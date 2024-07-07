Film önerileri

Dijital platformlarda izleyebileceğiniz tenisten aileye, müzisyenden aktriste ve İstanbul’un müzik kültürüne uzanan belgesel önerilerini sizler için derledik.

Tuna YÜKSEL - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni

Dijital platformlarda izleyebileceğiniz tenisten aileye, müzisyenden aktriste ve İstanbul’un müzik kültürüne uzanan belgesel önerilerini sizler için derledik.

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FEDERER: SON ON İKİ GÜN - AMAZON PRIME VIDEO

Efsane tenisçi Roger Federer’in tenis kariyerinin son on iki gününü anlatan bu belgesel, genel izleyiciye yayınlanacağı planlanmadan çekilmiş görüntülerden oluşuyor. Tenis efsanesinin 24 senelik muhteşem kariyerinin son 12 gününü anlatan bu belgeselin yönetmenliğini ilk olarak Joe Sabia ve Asif Kapadia üstleniyor. Asif Kapadia, Amy ve Senna gibi efsane belgesellerin de yönetmeni. 10 Haziran 2024’te Tribeca Festivali’nde prömiyeri yapılan belgesel, 20 Haziran 2024 tarihinde Amazon Prime Video’da yayınlandı.

İSTANBUL HATIRASI: KÖPRÜYÜ GEÇMEK - MUBI

Ünlü yönetmen Fatih Akın imzalı bu belgesel, İstanbul’a müzik üzerinden muhteşem bir bakış getiriyor. Müzeyyen Senar, Sezen Aksu, Aynur, Duman, Erkin Koray, Ceza ve Orhan Gencebay gibi farklı müzik türlerinin önemli temsilcilerinin de yer aldığı belgesel, İstanbul’daki değişik müzik türleri, müzik kültürleri ve bunların toplum, yaşam, siyaset ve diğer müzik türleriyle olan ilişkilerini anlatıyor. 2005 yılı yapımlı bu belgesel, 4K kalitesinde yenilenen versiyonuyla Mubi’de yayınlandı.

DICK JOHNSON’IN ÖLÜMÜ - NETFLIX

Yönetmen Kirsten Johnson, ömrünün sonuna yaklaşan babasının ölümünü yaratıcı ve komik şekillerde sahneleyerek onun ölümüyle yüzleştiği bu nefis belgeseli önermeden geçmek istemedim. Yayınlandığı 2020 senesinde, en sevdiğim 16 filmden biri olmayı başaran bu belgesel, oldukça yaratıcı, ilgi çekici ve bir o kadar özgün. Kara mizahına rağmen, oldukça duygusal anları da barından bu belgesel kesinlikle izlenmeli.

BEN CELINE DION - AMAZON PRIME VIDEO

Ünlü şarkıcı Celine Dion’un hayat hikâyesini konu edinen bu belgesel; ikon sanatçının hayatını altüst eden hastalığıyla mücadelesini tüm çıplaklığıyla samimi bir şekilde anlatıyor. Henüz yakın zamanda yayınlanan belgesel, yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü ve büyük beğeni kazandı. Amy Winehouse’un hayatının anlatıldığı, sinemada efsane haline gelmiş Amy belgeseliyle kıyaslanan Ben Celine Dion belgeseli, oldukça sert ve etkileyici bir belgesel olarak göze çarpıyor.

ANNA NICOLE SMITH: BENİ TANIMIYORSUNUZ - NETFLIX

Model ve aktris Anna Nicole Smith olarak tanınan Vickie Lynn Hogan’ın hayat hikâyesini anlatan bu belgesel; Playboy kızı olarak bilinen Amerikan ikonunun acılarla dolu yaşamını anlatıyor. 2023 yılı yapımlı bu belgeselin yönetmenliğini ise İngiliz Ursula Macfarlane üstleniyor.