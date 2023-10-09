Filistin TurnuSOLu

Kızıl Ordu Fraksiyon’u gerillaları için uçak kaçıran Filistinli devrimcilerin, halkının kurtuluşu için mücadele eden Leyla Halid'lerin, komünist bir dünya için silaha sarılan George Habaş'ların, kolları kırılan, öldürülen Filistinli çocukların ve haklı taleplerinin arkasında duran seküler Filistinlilerin ve İsraillilerin yanındayız.

Can Serhat HALİS

Ellerinde kocaman taşlarla yakaladıkları Filistinli çocukların kollarını kırmaya çalışan İsrail askerlerinin ekranlardaki silueti, çocukluk yıllarımın dimağında asılı kalmış ender görüntülerdendir. Küçük dünyamıza travmatik çizikler atan bu görüntülerin, Filistinli çocukların yaşamına nasıl yaralar açtığını hiçbir zaman anlayamayacağız.

“Filistin meselesi” benim için en başta işgalci İsrail devletinin mezalimi ve kolları taşlarla kırılan çocuklar karşısında Batı’nın vurdumduymaz ikiyüzlülüğü demektir.

Bu ikiyüzlülük Batı’nın tekelindeki propaganda aygıtları ve kültür endüstrisi eliyle, bugün tüm bir insanlığa yayılmış durumda. Bu yayılım, İsrail lehine mankurtlaştırılmış geniş bir yığını ifade ediyor. Binlerce Filistinli sivilin ölümünü zerrece umursamamış insanların, İsrailli sivillerin katledilmesiyle bir anda hümanist aktivistlere dönüşmesi, mayasını buradan alıyor.

Bu riyakarlığı Vietnam’da, Irak’ta, Suriye’de, Ukrayna’da gördük. Batı’nın buralardan aktardığı yalanlar ve kurgu görüntüler, kitlelerin beynine çivi gibi çakıldı.

FİLİSTİN MESELESİ VE FİLİSTİN DAVASI

Bir dava, onu yürütenin karakterine bağlı olarak yeşerir ve karakterindeki değişime göre şekillenir; bu temel gerçeği görmek için basit bir neden-sonuç ilişkisi kurmak yeterli.

Bugün yekpare bir “Filistin meselesi”nden bahsedebilsek de; bütünlüklü, homojen, mutlak bir “Filistin davası”ndan bahsetmek mümkün değil.

Sovyetlerin çözülüşüne giden süreçte ABD ve Batı -kabaca- “yeşil kuşak” konseptine de uygun biçimde, burada da İslamcı oluşumların önünü açarak, Filistin davasının seküler ve ilerici kanadını kırmaya yeltendi.

Böylelikle “Filistin davası”, -farklı biçimleri olsa da- bugün seküler-sol Arap milliyetçiliğinin elinden, ağırlıklı olarak İslamcı-sağ Arap gericiliğinin hegemonyasına kaydı.

Solun bu gerçeği görmek istemeyişi, tarihin taştan gerçeği karşısında hiçbir anlam ifade etmez.

Hamas’ın saldırılarıyla birlikte, iki gündür Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde gericiler şeriat gösterileri düzenliyor, Hamas’ın “zaferini” kutluyor. Aynı anda Filistin’deki internet arama motorlarında en fazla aranan şey ise; “esir alınan gayrimüslim kadınların dinen cariye olarak kullanılıp kullanılmayacağı” oldu.

Demek ki Filistin davası dediğimiz şey bugün sadece bir işgal karşıtlığı değil, kimi durumlarda onun ötesinde -Hamas gibi örgütler nedeniyle- şeriat davasının bir temsiline dönmüştür.

DÖRT TARZI SİYASET

Iq’su şehir içi hız limitiyle yarışan muhafazakar sağda mutluluk hakim; hayatı “Kurtlar Vadisi” tadında yaşamaya devam ediyorlar. İki tokatta paçalarından tezek çıkaracak herifler; “bir gece ansızın…” ve “Mehmetçik Kudüs’e” sloganlarıyla kent meydanlarında bağırmaya başladı. Hamas saldırılarıyla birlikte geri bilinçleri, ilkel dürtüleri harekete geçti, bu saldırılar onları heyecanlandırdı.

Yeni örgütlenmiş liseli ergen refleksiyle hareket eden kimi “antiemperyalist solda” ise, resmen kör taklidi yapan “Hamas-i siyaset” var. Ne yazık ki, Hamas’ın sivillere karşı giriştiği katliamları görmezden gelmeleri, İsrail’in sivilleri katletmesine karşı geliştirdikleri tüm argümanlarını kaldırıp yere çarpıyor.

