Ferhan Şensoy’un en büyük mirası

Geçen pazar günü "Ortaoyuncular"ın kuruluşunun 45’inci yılını kutladık. Dile kolay, 45 sene boyunca milyonlarca izleyici, binlerce oyun, yüzlerce oyuncu, onlarca yönetmen... Dinmeyen alkışlar sonucu defalarca açılıp kapanan kırmızı kadife perde. Hey gidi Ortaoyuncular hey! Ne kadar gururlansanız azdır.

Ferhan Şensoy, tam 45 sene önce, 1980 yılında kurduğu tiyatrosuna, kendisinden sonra da devam etsin diye kendi ismini vermemiş; ortaoyunu geleneğinden besleneceğini ve söze dayalı epik tiyatro ögelerini kullanacağını düşünerek tiyatro topluluğuna "Ortaoyuncular" ismini vermişti. Ortaoyuncular’ın ilk oyunu, Ferhan Şensoy’un yazıp yönettiği "Şahları Da Vururlar"dır. İlk kez 14 Mart 1980 tarihinde Harbiye’deki Yapı Endüstri Merkezi’nde sahnelenen, söz oyunlarına dayalı Farsça güldürü, Ortaoyuncular’ın da ilk oyunudur.

O yıllardaki efsane kadroda Ferhan Şensoy, Halit Akçatepe, Ayla Aslancan, Tarık Pabuççuoğlu, Zeynep Tedü, Ulvi Alacakaptan, Baykal Kent, Fuat Güner ve Özkan Uğur gibi isimler vardı.

Ferhan Şensoy, Ortaoyuncular’ın kurulmasından iki sene sonra, kendi üslubuna uygun oyuncular yetiştirmek için "Nöbetçi Tiyatro"yu kurdu. Şu anda yeniden sahnelenen "Şahları Da Vururlar"ın tüm oyuncu kadrosu Nöbetçi Tiyatro’dan yetişmiştir. Nöbetçi Tiyatro’dan yetişen değerli isimler arasında Rasim Öztekin, Sermiyan Midyat, Altuğ Yücel, Boran Kaya, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Parkan Özturan, Levent Ünsal, Hakan Bilgin, Pınar Ünsal, Ufuk Özkan, Necmi Yapıcı ve Orçun Kaptan bulunmaktadır.

Bir bakıma Nöbetçi Tiyatro, Ortaoyuncular’a oyuncu yetiştiren bir tiyatro okulu gibi çalışmıştır. Ancak, Ferhan Şensoy’un oyunlarında sadece Nöbetçi Tiyatro’dan mezun olanlar oynamadı. Zeliha Berksoy, Hümeyra, Münir Özkul, Erol Günaydın, Nurhan Damcıoğlu, Derya Baykal, Tuncel Kurtiz, Okan Bayülgen, Özgü Namal, Demet Akbağ ve Gülümser Gülhan gibi değerli sanatçılar da bu oyunlarda yer aldı.

Benim için, Ferhan Şensoy’un herhangi bir oyununda yer alan bir sanatçı artık Ortaoyuncular’a dahil olmuş sayılır. Bu yüzden ben de kendimi bu ekibin bir parçası sayıyorum ve bundan son derece mutluyum. Star sistemi olmayan, her daim muhalif, dedikodudan ve çekişmeden uzak, kapris nedir bilmeyen, ancak paylaşmayı bilen tiyatro sevdalılarıyla aynı yolda yürümek dünyanın en büyük zenginliği.

Belki hatırlarsınız, bir dönem kavuğun kime devredileceği merakla beklenirken, Ferhan Usta kendisine bununla ilgili soru soran bir televizyon muhabirine "Ben henüz kararımı vermedim, olur da bana bir şey olursa Ortaoyuncular en doğru kararı verir" demişti.

Bu büyük ustanın Ortaoyuncular’ı kaleme döktüğü "Ferdeste" kitabının 290. sayfasına gidelim. Ortaoyuncular’a nice yıllar dilerken Ferhan Şensoy’un önünde saygıyla eğilelim:

"Yarın ölsem gam yememe ulaştım / Yaşayacağımı yaşadım / Çok şarkıcılara hayran oldum / Geri kalan tekno müzik gürültü / Size iyi sallantılar gençler / Eski şarkıları dinliyorum / İhtiyarsın diyecekler / İhtiyar olduğumu biliyorum / Kitap olmayı bekleyen / Daktiloyla yazılmış dosyalarım var / Onları kitap eylemenin derdindeyim / Yaşadığımdan mutluyum / Muhalif bir tiyatro olarak / Ortaoyuncular’ı kurdum / Muhalifliğimi korudum / Ortaoyuncular’ın benden sonra / Bunu sürdüreceğini biliyorum / Arkada değil gözüm."