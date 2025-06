Film festivalleri kolektifliği koruyabilecek mi?

Emine Uçar İlbuğa - Prof. Dr.

Türkiye’de Antalya, Adana, İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi uzun soluklu festivallerin dışında sayıları giderek artan kurumsal, tematik çok sayıda kısa ve belgesel film festivalleri düzenleniyor. Ancak film festivallerinin sayısındaki bu artış, festivallerin niteliğine ne kadar yansıyor? Festivallerin izleyici potansiyeli geçmiş ve bugün üzerinden karşılaştırıldığında nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Seyircinin dikkat süresinin kısaldığı, çoğu zaman elde telefon, perdede film, çoklu ekran tüketiminin yaygınlaştığı günümüzde sinema ve özellikle festivaller izleyici ile nasıl ilişki kurabilmeli? Festivallerinin kolektif sinema deneyimine katkısı tartışılmaz, ancak seyir kültüründeki bu dönüşüme karşı festivallerin tepkisi, yeni arayışları nelerdir? Bu sorular son yıllarda akademinin de önemli bir çalışma konusu. Öncelikle film festivalleri yalnızca bir gösterim alanı değil, aynı zamanda sinema kültürünün üretildiği, dağıtıldığı ve öğrenildiği yerler olarak önemli bir işleve sahip.

Bu nedenle festivallerin akademiden uzak olması, akademiyi görmezden gelmesi söz konusu olamaz. Doç. Dr. Hakan Erkılıç’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Türkiye’de Film Festivalleri: Yapısı, Ekonomisi, İşleyişi, Seyirci Profili (Antalya, Adana, İstanbul, Ankara Film Festivalleri Örneği) adlı Tübitak (1001 121K234) Projesi (bkz. https://www.screenfest.org) Türkiye’de festivalleri geniş kapsamlı araştıran ilk çalışmalardan biri ve araştırma sonucu elde edilen veriler Türkiye’deki dört büyük festivalin tarihsel olarak ekonomik, kültürel, işleyişi ve izleyici profilleri ile haritasını ortaya koyuyor. Bu verilerin sadece bilimsel kitaplar, makalelerle sınırlı kalmaması, aksine festivalleri düzenleyen, organize eden, yürüten, festivallerde çalışan tüm kurum ve kuruluşların dikkatle takip etmesi gerekiyor. Hakan Erkılıç vd, Film Festivalleri ve Seyircisi başlıklı makalelerinde örneklem grubu festivalleri seyirci boyutuyla veriler üzerinden ortaya koyuyorlar: “Film festivalleri kendilerine özgü atmosferi, büyüsü ile izleyiciye kolektif film izleme deneyimleri sunarken aynı zamanda sinemacıların filmlerini gösterebildikleri, seyircilerin tepkilerini bire bir deneyimledikleri, meslektaşları, sektör ve endüstri ile bir araya gelebildikleri, yeni fikirler ve projelerin filizlendiği özel zamanlar olarak önem taşıdı ve uzun yıllar sinefiller, sinemaseverler, sinema yazarları/akademisyenler ve sinema profesyonelleri için de bir sinema mabedi oldu.” Ancak günümüzde dijital platformlar, düşük maliyetli erişim, kişiselleştirilmiş içerik eski sinema izleme pratiklerini dönüştürüyor, sinema salonları da bu koşullarda giderek marjinalleşiyor. Sinema salonlarının giderek kan kaybetmesi, sinema bilet fiyatlarının yüksek olması, AVM kültürü içinde kalan çoklu sinema salonlarının daha çok küresel pazara açık hale getirilmesi, festivallerde geleneksel gösterim mekânlarının daralması, dijital platformların her an her yerde ulaşılır olması, festivallerin çoğu zaman öncülük ettiği deneysel, yaratıcı ve politik filmlerin de marjinal hale gelmesine ve bağımsız yaratıcı yönetmenlerin de bu koşullarda dijital platformlara yönelmesine etki ediyor. Ayrıca sinema salonunda karanlık bir ortamda kolektif film izleme deneyimi yerini giderek zaman ve mekândan bağımsız parçalı, bölük/pörçük bir seyre bırakıyor. Bu da sinema izleme deneyiminin sosyal işlevlerinin kaybolmasına neden oluyor. Bu nedenle film festivalleri ve alternatif film gösterim mekânlarının desteklenmesi ve içinde yaşadığımız dijital çağda bu ortamların salt film gösterim mekânları olmanın ötesinde kültürel diyaloğun sağlandığı, etkileşimli kamusal alanlar olarak, sürdürülebilir olabilmeleri için yaratıcı modeller geliştirilmelidir. Önder Özdemir’in editörlüğünü üstlendiği ve festivaller üzerine çalışan birçok akademisyenin makaleleri ile katkı sunduğu Değişen Sinema, Değişen Seyirci: Film Festivalleri ve Alternatif Arayışlar kitabı Türkiye’de dönüşen sinema seyir deneyimleri, sinema salonları ve festivaller üzerine önemli tartışma ortaya koyuyor. “Sinemaların Krizi ve Alternatif Arayışlar” adlı makalede Önder Özdemir; “film izleyen seyirci sayısının azalmadığını, üretilen filmlerin sayısının arttığını buna karşın izleyicilerin sinema salonlarında film izlemeyi daha az tercih ettiklerini belirtiyor ve bundan dolayı film festivallerinin seyircilere ulaşmadaki önemine vurgu yapıyor. Bu noktada seyircilerin kolektif film deneyimlerine olanak tanıyan Film Ekim’i, Başka Sinema, Sinematek/Sinemaevi, İşçi Filmleri Festivali, Gezici Film Festivali gibi, 2020 yılında kurulan Filmkoop alternatif gösterim arayışları, sinema kültürünü korumak, yaymak ve gösterim olanağı bulamayan ulusal ve uluslararası bağımsız sinema filmlerinin izleyici ile buluşmasına olanak tanıyan platformlardır. Yine sinemanın tüm bileşenlerini bir araya getiren festivalleri geçmişi, bugünü ve geleceği üzerinden tartışmaya açan akademik araştırmaların festivallere eklemlenerek yürütülmesi ve festival düzenleyen kurum ve kişilerin de bu etkinlikleri dikkatle takip etmeleri, gelecekte bu değişimlere yönelik hazırlıklı olmak ve yeni alternatif alanlar yaratabilmek adına gerekli. Bu bakımdan film festivallerinin tarihini, teorik çerçevesini ve pratik uygulamalarını kapsamlı bir şekilde ele alan akademik çalışmaların sunulduğu Film Festivalleri Sempozyumu (https://www.screenfest.org/sempozyum/) Türkiye’de ilk kez Ankara Film Festivali kapsamında 10-11 Kasım 2021, ikincisi Adana Altın Koza (15-16 Eylül 2022) ve 3. İstanbul Film Festivali kapsamında 7-17 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlendi. Film festivalleri sempozyumlarında Türkiye ve dünyadan festival alanında çalışan akademisyenlerle sinemacılar bir araya geliyor ve önemli veriler ortaya konuluyor. En son 27-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında Eskişehir Uluslararası Film Festivali kapsamında dördüncüsü gerçekleştirilen film festivali sempozyumunda seyir deneyimlerindeki dönüşüm, dijital platformlar ve festivallerin geleceği ve festivalleri bekleyen sorunlar ortaya konuldu.