Antikapitalist olmayan bu antiemperyalizm kuşkusuz Marksizm dışı. Bu tip bir antiemperyalizmde sınıf yok, kapitalizmim “üretim”, “mülkiyet” ve “paylaşım” ilişkilerine neredeyse hiç değinilmez. Meseleyi, “sınıflar” yerine “halk” ve “egemen devletler” dikotomisine sıkıştıran bu anlayış, sonunda halkın en geri niteliklerini ve tavırlarını bile sahipleniyor. Bu yol, Hamas’ı desteklemeye ve Perinçekçiliğe kadar gidiyor.

Son yaşananlarla birlikte Hamas karşıtlığı adı altında İsrail yandaşlığı yapan, kimlikçi ve Batı hayranı bir “solun” varlığı da gözlerden kaçmıyor. Bunlar utangaç Siyonizmlerini, Hamas’ı bahane ederek gizlemeye çalışsalar da, arkalarını döndükleri anda başlarındaki kipaları görünüyor.

Benzer bir tavır seküler sağda da mevcut. Binlerce Filistinlinin ölümü karşısında sesi çıkmayan Türkiye seküler sağının, sadece İsrailli sivillerin ölümüyle ayağa kalkışları, çığırtkanlıkları; işgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanını haklı bulmaya kadar vardı.

Peki ama binlerce sivilin öldüğü bir saldırı meşruysa, Hamas’ın sivillere yönelik katliamını gayrimeşru yapan şey ne?

MANTIK SIKINTISI

Maymundan evrildiği gerçeğini mantıklı bulmayıp, kilden geldiğine inanan insanların arasında mantıktan bahsetmek biraz zor.

Nedensel bir ilişkinin bir korelasyonu gerektirdiği ancak korelasyonun nedensel bir ilişkiyi gerektirmediğini anlamak konusunda oldukça sıkıntı yaşıyoruz. Akıldışılık da burada başlıyor.

“Balıklar suda yaşar” dediğimizde, suda yaşayan her şeyin balık olduğunu söylemiş olmuyoruz. Tıpkı “Hamas saldırıları meşru değildir” dediğimiz zaman, “Filistin direnişi meşru değildir” demiş olmadığımız gibi. Bunu dememiz “İsrail haklıdır” anlamına da gelmiyor.

Bu, sadece ve sadece Hamas katliamlarının savunulamayacağı anlamına gelir, başka hiçbir şey değil. Ancak şeriatçı çetenin mezalimine değinen her vurguyu, İsrail yanlısı olmakla itham etmek, burada yaygın bir linç biçimi haline geldi.

Sosyal medya linççilerine göre suda yaşayan her şey balık. Yengeçten, ahtapottan, yunustan, deniz yıldızından bahsettiğimizi asla anlayamıyorlar; çünkü tüm mantık kurguları iki ayaklı karşıtlıklar üzerine kurulu. Fikir üretme mekanizmaları “a” ve “b” arasındaki karşıtlık dışına çıkamıyor. İki boyutun dışında düşünemeyen bir insan modeliyle karşı karşıyayız.

Bir davayı haklı kılan şey ne, karşı tarafın haksız olması mı? Elbette böyle bir iddia oldukça saçma. Bir karşıtlık ilişkisinde, karşıtlardan hiçbiri haklı olmayabilir. Korkmayın, Hamas ve İsrail gibi karşıtların ikisinin de haksız olması, haklı Filistin direnişinin meşruiyetine halel getirmez.

Mücadeleyi verenin kimliği, karakteri ve amacı, mücadeleden soyut değerlendirilebilir mi? Bir hareketin nedeni, gelişimi ve sonuçları vardır. Harekete anlamını veren şey de bunlardır. Bunları devre dışı bırakarak hareketi anlamlandırmak havanda su dövmektir. Sonrasında ise kendinizi Hüda-Par’la aynı meydanda, omuz omuza slogan atarken bulursunuz.

DİN SAVAŞLARI

İsrail devleti neden Madagaskar’da, Sibirya’da ya da dünyanın herhangi başka bir boş arazisinde kurulmadı da, özellikle Kudüs’e kuruldu? Bu sorunun cevabı, bu savaşın başlamasına neden olan İsrail işgalciliğinin nedenine götürüyor bizi.

Milyarlarca galaksi içinde, yarattığı küçük bir gezegendeki küçük bir muhitin kim tarafından ele geçirildiğini önemseyen bir tanrının varlığına inanan insanlar, çölde bulunan Kudüs ve civarındaki bazı lokasyonları kutsal saydıkları için, amansız bir savaş başlattılar.

