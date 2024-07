Ferdi Zeyrek: Ortak aklı birlikte oluşturuyoruz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Turgutlu’da muhtarlarla buluştu. Orta Park’ta düzenlenen buluşmaya Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel ve ilçede hizmet veren odaların başkanları da katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Benim konuşmamdan daha çok sizlerin konuşmasını istiyorum. Çünkü siz bulunduğunuz mahallenin, köyün temsilcilerisiniz. Sorunları aktarın, hep birlikte, elbirliğiyle çözelim” dedi.

Bundan böyle Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde eşitlik ve eşit hizmet anlayışı olduğuna vurgu yapan Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde herkese eşit hizmet, adalet, ulaşılabilirlik var. Her şeyden önce herkesin sözünü dinleyen, aynı masada buluşan, ortak aklı oluşturan bir anlayışı var. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin her kuruşuna sahip çıkarız. Orada 1,5 milyon kişinin, Selendi’nin, Demirci’nin, Soma’nın dağ köyünde yalın ayak dolaşan çocuğun vebali ve hakkı var. Bu anlayış bizde asla ve asla değişmeyecek. Beş yıllık sürede Allah izin verirse her zaman için birlikteyiz. Aklınızda en ufak bir şüphe olursa, buyurun gelin. Her delikli kuruşun hesabını ben hem Turgutlu’ya hem Manisa’daki 1,5 milyon kişiye vereceğim” dedi.