Fideler toprakla buluşuyor

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, sağlıklı gıdaya erişimin kolaylaşması ve tarımsal üretime destek olmak amacıyla 400 bin atalık sebze fidesi dağıtımına başladı. Mayıs ayında kırsal üreticilere 10 çeşit fide daha ulaştırılacak.

Bornova Merkez Pazaryeri’nde düzenlenen törende vatandaşlara ilk etapta sofralık domates, uzun siyah patlıcan ve sivri tatlı biber fidesi dağıtıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Ömer Eşki, doğayla barışık ve üreten bir Bornova hedefiyle çalıştıklarını üreten bir Bornova’yı birlikte kuracaklarını söyledi.