İsrail’in işgalci tavrına kendince meşruiyet kazandıran ve yurttaşlarını savaşa konsolide eden şey, “kutsal toprakların” kendilerine vaat edilmiş olmasıydı. Nitekim Hamas da İsrail’e düzenlediği baskın sonrasında yaptığı açıklamada, esas hedeflerinin (Yahudilere değil Müslümanlara ait olduğunu ileri sürdükleri) “kutsal mekanlarının” özgürlüğü olduğunu vurgulayacaktı.

Kim ne derse desin, bugün Hamas’ın da, İsrail’in de yürüttüğü savaşın lokomotifi dindir. Böyle bir lokomotifin kazanına kömür atmak solun işi değildir. Sol, bunun dışındaki bir amacı ve mücadele hattını savunmak zorundadır.

Solun Filistin davasını selamlamak için, cihatçıların ganimet olarak kadın kaçırdığı eylemini beklemeye ihtiyacı yok. Çünkü sol, Deniz'lerle ve devrimci dayanışma duygularıyla yılladır bu davanın yanında. Devrimci, ilerici Filistin davasında Türkiye solunun kanı ve canı var.

İSLAMCILIK KARADELİKTİR

İslamcılık kara delik gibidir. En ufak bir temas, kurtuluşu olmayan sonsuz bir girdaba çeker. Tırnağını verirsen parmağını, elini, kolunu sora tüm bedenini vakumlar. Gayrimeşru/gaddar bir rejime karşı İslamcılara verilen bir taviz, küçük bir destek, İslamcılığın karakteri gereği, ileride desteği verenin mahvına yol açar. Bunun basit örneği dünün İran’ı ve bugünün Türkiye’sidir.

Solun bir kısmındaki bu İslamcılarla aynı yaylada konaklama hevesi, bu “Atları bağlayın geceyi burada geçireceğiz” tavrı, büyük yenilgilere neden oldu.

“İsrail’e karşı savaşanlar şeriatçı da olsa desteklememiz lazım” demek; “Şah rejimine karşı Humeyni’yi ve mollaları desteklemek lazım”, “Kemalist vesayete karşı AKP’yi desteklemek lazım” diyen liberal alıklıkla aynı şeydir ve sonuçları acı doludur.

İran Şah rejmine karşı mücadele meşrudur. Ancak o meşruluk mücadeleyi verene göre belirlenir. Burada Humeyni ve gerici mollalar değil, Emir Perviz Puyan ve komünistler meşrudur.

Tarih bize Ortadoğu’da seküler olmayan hiçbir hareketin -nedeni her ne olursa olsun- desteklenmeyeceğini; suratımıza vurarak, en acı biçimde, ölümler ve sürgünlerle öğretti.

Biz gericilerin şeriat özlemlerini gerçekleştirmesinde kullanılıp atacağı aparatlar değiliz. Politika sahnesindeki varlığımız; onlar bu hayallerini hayata geçirsinler diye değil.

Burada emperyalistlerle gericiler arasında tercihe zorlayan, bir taraf belirlemenizi isteyen, sizi bu havzaya kilitleyen, bu çepere sıkıştıran şey sol olamaz. Sol, tam da böylesi durumlarda üçüncü yolu açmakla mükelleftir.

HANGİ FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ

Filistin meselesi çok yönlüdür ama bütünlüklüdür. Filistin davası ise parçalıdır. Burada “mesele” ile “dava” iki ayrı şeydir. Çoğu zaman yanılgı da bu ayrımı yapmayarak; “Filistin meselesi” ile “Filistin davası”nı özdeşik sanmakla başlıyor.

Filistin direnişinin yanındayız ama hangi direniş? Sınırı geçip muhtemelen Hitler faşizminin zulmüne de uğramış otobüs bekleyen 90 yaşındaki insanları tarayan, Kibbutz denilen komün köylerini basan, festivale katılmış gençleri infaz edip kadınları ganimet olarak kaçıran, iktidara gelse kadınlara yaşamı zindan edecek, solcuları işkenceden geçirecek şeriatçıların yanında değiliz. Kızıl Ordu Fraksiyon’u gerillaları için uçak kaçıran Filistinli devrimcilerin, halkının kurtuluşu için mücadele eden Leyla Halid'lerin, komünist bir dünya için silaha sarılan George Habaş'ların, kolları kırılan, öldürülen Filistinli çocukların ve haklı taleplerinin arkasında duran seküler Filistinlilerin ve İsraillilerin yanındayız.