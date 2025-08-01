Ferdi Zeyrek’in adı yaşayacak

BirGün EGE

Turgutlu Belediyesinin Selvilitepe Mahallesinde hayata geçirdiği Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında basketbol, voleybol ve hentbol başta olmak üzere birçok salon sporuna ev sahipliği yapacak modern spor salonunun parke zemin uygulamalarında ise sona yaklaşıldı.

Zemin kaplama işlemlerinin kısa sürede tamamlanarak salonun tribün montajına geçilmesi planlanıyor. Tesis bünyesinde kapalı spor salonunun yanı sıra yüzme havuzu, soyunma ve duş odaları, idari bölümler ve seyirci tribünleri de yer alıyor. 1751 metrekarelik alana kurulan kompleks, bölgedeki spor altyapısına önemli katkı sağlayacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spora yönlendirmek ve onlara modern bir ortam sunmak adına çok değerli bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in adını yaşatacağımız bu kompleks, Turgutlu’muz için büyük bir kazanım olacak” dedi.