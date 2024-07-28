Film önerileri

Tuna Yüksel - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni

Başrolünde hayvanların olduğu, izleyenlere hayvan sevgisi aşılayabilecek filmleri sizler için listeledik.

HACHI: A DOG'S TALE (2007, LASSE HALLSTRÖM)

Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi filmi; sahibinin ölümünün ardından dokuz yıl boyunca işten dönmesini beklemeye devam eden sadık bir Akita köpeği olan Hachikō'nin gerçek hikâyesini anlatıyor. 1987 yılı yapımlı Hachi-ko adlı Japon filminin yeniden çevirimi olan bir sanat profesörü ile bir köpeğin arasındaki dostluğu ele alan bu duygusal drama listenin ilk sırasında olmayı kesinlikle hak eden bir film.

WHITE GOD (2014, KORNÉL MUNDRUCZÓ)

2014 yılı yapımlı Beyaz Tanrı filmi; Macaristan hükümetinin safkan olmayan köpeklerin toplanıp, barınaklara gönderilme kararının ardından, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun köpeğini kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Macar sinemasının son yıllardaki akıldan çıkmayan filmlerinden biri olan White God filmi özellikle son dönemde kesinlikle izlenilmesi gereken bir yapım. Öte yandan bu filmde 274 gibi rekor bir köpeğin oynadığını ve barınaklardan alınıp film için eğitilen bu köpeklerin tamamının sahiplendirildiğini eklemek isterim.

BENJI (2018, BRANDON CAMP)

Benji filmi; İki kardeşin, sokakta buldukları bir köpeği eve alıp onu sahiplenmelerini ve Benji adındaki bu köpeğin ailenin bir parçası olduktan sonra iki kardeşi kaçırmaya çalışan çocuk hırsızlarına karşı mücadelesini anlatıyor. Netflix filmi olan bu film, ailecek izlenebilecek çocuk filmlerinden biri.

A DOG'S PURPOSE (2017, LASSE HALLSTRÖM)

2010 yılında yayınlanan bir kitaptan uyarlanan Can Dostum filmi; hayatlarının değerini sadık bir köpek sayesinde, değişik zamanlarda anlayan birbirinden farklı insanların öyküsünü anlatıyor. Kendi varlığının anlamını ve değerini bulmaya çalışan bir köpeği izlediğimiz filmin yönetmenliğini ise 2007 yılı yapımlı Hachi: A Dog's Tale filmiyle tanıdığımız Lasse Hallström üstleniyor.

MY DOG SKIP (2000, JAY RUSSEL)

İletişim kurmakta zorlanan utangaç bir çocuk olan Willie Morris’ı merkezine alan bu film; 9. yaş gününde Skip isimli köpeğin hediye edilmesiyle birlikte değişen hayatını anlatıyor. İnsanlarla hayvanların dostluğunu ele alan My Dog Skip, iç içe geçen dram ve komedisiyle birlikte izlenmeye değer filmlerden biri.

MEGAN LEAVEY (2017, GABRİELA COWPERTHWAİTE)

Bu film; Megan adındaki askeri bir kadınla, önceki eğitmenini ısırdığı için Megan ile partner olan Rex adındaki bir köpeğin arasındaki dostluğu anlatıyor. Askerlerin hayatını kurtarmayı başaran Rex, bununla da kalmayıp Megan’a sevmeyi yeniden öğretmeyi başarmıştır. Ancak Rex haksız bir şekilde Megan’ın elinden alınmasıyla, Megan’ın mücadelesine tanık oluruz. Başrolünde ünlü oyuncu Kate Mara’nın yer aldığı, gerçek hikâyeden esinlenen bu film, hayvan sevgisinin gücünü ve önemini anlamak adına kesinlikle izlenmeye değer filmlerin başında geliyor.

OKJA (2017, BONG JOON-HO)

Parazit filminin yönetmeni Bong Joon-ho tarafından Netflix’e yapılan Okja filmi bu listenin olmazsa olmazlarından biri. Büyük ilgi görmeyi başarmış olan bu film; Okja adlı büyük bir domuz ile onu et endüstrisinin kurbanı olmaktan kurtarmaya çalışan küçük bir kızın başından geçenleri konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano ve Steven Yeun gibi ünlü isimlerin yer aldığını da hatırlatmak isterim.

DOGMAN (2018, MATTEO GARRONE)

Çocukluğunda babası tarafından istismara uğrayan ve köpek kafesine atıldıktan sonra köpeklerle yüksek bir bağ kurmaya başlayan Douglas isimli bir köpek bakıcısını merkezine alan bu film, köpekler ve insanların eğitimini kendi içinde karşılaştırıyor. Matteo Garrone imzalı Dogman, filmin unsurlarından birinin köpek olduğu etkileyici filmlerden bir tanesi.