Film önerileri

Tuna Yüksel - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni

2024 Olimpiyat Oyunları’nın Paris’te başlamasıyla birlikte, spor dünyasının en büyük etkinliği tüm heyecanıyla devam ediyor. Sporun zirvesi olan Olimpiyatlar, aynı zamanda sinema dünyasında da ilham kaynağı olmuştur.

Olimpiyatlar sebebiyle biz de sinema tarihine adını yazdırmış Olimpiyat temalı filmleri bir araya getirdik. İşte sporun en saf ve çetin mücadelesini konu alan, her biri Olimpiyat ruhunu yansıtan filmlerden oluşan bir seçki…

MÜNİH / MUNİCH (2005)

Steven Spielberg’in yönettiği bu gerilim dolu film; 1972 Münih Olimpiyat Oyunları'nda yaşanan ve İsrailli on bir sporcunun ölümüyle sonuçlanan katliamı konu ediniyor. Film, gerçekleşen terör saldırısı sonrasında yaşanan olayları ve İsrail’in gizli intikam operasyonunu anlatıyor.

BEN TONYA / I, TONYA (2017)

Efsane buz patencisi Tonya Harding’in hayatını anlatan Ben Tonya filmi; iki defa Olimpiyat şampiyonu olmayı başarmış Tonya’nın, eski eşinin de yardımıyla 1994 yılında ABD Şampiyonası öncesinde aynı dalda yarıştığı sporcu Nancy Kerrigan'ı sakatlaması için birini tutmasını ve bunun ortaya çıkmasıyla birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Son dönemin başarılı spor biyografi filmlerinden biri olan Ben Tonya, başrolündeki Margot Robbie’nin muhteşem oyunculuğu için bile izlenmeye değer.

YÜZÜCÜLER / THE SWİMMERS (2022)

Suriye'deki savaştan kaçan iki kız kardeşin gerçek hikâyesini konu alan bu film; Mardini kardeşlerin 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmak için verdikleri mücadeleyi ve umut dolu yolculuklarını gözler önüne seriyor.

İKARUS / İCARUS (2017)

Rusya'nın devlet destekli doping skandalını konu edinen bu belgesel; Dopingin spor dünyasındaki gölgesini sorgulamak isteyen belgeselin yönetmeni Bryan Fogel’in dopingi kendi üzerinde uygulayıp performansındaki değişiklikleri izlemesiyle Rusya’nın devlet destekli doping programına ulaşmasını anlatıyor. Aynı zamanda amatör bir bisikletçi olan Bryan Fogel imzalı bu belgesel, 2018 yılında En İyi Belgesel Oscar’ını kazanmayı başarmıştı.

ATEŞ ARABALARI / CHARİOTS OF FIRE (1981)

1924 Paris Olimpiyatları’na katılan iki Britanyalı atletin gerçek hikâyesini konu alan Ateş Arabaları filmi; inanç ve kişisel azmin sporla kesiştiği noktayı derinlemesine işliyor. Film, Hıristiyanlık inancına sıkı sıkıya bağlı olan Eric Liddell ile Yahudi bir sporcu olan Harold Abrahams'ın zafere giden yolda verdikleri mücadeleyi, etkileyici bir şekilde anlatıyor. 1981 yılı yapımlı bu filmin En İyi Film de dahil olmak üzere 4 Oscar ödülünü kazandığını ve Britanya Film Enstitüsünün belirlediği BFI Top 100 British Films listesinde 19. sırada yer aldığını hatırlatayım.

ÜŞÜTÜK POPOLAR / COOL RUNNİNGS (1993)

Geçek bir hikâyeden uyarlanan bu komedi filmi; Jamaika'nın ilk kızak takımının 1988 Calgary Kış Olimpiyatları’na katılmak için verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Spor dünyasında pek bilinmeyen bir branşa adım atan Jamaikalı atletlerin cesareti ve azmi, filmde eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.

KARTAL EDDİE / EDDİE THE EAGLE (2015)

İngiltere’nin ünlü kayakla atlayışçısı Eddie Edwards’ın gerçek hikâyesini konu alan bu film, sporcunun tüm başarısızlıklarına rağmen hayalinin peşinden nasıl gittiğini ve Olimpiyatlar’a katılmak için verdiği mücadeleyi eğlenceli ve ilham verici bir şekilde anlatıyor. Eddie karakterinin ünlü oyuncu Taron Egerton tarafından oldukça başarılı bir şekilde canlandırıldığını söylemeden geçmek istemem.

RÜZGÂRIN OĞLU / RACE (2016)

Jesse Owens’ın 1936 Berlin Olimpiyatları’ndaki unutulmaz zaferini ve Nazi Almanya’sına karşı verdiği mücadeleyi konu alan Rüzgârın Oğlu; ırkçılık ve sporun kesişim noktasında etkileyici bir hikâye sunuyor. Owens’ın Hitler’in önünde kazandığı zaferler, tarihin en ilham verici anlarından biri olarak bu filmde oldukça etkileyici biçimde hayat buluyor. Jesse Owens'ın gerçek ve etkileyici hikâyesi izlenmeye değer.

KÜREKÇİ ÇOCUKLAR / THE BOYS İN THE BOAT (2023)

Büyük Buhran döneminde Washington Üniversitesi’nden bir grup genç kürekçinin, 1936 Berlin Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmaya giden yolda yaşadıkları zorlukları ve verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Filmin yönetmenliğini ise ünlü oyuncu George Clooney üstleniyor.

ZAFER PATENLERİ / BLADES OF GLORY (2007)

Will Ferrell ve Jon Heder’ın başrollerinde olduğu bu komedi, birbirine rakip olan iki erkek artistik buz patencisinin, yaşadıkları skandal sonrasında zorunlu olarak bir araya gelip çiftler kategorisinde yarışmalarını anlatıyor. Özellikle absürt komedi sevenlerin kaçırmaması gereken bir film olduğunu söyleyeyim.

BÜYÜK ŞAMPİYON / DOWNHİLL RACER (1969)

Açgözlü, çıkarcı bir kayakçı David Chappellet adlı bir karakteri merkezine alan bu film; küçük bir kasabadan gelen bir kayakçının Olimpiyat şampiyonu olma yolundaki kişisel hırslarını ve yaşadığı zorlukları konu alıyor. Filmin başrolünde usta oyuncu Robert Redford’un, oldukça genç ve yakışıklı haliyle yer aldığını da belirtmek isterim.

CEP HERKÜLÜ NAİM (2019)

Türk halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan bu biyografik film; Naim’in genç yaşta Bulgaristan’dan Türkiye’ye kaçışını, ardından dünya rekorları kırarak Olimpiyat şampiyonu oluşunu ve spor tarihine adını altın harflerle yazdırışını etkileyici bir dille anlatıyor. Naim Süleymanoğlu’nu canlandıran genç oyuncu Hayat Van Eck’in performansı da görülmeye değer.

ASTERİKS OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA / ASTERİX AT THE OLYMPİC GAMES (2008)

Ünlü çizgi roman karakteri Asteriks’in bu eğlenceli macerası, Olimpiyat Oyunları’na katılan Galyalıların komik ve absürt olaylarla dolu hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Romalılarla olan klasik mücadelesini Olimpiyat arenasına taşıyan Galyalılar, olimpiyat ateşini gülerek devam ettirmek isteyenler için fena olmayan bir öneri.