Sonsöz yerine; festivallerin sayısından ziyade niteliği önemli ve günümüzde sinemanın bütünsel olarak geçirmekte olduğu köklü kırılma sürecinde festivallerin önemi daha fazla kavranmalı ve sahip çıkılmalı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin 1998 yılında başlattığı, 2007 yılında uluslararası Eskişehir Film Festivali adını alarak, aralıksız 2021 yılına kadar düzenlenen bir üniversite festivali olarak Türkiye’de bir zoru da başarıyor. Dört yıl sonra yeni atanan rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in çabalarıyla festivalin 22.’si bu yıl yeniden gerçekleştirilmeye başladı. Festival kapsamında 2024 yılında kaybettiğimiz yönetmen Şerif Gören’e onur ödülü verildi, Gören’in Derman filmi kampüste kurulan dev sinema perdesi aracılığı ile açık hava da öğrencilerle buluşturuldu. Ümit Ünal, Zeki Demirkubuz, Mehmet Aksın, Doha Film Enstitüsü, Setem Film Yapım atölyeleri gerçekleştirildi. Uluslararası ödüllü filmler hem üniversite hem kent sinema salonlarında gösterime girdi, Özcan Alper, Tolga Karaçelik, Vuslat Saraçoğlu, Murat Fıratoğlu, İlker Nişancı, Necmi Sancak gibi yönetmenler filmleri ile birlikte izleyicilerle buluştu ve geleceğin sinemacılarına bir okul ortamı yaratıldı. Uluslararası Eskişehir Film Festivali dinamik bir üniversite festivali olarak kesintiye uğramadan devam etmeli.

Aynı şekilde 4.’sü gerçekleştirilen film festivalleri sempozyumu da festivallerle birlikte yaşamaya devam etmeli. Umarım film festivalleri sempozyumunun 5.’si Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenir ve sempozyum kapsamında ortaya konulacak bilimsel veriler ışığında sinemada yaşanan kırılmaların koşulları ve alternatifleri üzerine sinema izleyicileri, festivalciler ve sinemacılarla ortak akıl üzerinden bir tartışma ortamı yaratılabilir.

Yararlanılan Kaynaklar:

Önder Özdemir (2025), “Sinemaların Krizi ve Alternatif Arayışlar”, Değişen Sinema Değişen Seyirci: Film Festivalleri ve Alternatif Arayışlar, Notebene: İstanbul.

Hakan Erkılıç, S. Duruel Erkılıç, E. Uçar İlbuğa, A. Çam, A. Karadoğan, S. Serhat Serter (2025), “Film Festivalleri ve Seyircisi”, Değişen Sinema Değişen Seyirci: Film Festivalleri ve Alternatif Arayışlar, de. Önder Özdemir, Notebene: İstanbul.