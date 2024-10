Film önerileri

Tuna Yüksel - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni

Havalar soğudu, kış geldi. Evet maalesef! Kış aylarında soğuk havalar dışarıda hüküm sürerken evde oturup film izlemek gibisi yok.

Kışın getirdiği atmosferi en güzel yansıtan, kimi zaman içinizi ısıtacak, kimi zaman ise kışın sert yüzünü hissettirecek bu film önerileri tam da o günler için! İşte kış mevsiminde dijital platformlarda izleyebileceğiniz birbirinden güzel filmler...

LOVE ACTUALLY / AŞK HER YERDE (NETFLİX)

Richard Curtis’in yönettiği ve bir klasik haline gelen Love Actually, birbirinden farklı birçok aşk hikâyesini Noel ruhuyla buluşturuyor. Sıcak ve romantik sahneleriyle hem gülümseten hem de duygulandıran bu film, gelmiş geçmiş en iyi romantik komedilerden, antoloji filmlerinden ve hatta Noel filmlerinden biri. Soğuk havalarda kalbini ısıtmak isteyenler kaçırmamalı.

I’M THINKING OF ENDİNG THINGS / HER ŞEYİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM (NETFLİX)

Çok sevdiğim senarist ve yönetmenlerin başında gelen Charlie Kaufman imzası taşıyan bu film, Netflix’in en iyi işlerinden biri. Yeni erkek arkadaşıyla, erkek arkadaşının ailesiyle tanışmak için yola çıkmasını ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlamasını anlatan bu film son yıllarda izlediğim için çok mutlu olduğum filmlerin başında geliyor. Her saniye artan gerilimi, türler arasındaki başarılı dolaşımıyla kesinlikle izlenmeye değer, çok iyi bir film.

PORTRAIT OF A LADY ON FIRE / ALEV ALMIŞ BİR GENÇ KIZIN PORTRESİ (MUBİ)

Céline Sciamma’nın ustalıkla yönettiği film, 8. yüzyıl sonlarında Britanya'da genç bir kadının portresini yapmakla görevlendirilen bir ressamı konu ediniyor. Sanat ile aşkı bir araya getiren, aşkı yasakla asla yan yana getirmeyen bu eşsiz film, sessiz ve sakinliğine rağmen filmi izledikten sonra bıraktığı etkiyle insanın içinde büyümeye devam ediyor.

THE REVENANT / DİRİLİŞ (DİSNEY PLUS)

Leonardo DiCaprio’nun Oscar kazanmasını sağlayarak büyük bir geyiği bitiren The Revenant filmi, Alejandro González Iñárritu’ya En İyi Yönetmen Oscar’ını da kazandırmıştı. Karlar altındaki vahşi doğada hayatta kalma mücadelesinin verildiği bu film, kışın en sert yüzünü hissetmek isteyenler için birebir. Öte yandan filmde çok konuşulan ayı sahnesini bir kez daha izlemek iyi olabilir.

LAMB / KUZU (MUBİ)

İzlanda’nın sessiz ve soğuk doğasında geçen bu film, bir çiftin hayatına gelen sıradışı bir “kuzu”yu konu alıyor. İskandinavya’nın soğuk ve kasvetli havasını filmin içindeki tekinsizlik hissiyle birleşince izlenebilecek iyi bir film ortaya çıkıyor. İskandinav Yarımadası’nın son yıllardaki başarılı örneklerinden biri olan Lamb filmi, izlenmeye değer filmlerden biri.

KAR VE AYI (BLUTV)

Selcen Ergun imzalı Kar ve Ayı, kışın soğuğunda uzak bir köyde mecburi görevini yapan bir hemşireyi merkezine alıyor. Hemşire Aslı’nın bir yandan yeni taşındığı yerde sert geçen kışla uğraşırken, bir yandan ise kasabada bir adamın kaybolmasını mesele etmesini anlatıyor. Prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapmış olan Kar ve Ayı, oldukça başarılı bir ilk film.

KAR (BLUTV)

Emre Erdoğdu imzalı Kar filmi başrolünde ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Müzeyyen karakteriyle izleyiciyi derin bir hikâyeye çekiyor. Film, varoş bir mahallede yaşayan lise öğrencisi Müzeyyen’in, daha önce sadece varlığından haberdar olduğu erkek kardeşinin aniden hayatına girmesiyle başlıyor. Müzeyyen’in içsel çatışmalarını, büyüme sancılarını ve hayatta kalma mücadelesini, sert bir kış atmosferi eşliğinde izliyoruz. Aile bağları, gençlik bunalımları ve toplumsal sınıf farklılıkları üzerine düşündüren Kar, son dönemdeki iyi ve farklı yerli yapımlardan biri.

SOCİETY OF THE SNOW / KAR KARDEŞLİĞİ (NETFLİX)

Gerçek bir hikâyeye dayanan bu film, And Dağları'nda yaşanan bir uçak kazası sonrası hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Soğuk ve zorlayıcı doğa koşulları altında verilen bu mücadele, izleyiciyi derinden etkiliyor. Karlarla kaplı bir hayatta kalma mücadelesi izlemek istiyorsanız, çıktığı dönem oldukça konuşulan Society of the Snow filmi, tam size göre.

ANATOMY OF A FALL / BİR DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ (TOD)

Altın Palmiye ve En İyi Özgür Senaryo Oscar’ını kazanmayı başarmış, 2023 yılının en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Anatomy of a Fall filminin merkezinde Samuel adlı eşinin trajik bir şekilde düşerek ölmesinin ardından cinayetle suçlanan Sandra adlı kadının mahkeme süreci yer alıyor. Film, bir yandan Sandra’nın sorgulandığı bu süreçle çiftin karmaşık ve çalkantılı evlilik ilişkisini irdelerken, izleyiciyi de rahatsız edici bir psikolojik yolculuğa çıkarıyor. Sandra Hüller’in muhteşem oyunculuğu için bile izlenmeye değer.

HOME ALONE / EVDE TEK BAŞINA (DİSNEY PLUS)

Kışın ve özellikle de Noel zamanlarının vazgeçilmez komedisi Evde Tek Başına serisi, her yaştan izleyiciye neşe ve eğlence sunmaya devam ediyor. Kevin’in tek başına evini savunması, kış mevsiminin neşeli yüzünü yaşamak isteyenler için nostaljik bir seyirlik. Nostalji istemeyenler için ise yeni nesil çocukları yakalamak adına 2021 yılında Max Evde Tek Başına diye bir film yapıldığını da eklemek isterim.

Dijital platformlarda yer almayan Kış Uykusu (Nuri Bilge Ceylan), Uzak (Nuri Bilge Ceylan), Fargo, Özgürlük Yolu / Into the Wild, Kar Küreyici / Snowpiercer, Nefret Sekizlisi / The Hateful Eight, Turist / Force Majeure, Cinnet / The Shining gibi filmleri de söylemeden geçmek istemem.