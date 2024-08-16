Festival rüzgârı tüm kenti sardı

BirGün EGE

Çanakkale’nin en önemli kültür sanat etkinliği olarak uzun yıllardır devam eden Uluslararası Troia Festivali bu sene de çok ses getirdi. Yerli ve yabancı pek çok sanatçının katılımı ve Çanakkalelilerin de değerli eşlikleriyle renklenen festival, kentin açık ve kapalı pek çok mekânında gerçekleşti. 9-13 Ağustos tarihleri arasındaki festivalde müzik, dans, söyleşi, sergi, atölye, çocuk ve spor etkinlikleri gibi pek çok farklı alanda organizasyonlar düzenlenirken kardeş kentlerden, çevre il ve ilçelerden gelen konuklar da festival coşkusuna ortak oldu. 61. Uluslararası Troia Festivali’nin resmi açılışı, dünyanın da sayılı kültür miraslarından biri olan Troya Antik Kenti’nde gerçekleşti.

Pek çok konuğun ağırlandığı resmi açılış töreninde festivalin simgesi haline gelen Homeros Bilim Kültür ve Sanat Ödülü, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek tarafından tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya takdim edildi. 61. Uluslararası Troia Festivali, pek çok ünlü sanatçıyı Çanakkaleliler ile buluşturdu. Kentin en güzel noktalarından biri olan Özgürlük Parkı’nın keyifli sahnesinde ünlü sanatçılar Cem Adrian, Hilmi Yarayıcı, Feryal Öney, Bulutsuzluk Özlemi ve KÖFN grubu sevilen şarkılarını binlerce müzikseverin eşliğinde söyleyerek, festivalde unutulmaz bir iz bıraktı.

Tarihi doku ve notaların birleşerek büyüleyici bir atmosfer oluşturduğu festival ana mekânlarından Çimenlik Kalesi’nde de başta dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’ın resitali olmak üzere, Cello Paradiso, Kafkas Kartalları dans gösterisi, Mats Eilertsen Trio ve Rumba Quartet konserleri de festivalin dikkat çekici etkinlikleri arasında yerini aldı. Uluslararası Troia Festivali denince akla ilk gelen etkinliklerden olan tiyatrolar da bu senenin ilgi gören programları arasındaydı.

Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun Bir Delinin Hatıra Defteri, Külahları Değiştik ve Yedi Kocalı Hürmüz oyunları ile Ankara Sanat Tiyatrosu’nun Heccav yahut Şair Eşref’in Esrarengiz Macerası isimli oyunları Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla sahnelendi. Çocuklar için Halk Bahçesi ve Barış Kordonu’nda animasyon programı, illüzyon gösterisi, yüz boyama, sosis balon, maskotlar, palyaçolar, tahta bacak, çocuk atölyeleri ve şişme oyun parklarının olduğu renkli etkinlikler düzenlendi. Çocukların neşesi de festivale ayrı bir keyif getirdi