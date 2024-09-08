Film önerileri

Tuna Yüksel - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni

Neredeyse hiç bitmeyecek gibi süren ağustos ayının ardından eylül ayı nihayet geldi. Eylül ayı demek, sonbahar mevsiminin gelişi demek.

Biz de sizler için sonbahar havasında dijital platformlarda izlenebilecek filmleri derledik.

Utanç / Shame (Apple TV+)

Steve McQueen'in yönettiği, Michael Fassbender’ın başrolünde olduğu bu çarpıcı film; seks bağımlısı bir erkeği merkezine alarak modern çağın getirdiği yalnızlık ve bağımlılık üzerine güçlü bir anlatıya imzasını atıyor. Shame filmi, modern insanı ele alan en iyi filmlerden biri.

Güneş Sonrası / Aftersun (Mubi)

Son dönemin en çok konuşulan ve en çok tartışılan filmlerin başında gelen Aftersun filmi; 11 yaşındaki Sophie’nin, 1990’lı yılların sonunda Türkiye’de babasıyla birlikte çıktığı tatili oldukça duygusal ve nostaljik bir biçimde anlatıyor. Charlotte Wells'in yazıp yönettiği film, sırf Candan Erçetin’in “Gamsız Hayat” şarkısının çaldığı sahne için bile izlenmeye değer.

Aşk / Her (GAİN)

Spike Jonze'un yazıp yönettiği ve Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu bu film, bir yapay zekâ ile insan arasındaki sıradışı aşk hikayesini anlatıyor. İnsanın yalnızlığının ve yapay zekânın geldiği noktayı düşündüğümüzde kesinlikle izlenmesi gereken bir film.

Bir Konuşabilse / Lost in Translation (Netflix)

Sofia Coppola'nın yazıp yönettiği ve efsane Bill Murray ile 19 yaşındaki Scarlett Johansson'ın başrollerini paylaştığı film, Tokyo'da yolları kesişen iki yalnız insanın sıcak ve dokunaklı hikâyesini anlatıyor. Şehrin karmaşasında kaybolmuş ruhlar için kesinlikle izlenmesi gereken bir film.

Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society (Disney Plus)

Peter Weir'in yönettiği ve Robin Williams'ın muhteşem performansıyla unutulmaz bir yapıma dönüşen bu film; bir edebiyat öğretmeninin öğrencilerine şiir ve hayata dair ilham verici dersler verdiği bir hikâyeyi anlatıyor. Sinema tarihinin en akılda kalıcı ve en iyi edebiyat uyarlamalarından biri olan bu film, sonbaharda izlenebilecek en doğru tercihlerin başında.

Uğur Böceği / Lady Bird (Amazon Prime Video)

Greta Gerwig'in tek başına yazıp yönettiği ilk film olan ve otobiyografik öğeler de barındıran Lady Bird filmi; genç bir kızın büyüme sancılarını ve gençlik yıllarındaki karmaşasını oldukça sıcak bir dille anlatıyor. Lady Bird son yıllarda türünün en iyi örneklerinden biri.

Balina / The Whale (TOD TV)

Darren Aronofsky'nin yönettiği, Brendan Fraser'ın Oscar da kazandığı olağanüstü performansıyla dikkat çeken bu film; yıllar önce terk ettiği kızına kendisini affettirmeye çalışan ve obezite sorunuyla mücadele eden Moby Dick'teki beyaz balinayı saplantılı derecede seven İngilizce öğretmeni olan Charlie’yi konu ediniyor. Sonbaharda duygusal ve dokunaklı bir dram arayanlar için muhteşem bir tercih.

Aşk Sarhoşu / Punch-Drunk Love (BluTV)

Sinemanın yaşayan en iyi yönetmenlerinin başında gelen Paul Thomas Anderson'ın yönettiği ve Adam Sandler'ın başrolde olduğu bu romantik komedi sayılabilecek drama; sahip olduğu boşluk duygusunu işiyle gidermeye çalışan Barry Egan adındaki bir adamı konu ediniyor. Egan’ın günün birinde gizemli bir kadınla tanışmasının ardından hayatını değişmesini konu eden Punch-Drunk Love özellikle atmosferiyle sonbaharda izlenebilecek en iyi filmlerden biri. Adam Sandler komedisi arayanların ise kesinlikle uzak durması gereken bir yapım.

