Filistin sahada da direniyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 53 binden fazla. Yaralıların sayısı ise 120 bini aşıyor.

Filistin neredeyse iki yıldır büyük bir soykırımla karşı karşıya. İsrail'e, insanlık dışı saldırıları ve işlediği savaş suçlarına rağmen hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Spor da bunun istisnası değil. Uluslararası sporu yöneten üç büyük kurum olan IOC, FIFA ve UEFA, soykırımcı İsrail'e karşı yapılan başvuruların hepsini kulak arkası etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası adeta 'aslan' kesilen ve onları bütün organizasyonlardan men eden bu kurumlar iki yüzlü tutumlarına devam ediyor. İsrail 2023'ten bu yana 715 Filistinli sporcuyu katletti, 24'ünü esir aldı, bunlardan 95'i henüz çocuk yaştaydı. Birçok atlet ise yaralanma sonucu bir daha spor yapma şansını kaybetti. Ancak ülkelerindeki işgal koşulları Filistinli atletleri yıldırmaya yetmedi. Bunların başında da futbol ulusal takımı geliyor. Son olarak 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri grup maçlarında önce Irak'ı 2-1, sonra Kuveyt'i 2-0'lık skorla mağlup eden Filistin, Dünya Kupası'na katılma şansını son maça taşımayı başardı. Salı günü Umman'la karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar kazandıkları takdirde play-off bileti alacak. Büyük bir yıkımın ortasında Dünya Kupası'na bu kadar yaklaşmaları, savaş suçlusu İsrail'e hiçbir yaptırım uygulamayan FIFA'ya sahada atılmış büyük bir tokat.

‘EN BÜYÜK ONUR’

Filistinli futbolcular sahada elde ettikleri başarının halk için ne ifade ettiğinin farkında. Takımın önemli isimlerinden olan ve İskoçya'nın köklü takımlarından Aberdeen'de forma giyen Oday Dabbagh, “Hayatımın en büyük onurlarından biri bu formayı giymek” diyor ve ekliyor: “Filistin formasını giymek, bunun birçok insan, ailem, takımım ve kendim için ne anlama geldiğini bilmek benim çok ifade ediyor.” Dabbagh aynı zamanda Avrupa'nın büyük liglerinde forma giyen ilk Filistinli futbolcu. Filistin Futbol Federasyonu ise sporun özellikle Gazze'deki çocuklar için ne anlama geldiğinin farkında. Yeşil-beyazlıların mart ayında yaptığı ulusal takım kadro duyurusunda önemli detaylara yer verdi. Yayımlanan videoda Gazzeli çocuklar, yıkıntılar arasında buldukları futbolcu fotoğraflarıyla kadroyu duyurdu. Çoğu özellikle Körfez ülkelerinde forma giyen futbolcular üstlerindeki sorumluluğun farkında. Dünya Kupası bileti hâlâ çok zor bir görev ama başarabilirlerse futbol tarihinin gördüğü en destansı hikâyelerinden birine imza atacakları da kesin.

MANCINI’NİN TEPKİSİ

Kurumların suskunluğuna rağmen birçok sporcu ve spor insanı Gazze'de yaşanan soykırıma karşı ses yükseltmeye devam ediyor. İtalyan futbol efsanelerinden Roberto Mancini de bunlardan biri. Efsane İtalyan futbolcu ve teknik direktör yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Öncelikle bir insan, bir İtalyan vatandaşı olarak çok basit bir şey söylemek istiyorum. Umarım yardımlar bir an önce Gazze'ye ulaşır, umarım bu savaş çok yakında biter. Siviller, aileler, çocuklar bu çatışmayla hiçbir ilgileri yokken hedef alınmaya devam edemez. Hiçbir gerekçe bu kadar büyük acıyı kabul edilebilir kılamaz.”

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FUTBOL SAHALARI MEZARLIK

İsrail saldırıları sonucu Gazze’deki spor tesislerinin yüzde 90’ı tahrip edilirken futbol sahaları "mezarlık" olarak kullanıldı. Gazze Şeridi’ndeki spor tesislerinin yüzde 90’ı İsrail’in soykırımında tahrip edildi. Bölgedeki birçok stadyum, İsrail hava ve topçu saldırıları sonucu yıkılan yapılar arasındaydı ve bazı futbol sahaları, birçok mezarlığın aşırı kalabalık olması veya erişilememesi nedeniyle geçici mezarlık olarak kullanıldı. İsrail birliklerinin Ocak 2024’te Yarmouk Stadyumu’nu Filistinli tutuklular için geçici hapishane olarak kullandığına dair bir video da ortaya çıktı.

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KATLEDİLEN SPORCULARDAN BAZILARI

• Han Yunus Futbol Kulübü oyuncusu Şadi Ebul Arac, kulübün eski teknik direktörü ve yöneticisi Taha Kellab

• Şebab Han Yunus Futbol Kulübünün kalecisi El-Araj .

•Gazze Şeridi’ndeki Deir al-Balah’taki Al-Wahda Spor Akademisi’nden birçok çocuk.

• Al-Ahly Gaza’da forma giyen Ebu el-Atta ile eşi Ruba Esmael Ebu el-Atta ve iki çocuğu.

• Ulusal atletizm takımının antrenörü Bilal Ebu Samaan

• Filistin olimpiyat futbol takımının antrenörü Hani el-Masdar .

• Olimpiyat oyunlarına katılan ilk Filistinli sporcu Majed Abu Maraheel.

• Eski futbolcu ve Filistin Ulusal Olimpiyat Takımı CEO’su Hani Al-Masry

• 23 yaşındaki futbolcu Ahmed Daraghmeh

• Filistin olimpiyat futbol takımının teknik direktörü Hani al-Masdar.

• Al-Breij basketbol takımında oynayan 27 yaşındaki basketbolcu Bassim al-Nabahin.

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