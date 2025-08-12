Filistin’i bize emanet etti

“Gazzeli çocuk Saif Helles, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukanın yol açtığı kıtlık nedeniyle hayatını kaybetti.”

Gazeteci Enes el Şerif’in, Gazze’den bize duyurduğu son haberlerden biri buydu.

Son sosyal medya paylaşımı da hava saldırısı videosuydu: “Durmaksızın bombalama... İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son iki saattir yoğunlaşıyor. İsrail'in ‘ateş kuşakları’ kullanarak düzenlediği yoğun ve etkili bombardıman, Gazze Şehri'nin doğu ve güney bölgelerini vuruyor.”

İki yıldır katliamları, açlığı, yani soykırımı dünyaya duyuran El Cezire muhabirlerinden Enes el Şerif, El Şifa Hastanesi yanındaki basın çadırına düzenlenen İsrail bombardımanında öldürüldü. Diğer gazeteciler Muhammed Kurayka, İbrahim Zahir, Mümin Alive ve Muhammed Nevfel ile birlikte. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 237 oldu.

İsrail ordusu, el Şerif’i doğrudan hedef aldıklarını açıkladı. Zaten Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi ile Birleşmiş Milletler Raportörü Irene Khan, kısa süre önce Şerif'in hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulunmuştu. El Cezire kanalı ölümünün ardından yaptığı açıklamada, Enes el Şerif’in, “İsrail'in Gazze halkına dayattığı açlığı belgeleyen en cesur gazetecilerden biri olduğunu, işgal planının bir parçası olarak susturulduğunu” söyledi. Filistinli Gazeteciler Sendikası da İsrail’in topyekün işgal öncesi gazetecileri hedef aldığını açıkladı.

Tam olarak olan buydu. Açlıktan ölen çocuklar şimdi biraz daha ‘görünmez’ oldular.

GÜCÜ YETENLERE

El Şerif, sosyal medyadan 10 Ağustos’ta yaptığı paylaşımında “katliamı sona erdirmeye gücü yetenlere” seslenmişti: “İşgalciler artık açıkça Gazze'ye kapsamlı bir saldırı tehdidinde bulunuyor. Kent 22 aydır karadan, denizden ve havadan amansız bombardıman altında kan kaybediyor. On binlerce kişi öldü, yüz binlerce kişi yaralandı. Eğer bu çılgınlık sona ermezse Gazze harabeye dönecek, halkı susturulacak, yüzleri silinecek ve tarih sizi, durdurmayı seçmediğiniz bir soykırımın sessiz tanıkları olarak hatırlayacak. Lütfen bu mesajı paylaşın ve bu katliamı sona erdirmeye gücü yeten herkesi etiketleyin. Sessizlik suç ortaklığıdır.”

Aynı hesaptan bir gün sonra vasiyeti yayımlandı: “Filistin'i size emanet ediyorum. Size Filistin halkını, hayal kurmaya veya güven ve huzur içinde yaşamaya hiç vakit bulamayan mazlum ve masum çocuklarını emanet ediyorum. Tertemiz bedenleri binlerce ton İsrail bombası ve füzesi altında ezildi, parçalandı ve duvarlara savruldu.”

Mesajı “Gazze'yi unutmayın” diye bitiyor. Unutmayacağız.