Film önerileri

Tuna YÜKSEL - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası başladı. Euro 2024’ün başlamasının ardından bizler de futboldan uzaklaşmak istemeyenler için dijital platformlarda izlenebilecek futbol filmlerini derledik.

İYİLİK KAZANSIN (THE BEAUTIFUL GAME, NETFLIX)

29 Mart 2024 tarihinde yayınlanan Türkçe ismiyle İyilik Kazansın, orijinal adıyla The Beautiful Game filmi; Evsizler Dünya Kupası yarışmasına katılmak için Londra'dan Roma'ya giden bir İngiliz futbol takımının hikâyesini ele alıyor. Takıma son olarak katılan Vinny’i merkezine alan film, kötü günler yaşayan forvet oyuncusu Vinny’nin kötü günlerini geride bırakıp takıma faydalı olabilmesi için geçmişiyle de hesaplaşmasını anlatıyor. Kendini iyi hisset temalı filmlerden biri olan İyilik Kazansın filminin müziklerinin de Adem İlhan tarafından yapıldığını belirtmiş olayım.

ULTRAS (NETFLIX)

2020 yılı yapımlı Ultras filmi, adından da anlaşılacağı üzere tribündeki ultras kültürünü merkezine alan adeta bir holigan filmi. Sandro adında elli yaşını geçmiş bir tribün liderini konu alan İtalyan filmi, Sandro’nun holiganlığı bırakıp normal bir yaşantıya sahip olmak istemesini ve bunun için geçmişinden sıyrılma çabasını anlatıyor. Ultras filminin yayınlandığı günlerde sinema dünyasında bir efsaneye dönüşen Yeşil Sokak Holiganları filmiyle kıyaslandığını hatırlatmak isterim.

AŞK TUTULMASI (AMAZON PRIME)

Futbol filmlerini derlediğimiz bu listede bir romantik komedi filmi de var. Başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Fahriye Evcen’in yer aldığı 2008 yılı yapımlı bu film; fanatik Fenerbahçeli taraftarı olan ve söz konusu futbol olduğunda bambaşka birine dönüşen Uğur ile Pınar adlı iki gencin birbiriyle tesadüf sonucu tanışıp âşık olmalarını anlatıyor. Murat Şeker’in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği bu film, futbol ve aşkın yan yana getiren ender filmlerden biri.

İNEK ŞABAN (TOD TV)

Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı 1978 yılı yapımlı sinemamızın efsane olmuş filmlerinden birini bu listeye almamak olmazdı. Birbirlerine tıpatıp benzeyen kaleci Bülent ve karpuzcu Şaban’ın bir tesadüf sonucu yer değiştirmesini anlatan bu komedi filminde Şaban kendisini bir anda kendisini profesyonel bir maçta kaleci olarak bulmuş ve aklına manavda attığı karpuzların gelmesiyle adeta kalede devleşmişti. Kemal Sunal ve Fatma Girik’in yapımcılığını üstlendiği bu filmin yönetmenliğini ise Osman Fahir Seden yaptı.

RONALDO (NETFLIX)

Cristiano Ronaldo’nun hem kişisel hayatının hem kariyerinin ele alındığı bu belgesel filminde, Portekizli futbolcunun dünyaca ünlü bir ikon olmakla nasıl başa çıktığını da anlatıyor. Hazır Ronaldo son Avrupa Şampiyonası’nda forma giyerken, onun belgeselini izlemek fena bir tercih olmayabilir.

İKİNCİ OYUN (THE SECOND GAME, MUBİ)

Corneliu Porumboiu tarafından imza atılan bu belgesel; Corneliu Porumboiu’nun hakem olan babasıyla birlikte 1988 yılında babanın hakemliğini yaptığı, gerçek zamanlı televizyon görüntülerinin üzerine yorum yaptıkları bir futbol maçını izlemesini anlatıyor. Romanya tarihine, baba-oğul ilişkilerine ve futbola dair, çok yaratıcı bir belgesel.