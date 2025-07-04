Ferdi Zeyrek’in ismi Turgutlu’da yaşayacak

BİRGÜN EGE

Turgutlu Belediyesi Meclisi, Temmuz Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında tüm grup başkanlarının önerisi ve oy birliğiyle alınan kararda, Selvilitepe Mahallesi’nde yapımı devam eden spor kompleksine elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ismi verildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ferdi Başkan, bir buçuk yılda çok sevdiği Manisa’nın ve Manisalıların hakkını gözeterek eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, altyapıdan çevreye, kültür sanattan sosyal alanlara kadar bu şehrin ve her bir hemşehrimizin refahı, mutluluğu ve huzuru için çalıştı. Geride hepimizin gururla hatırlayacağı çok temiz bir isim ve miras bıraktı. Kalbi bu şehir için atan bizler de Ferdi Başkanımızın bıraktığı bu bayrağı daha ileriye taşıyabilmek adına elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Canım kardeşim, yol arkadaşım Ferdi Zeyrek’in emaneti bizim emanetimiz, çok kıymetli ailesi bizim ailemizdir. Ferdi Başkanımızı unutmayacağız” sözleriyle Ferdi Zeyrek’i andı.

Başkan Akın oy birliğiyle geçen karar sonrası, “Spor kompleksimize Ferdi Başkanın isminin verilmesi için göstermiş olduğunuz hassasiyet ve vermiş olduğunuz destek için hepinize teşekkür ediyorum. O’nun ismini güzel yerlerde hep hatırlayacağız” sözleriyle grup başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür etti.