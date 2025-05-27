Fenerbahçe’nin başarısının formülü: Gelenek ve istikrar!

Sabır ve istikrar ülke sporunun pek fazla alışık olmadığı kavramlar. Günlük yaşayan taraftarlar sonucun hemen gelmesini ister. Burada bir sorun yok taraftarlık dediğimiz şey tam olarak bu. Zamanından, emeğinden artırıp gönül verdiği kulüpten az da olsa talepte bulunan insanlara hak vermek gerek. Ancak sporu yönetenler olaya bu gözle bakamaz, daha doğru tutarlı hamleler yapmak durumundalar. Doğru atılan her adım geleceğe kalan bir miras. Kendinden sonra da bu mirasın devam etmesi için gerekli yapıyı oluşturmak sporu yönetenlerin görevi.

2006’da Fenerbahçe, dönemin güçlü takımı Ülker’le birleşme kararı aldığında böyle bir yola girdi. Sarı-lacivertli kulüp, basketbola futbolun dışında ‘amatör branş’ muamelesi yapmadan profesyonelce yönetmek ve hak ettiği değeri vermek amacındaydı. Gerçi haklarını vermek gerek Fenerbahçe bünyesinde bulunan hiçbir sporcuyu ‘amatör’ olarak sıfatlandırmıyor, hak ettikleri değeri veriyor. Zaten ömrünü bir branşa adamış profesyonel olarak çalışmış, yaşamış bir atlete ‘amatör’ demek ne kadar doğru, takdir sizlerin.

DOĞRU HAMLELER

Konumuza geri dönersek, 2006’da yapılan hamleler Euroleague seviyesinde hemen sonuç vermedi. Sarı-lacivertliler ilk Final Four’u oynamak için dokuz yıl bekledi. Bu süreçte günlük düşünerek projeden vazgeçebilirlerdi ama sabırla devam ettiler. Sonuç: 2015’ten bu yana oynanan 10 dörtlü finalin 8’inde boy gösteren ve çıktığı dört finalin ikisini kazanan bir takım. Alınan iki şampiyonluk elbette çok kıymetli ama hep zirvede olmak esas takdir edilmesi gereken unsur. Peki Fenerbahçe basketbolda neden bu kadar başarılı? Çünkü işi 2013’ten bu yana ehline emanet ettiler. 2013’te ilk olarak takımın başına Yaşlı kıtanın en büyük basketbol efsanelerinden biri olan Zeljko Obradovic’i getiren Kanarya, 2014’te ise Maurizio Gherardini’yi Genel Menajerlik koltuğuna oturttu. 7 yıllık Obradovic yönetiminde başarıdan başarıya koşan, ilk Euroleague şampiyonluğunu kazanan sarı-lacivertli ekip, Sırp efsanenin boşluğunu doldurmak için birkaç yıl beklemek zorunda kaldı. Bu dönemde Igor Kokoskov, Aleksandar Dordevic ve Dimitris Itoudis’le üç farklı başantrenörle çalışan Kanarya aradığı uyumu 2023’te Sarunas Jasikevicius’la yakaladı. Oyunculuk döneminde Avrupa’nın gelmiş geçmiş en büyük oyun kurucularından biri olarak gösterilen Saras, koçluk kariyerine de büyük başarılarla başlamış kısıtlı imkânları olan Zalgiris’i 2018’de Final Four’a taşımayı başarmıştı. Memleketinde geçirdiği beş yılın ardından daha derin okyanuslara açılmaya karar veren Jasikevicius, 2020’de Barcelona’nın başına geçti. Katalan devini çalıştırdığı üç yılda da dörtlü final başarısı gösteren Litvanyalı koçun bu süreçte eksiği olan tek şey kupaydı.

Euroleague tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak şampiyonluk yaşayan tek isim Saras Jasikevicius.

2023’te Fenerbahçe’ye imza attığında bir gün bu kupayı kazanacağından emindi ki çok da beklemedi. İlk yılında Final Four yollarını yine arşınlayan Saras, koçuk kariyerindeki 6’ncı Final Four’unda kupayı kaldırmayı başardı. Heybesinde ise çok daha fazlası olduğu aşikâr. Litvanyalı koç, Fenerbahçe’nin yarattığı basketbol kültürü için bulunmaz bir nimet. Modern basketbolun istediklerini çok iyi bilen Saras, hücum setleriyle, savunma kurgularıyla sarı-lacivertliler için Euroleague’i domine etme özgüvenini fazlasıyla veriyor. Fenerbahçe’nin yıllardır yaptığı en iyi şey de bu. Doğru aklı ve oyuncuları seçebilmek, diğer kulüplerden ayrılan en önemli özelikleri..

REKABET BÜYÜTÜR

Yukarıda elimden geldiğince özetlemeye çalıştığım şeyler Fenerbahçe’nin yarattığı başarı geleneğine aitti. Peki sarı-lacivertliler ülke basketbolu için ne anlam ifade ediyor? Ona da biraz yakından bakalım. Ülke basketbolunun özellikle Hidayet Türkoğlu’nun federasyon başkanı olduğu yıllarda iyi yönetildiğini söylemek bir hayli güç. Türkiye basketbolu birkaç istisna hariç oyuncu üretmekte zorlanan, köklü kulüplerin bir bir kapısına kepenk vurduğu ya da iyice küçüldüğü ve yerel liginin bir anlam ifade etmediği bir noktada. Yıllardır bataklığın kıyısında dolaşan, ülke basketbolunu taşıyan temel direkler ise Fenerbahçe ve Anadolu Efes.

Fenerbahçe burada kilit noktada, özellikle 2010’lu yılların ortasında yakaladığı başarılı grafikle Anadolu Efes’i daha iyi olmaya iten sarı-lacivertliler, rekabet ortamına büyük katkıda bulundu. Efes yıllar süren istikrarsızlıktan kurtuldu ve iki Euroleague şampiyonluğu kazandı. Sonuçta çoğu 2010’dan sonra olmak üzere kadınlar ve erkeklerde kazanılan toplam 17 Avrupa kupası. Bu başarıda Fenerbahçe’nin yarattığı rekabet ortamının etkisi büyük. Umarım Türkoğlu ve federasyonu da bir gün Efes-Fenerbahçe gibi basketbola katkı sağlar.

Fenerbahçe, basketbolda altıncı Avrupa kupasını kazandı. Erkeklerde 2017 ve 2025’te Euroleague’in zirvesinde yer alan Fenerbahçe, kadınlarda ise Euroleague’i 2023 ve 2024’te, Avrupa Süper Kupası’nı da aynı yıllarda iki kez elde etti.

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KUTLAMA GÖZTEPE PARKI’NDA

Fenerbahçe şampiyonluğu bugün Göztepe Parkı’nda kutlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı’na bekliyoruz” dedi.