Kelebekler (GAIN)

Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği ve yönettiği, Sundance Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan Kelebekler filmi; babalarının ölümü üzerine yıllar sonra bir araya gelen üç kardeşin, birlikte köylerine dönmelerini anlatıyor. Sinemamızda pek iyisine rastlamadığımız kara komedinin başarılı örneklerinden biri olan Kelebekler filmi, kesinlikle izlenmeye değer. Herhangi bir platformda olmayan ancak birbirlerine akraba olduğunu düşündüğüm ve çok sevdiğim Garden State filmi de izlenebilir diye not düşmek isterim.

Berlin Üzerindeki Gökyüzü / Der Himmel über Berlin (Mubi)

Wim Wenders'in yönettiği, Bruno Ganz ve Solveig Dommartin'in başrollerde olduğu bu film, Berlin'in melankolik atmosferinde meleklerin insan hayatına tanıklık ettiği büyüleyici bir hikâye sunuyor. Damiel ve Cassiel isimli iki meleğin, görünmeden insanlara dokunmalarını anlatan Berlin Üzerindeki Gökyüzü, sinemanın başyapıtlarından biri.

Her Şey Çok Güzel Olacak (GAIN)

Sinemamızın unutulmaz filmlerinin başında olan, Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un başrollerinde olduğu bu efsane film; üç yıldır görüşmeyen Nuri ve Altan kardeşlerin yeniden bir araya gelmesini anlatıyor. “Bilemiyorum Altan” başta olmak üzere çeşitli replikleri, günlük hayatımıza kazandıran Her Şey Çok Güzel Olacak filmi; komik şeylerin de yaşandığı hüzünlü bir hikâye anlatıyor. Bunu bu kadar iyi başarabilen çok az filmin olduğunu söylemek isterim.

Sevmek Zamanı (Mubi)

Sinemamızın en iyi filmlerinin başında gelen Metin Erksan'ın klasikleşmiş filmi; boyacılık yapan Halil’in, çalışmaya gittiği bir köşkün duvarında asılı halde gördüğü bir kadın resmine âşık olmasını anlatıyor. Sinemamızın zamanın ötesindeki bu muhteşem filmi, her yağmur yağdığında bir kez daha izlenebilecek güzellikte gerçek bir başyapıt.

Undine (BluTV)

Christian Petzold'un yönettiği, Paula Beer ve Franz Rogowski'nin başrollerini paylaştığı bu film; bir tarihçi olan Undine ile dalgıçlık yapan Christoph adlı iki insanın gerçeküstü aşk hikâyesini anlatıyor. Modern bir aşk masalını Berlin'in soğuk atmosferinde sunan Undine filmi, mitolojiyle beslenen gizemli ve büyüleyici bir hikâyeye sahip.

Hatır / Memory (Mubi)

2023 yılı yapımlı bu film; Sosyal hizmet uzmanı Sylvia ve lise mezunlar gününün ardından onu takip eden Saul’u merkezine alıyor. Sylvia ile Saul’ün beklenmedik karşılaşması, ikisini de derinden etkiler ve geçmişin kapısını aralar. Jessica Chastain ve Peter Sarsgaard ikilisinin başrolünde olup etkileyici performans sergilediği Memory filmi izlenmeye değer.

Sen Aydınlatırsın Geceyi (BluTV)

Başrollerinde Ali Atay ve Demet Evgar’ın yer aldığı, Ahmet Mümtaz Taylan, Ercan Kesal, Damla Sönmez, Ezgi Mola, Cengiz Bozkurt ve Tansu Biçer gibi oyuncuların kadrosunda olduğu Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi; karakterlerinin süper güçlerinin olduğu bir yerde geçen bir aşk hikâyesini anlatıyor. Siyah beyaz anlatım diliyle, oyuncu performanslarıyla, içerdiği fantastik öğeleriyle, oldukça başarılı bir biçimde yapılmış kara komedisi ve senaryosuyla dikkat çeken film Onur Ünlü’nün en iyi filmi. Yönetmenin son dönemdeki işlerini düşündüğümüzde, bu filmi nasıl yaptığına şaşırabileceğiniz kadar iyi!