. 8. dakikada kaleci Ertuğrul’un kendi ceza sahasındaki tembel pası başına çorap örüyordu. Fred’in müdahalesiyle top önünde biten Dzeko’nun şutunu Ertuğrul iyi çıkarmıştı.

Özellikle kaleden ayağa pasla çıkmaya çalışan Alanyaspor, zorlansa da planından şaşmıyordu. 24’ye yine kaptırılan bir topla başlayan akında önce Dzeko, ardından Fred çerçeveyi bulamıyordu. 43’te ev sahibi öndeydi. Savunma arkasına sarkan Dzeko’nun bulduğu Tadiç, sağ ayağıyla güzel bitirmişti. Soyunma odasına Kanarya’nın üstünlüğüyle gidilmişti.

53’te ilk kez etkili gelen Alanyaspor’da Serdar Dursun savunmayı geçemiyordu. 61’de sakatlanan Djiku’yla Saint Maximin çıkmış, Becao’yla İrfan Can girmişti. Özellikle yorulan Saint Maximin’in kanadından gelmeye başlayan deplasman ekibine karşı doğru değişiklikti İrfan Can hamlesi. 64’te Oosterwolde’nin hatasından Cordova yararlanamazken, hemen akabinde fark ikiydi. Tadiç rakip savunmanın hatasını affetmemişti. Biraz evvel kalesinde golü engelleyen Livakoviç asisti yapmıştı.

67’de ev sahibinde ağları havalandırma sırası ustalardan Dzeko’daydı. Organize gelişen akında Fred’in gördüğü İrfan Can, Boşnak yıldıza “al da at” demişti. 75’te En-Nesyri’nin kafası Ertuğrul’dan sekip üst direkte patlamıştı. Bomboş durumda En-Nesyri fileleri bulamıyor, Mert Hakan’ın şutu direkten dönüyordu. Hakemin son düdüğü, Kanarya ‘üç puanı üç golle aldı’ diyordu.

Fenerbahçe tutuk başladığı maçı usta ayaklarıyla çözmeyi bildi. Tadiç’in resitali görülmeye değerdi. Mourinho’nun talebeleri millî araya mutlu geliyor. Yeni transferlerin de katılmasıyla kadronun nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Alanyaspor’a gelince… Geriden pasla çıkma işi işlemese de onda ısrar etmek dikkat çekiciydi. Tekke’nin planlar işlemeyince, farklı fikirlere geçmesinde fayda bulunuyor; hele büyük bir takım çalıştıracaksa…