Filmde anlatılmayanlar

Nükleer silah geliştirme sürecindeki en zalim safhalardan biri, insanlar üzerinde yapılan deneylerdi. Bunların hiçbirini Oppenheimer’da görmüyoruz. Görsek, ABD’nin hesap vermek zorunda kalacağı şeyleri siz düşünün.

Farrah KOUTTEINEH

6 Ağustos 1945 günü, saat sabah 8:15’te tarihin ilk atom bombası saldırısı ABD tarafından Japonya’nın Hiroşima şehrine düzenlendi. Yalnızca üç gün sonra ikinci bir saldırı Nagazaki’ye yapıldı. ABD’nin bombaları her iki şehri de yerle bir etti ve yüz binlerce masum insan hayatını kaybetti.

Günümüzde kabul gören tahminlere göre bombalar 250 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu fakat kesin rakamı asla bilemeyebiliriz. Bombaların yol açtığı ölümler üç dalga halinde yaşandı. İlk olarak, bombaların patladığı an yanarak küle dönen insanlar vardı. İkincisi, bombaların patlamasından günler, haftalar ve aylar sonra radyasyon zehirlenmesi neticesinde yavaş yavaş, acı dolu bir ölümü tecrübe edenler vardı. Üçüncüsü dalga ise günümüzde halen devam ediyor. Radyasyon kaynaklı kanser vakaları can almaya devam ediyor.

ETKİLERİ SÜRÜYOR

Christopher Nolan’ın gişeye çıkan yeni filmi Oppenheimer’ın zamanlaması daha iyi olamazdı. Filmin öyküsü Amerikalı bilim insanı ve atom bombasının mucidi Robert Oppenheimer etrafında şekilleniyor. Filmin, ABD’nin çok sevdiği “tarihi yeniden icat etme” pratiği özelinde de iyi bir örnek olduğunu da söylemek gerek. Film gerçekte bu silahların nasıl geliştirildiği, test edildiği ve kullanıldığı gibi konularla ilgilenmiyor. Bunun yerine, tarihin en ölümcül silahını icat eden adamı yüceltiyor.

Nükleer silahlar, icat edildikleri günden beri insan yaşamını çeşitli şekillerde tehdit ediyorlar. Test edilmelerinin dahi uzun süreli neticeleri oluyor.

Filmde ABD’nin meşhur “Trinity” testinin değiştirilmiş bir betimlemesini görüyoruz. Bu test New Mexico’da 1945 yılında yapılmıştı. Test yüzünden Apaçi ve Latin yerlilerinin yerinden edildiğini filmde görmüyoruzHer şeyden habersiz yaşayan yerel nüfusun radyasyon zehirlenmesine maruz kaldığını ve bölgede radyasyon kaynaklı kanser vakaları görüldüğünü de öğrenmiyoruz. Radyasyona maruz kalan insanlar hala sağlık sorunları yaşıyorlar ve bölgede bebek ölümleri ve fiziksel sorunlar normalden sık görülüyor.

ABD’nin Soğuk Savaş sırasında ürettiği nükleer silahlarda kullanılan plütonyumun üretildiği Hanford Nükleer Tesisi yüzünden Washington eyaletinde yaşayan yerliler de radyasyon zehirlenmesine maruz kaldılar. Hanford tesisi artık faaliyette değil fakat tesiste hala 56 milyon galon nükleer atık bulunuyor. Çernobil felaketi hakkında birçok dizi ve film yapıldı fakat ABD’nin en tehlikeli ve kirletilmiş noktalarından biri olan bu tesis hakkında herhangi bir dizi ya da film yapılmamasına şaşırmamak gerek.

İNSAN DENEYLERİ

ABD’nin nükleer silah geliştirme sürecindeki en zalim safhalardan biri de, insanlar üzerinde yapılan radyasyon deneyleriydi. Bu konuda da pek az haber yapıldığını görüyoruz. 1940’tan itibaren, ABD devleti tarafından finanse edilen Amerikalı bilim insanları, toplumun en savunmasız kesimleri üzerinde nükleer radyasyon testleri yapmaya giriştiler. Zihinsel ve fiziksel engelleri olan çocuklara radyasyonlu besinler verilmesinden yoksul hamile kadınlara radyasyonlu demir enjekte edilmesine, mahkûmların üreme organlarına radyasyon verilmesine kadar birçok çeşitli deney yapıldı.

En korkunç deneylerden biri de 1940-1950 yılları arasında Massachusetts’teki Fernald Çocuk Okulu’nda yapılmıştı. Fiziksel ya da zihinsel engel sahibi çocuklara ev sahipliği yapan bu okulda, ebeveynlerinin bilgisi dahi olmadan çocuklara radyoaktif bir diyet uygulanmış, deneyin bulguları devletin nükleer silah geliştirme programında kullanılmıştı.

Tabii bunların hiçbirini Oppenheimer filminde görmüyoruz. Görsek, ABD’nin nelerin hesabını vermek zorunda kalacağını siz düşünün. İnsanlık dışı silah geliştirme deneyleri yapmasından nükleer silahlarını gerçek bir saldırıda kullanmış olan tek ülke olmasına kadar her safhayı düşünebiliriz.

Oppenheimer’ın icat ettiği silah sonucunda küresel bir nükleer salgın yaşandı. Yapılan testler ve ortaya çıkan nükleer atıkların depolanması sorunu, dünya çapında birçok halkı olumsuz etkiledi. Örneğin, Oppenheimer’ın bizzat destek olduğu İsrail nükleer programı, işgal altındaki El Halil tepelerinde yaşayan Filistinliler için ağır sonuçlar doğurdu. El Halil’deki Dimona nükleer reaktörü, nükleer atıklarını Filistin köylerinin yanına atıyor. Doğaya karışan nükleer atıklar bölgede düşük, kanser ve doğuştan özürlülük oranlarını arttırıyor.

ABD’nin 78 yıl önce düzenlediği nükleer saldırılarda, göz açıp kapayıncaya kadar korkunç bir yıkım yaşandı. Yaşananlar milyonlarca Japon’un hafızasında silinmez anılar olarak yer etti. Hiroşima ve Nagazaki’deki saldırıyı yaşayanlar için adaletin tesis edildiğini söylemek mümkün değil. Bu insanların birçoğu, yaşamlarını nükleer silahlardan arınmayı savunarak geçirdiler.

Yerini bulmayan adaletin, bir Hollywood filminin gölgesinde kalmasına izin vermemeliyiz. Nükleer silahlardan arınmayı, bir kuşak sonraya bırakılmadan gerçekleştirilebilecek bir hedef haline getirmeliyiz. Buna, ABD’nin sahip olduğu ve halihazırda savaş uçaklarına ve denizaltılara yüklü bekleyen 1744 nükleer silahın ortadan kaldırmasıyla başlayabiliriz. “B83 nükleer yerçekimi” bombası denen ve Hiroşima’da patlayan bombadan 80 kat daha güçlü olduğu söylenen bir bombanın artık var olmaması için çaba sarf etmeliyiz.

Çeviren: Fatih Kıyman

Kaynak: The New Arab