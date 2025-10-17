Fincandan tuvale

Merve EGE

Koku dediğim zaman aklınıza ilk olarak sevdiğiniz hangi koku geliyor? Parfüm? Bebek kokusu? Kitap? Aklınıza ilk hangi koku geliyor bilmiyorum ama aranızda benim gibi kahve kokusunu sevenler vardır, en azından öyle tahmin ediyorum. Sizleri şimdi kahve kokusu eşliğinde İzmir’de açılan hem mozaik hem de antika fincan sergisine götüreceğim. Kahveniz hazırsa bana eşlik edebilirsiniz!

İzmir Alsancak’taki iki Rum evinin birleştirilip restore edilmesiyle oluşturulan hem sanat hem de toplantı buluşmalarına ev sahipliği yapan Bon Vivant’a konuk oluyoruz bu kez. “Türk Kahve Kültürü” odağıyla oluşturulan “3 Vakte Kadar 40 Yıl Hatır” adlı sergide mozaik sanatçısı Dilek Türk ve antika fincan koleksiyoneri Tülin Çağlar’ın eserleri bulunuyor. Bon Vivant’ın Genel Müdürü ve aynı zamanda küratörü olan Damla Arkan önderliğinde açılan sergide izleyeceğiniz eserleri tek tek incelerken ne kadar özenle hazırlanmış olduğunu göreceksiniz.

Mimar olan Tülin Çağlar, koleksiyonerliğe eşinin ve çocuklarının ona fincan hediye etmesiyle başlamış ve fincanları derinlemesine inceleyip öykülerini öğrenmesinin sonucunda vazgeçilmez bir arzuya dönüşmüş. Fincanlara ve anılarına yönelik çalışmalar yaparak “Fincanlar” kitabını oluşturmuş. Yaklaşık dokuz yüz antika fincanı bulunan Çağlar’ın Bon Vivant’taki sergilenen fincanları yaklaşık dört yüz adet. Girdiğinizde fincanların sadece küçük bir kısmı karşılıyor sizi. Alman, İtalyan vb pek çok ülkeye ait olan desenli ve kendine has özelliği, görünüşü ve rengi olan şahane fincanlar göreceksiniz. Döneminin şartlarına göre değerlendirildiğinde çok başarılı basılmış ve çizilmiş figürler bulunuyor fincanlarda. Unutmayın ki kabartma işçiliği hâkim olan, aynı zamanda renk renk, altın yaldızlı ayrıntılarıyla göreceğiniz her fincanın bir hikâyesi bulunuyor!

Sergide antika fincanları gezerken bir de akrilik ve mozaiğin birleşimi olan muazzam tablolar göreceksiniz! Daha önce akrilik tablo görmüşsünüzdür mutlaka fakat hem akriliğin hem de mozaiğin aynı tabloda birleştiği eser görmeniz pek de mümkün değil. İşte tam bu noktada mozaik sanatçısı Dilek Türk’ün eserlerini anlatmak istiyorum sizlere. Kendisi 1996 yılında resme başlamış, ilk kişisel sergisini 2001 yılında açmış. 2008 yılında mozaik sanatıyla ilgilenmeye başlamış, birçok eser ortaya koymuş. Bon Vivant’taki eserleri Tülin Çağlar’ın kahve fincanlarıyla birlikte çok güzel bir ahenk yakalamış. Aslında hem fincanlar hem de Türk’ün tabloları birbiri arasında uyum içinde sergileniyorlar da diyebiliriz. Sergideki tablolarda eserlerin arka planını akrilik boyayla renklendirirken kahve fincanlarını odağa alan sanatçı, onları mozaik ile tamamlamış.

Fincanların papatya desenleri dahi mozaik ile yapılmış. Bazen bir fincana eşlik eden bir kiraz ayrıntısı görüyorsunuz, bazen de bir çiçek demeti… Tabii bu ayrıntıların da hepsi mozaik ile yapılmış. Anlayacağınız en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, emek emek işlenmiş sanat eserlerini göreceksiniz bu sergide. Hem antika fincan koleksiyoneri Tülin Çağlar’ın hem de Mozaik sanatçısı Dilek Türk’ün benzersiz eserlerini görebileceğiniz sergiyi Alsancak Bon Vivant’ta 26 Ekim 2025’e kadar ziyaret edebilirsiniz!