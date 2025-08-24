Fındık üreticisi hangi sorunlarla boğuşuyor?*

İlkay Öz - Özge Güneş

Türkiye’nin fındık üretiminde dünya lideri olmasına karşın ülkede bir fındık politikası olduğu yok. Tek politika fiyat belirleme haline gelmiş durumda. Burada da piyasa ihtiyaçlarına yanıt üretiliyor; üreticiye insanca yaşam şartlarını sağlayacak bir fiyat verilmiyor. Üretici emeğinin karşılığını alamadığı gibi kokarca zararlısı, iklim krizinin etkileri gibi sorunlarla da baş başa. Bu sorunlara Fatsalı fındık üreticisi Ahmet Özdemir ile yanıt aradık.

Bugün fındık üreticisinin durumu nedir, hangi sorunlarla boğuşuyor?

Aslında fındık üreticisinin de ve diğer üreticilerin de bütün yaşamsal düzenleri bozulmuş durumda. Bu tereddüt giderek üretimi durdurma yönünde bir duruma dönüşüyor. Yani fındık bahçesine girmekten insanlar yavaş yavaş uzaklaşmaya başladılar. Çünkü geçen yıl bizlerin tespitine göre her 10 üreticiden biri hiç fındık bahçesine girmedi.

Maliyetler fındıktan elde edilen gelirin çok çok üzerinde. Eskiden insanlar fındıktan gelirini elde ederlerdi. Ev yaşamına, çocukların bakımına, okumasına, eğitimine veya kendi geleceklerine fındık gelirinden elde ettikleriyle yön verirlerdi.

Oysa yıllar içerisinde bu durum tam tersine üreticinin üretimden uzaklaşmasıyla daraldı. Bu bir zorunluluktu. Çünkü bu, 1995 kararlarında da gizlidir Dünya Bankası’nın. Bu sadece fındıkla da ilgili değil. Bütün tarım ürünleri aynı.

Yalnızca fındıktan geçimini sağlayan üretici kaldı mı? Bir yan gelir haline mi dönüştü?

Yani biz kentlerde yaşayan tüketiciler durumuna dönüştük. Üretim süreçlerinden koptuk. Fındığın dışında belki ek yetiştirilen diğer küçük ürünler var ama bunlar da insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onları pazara çıkardığında bir sermayeye, paraya dönüşebilecek etki gücünde değil.

Bu sene fındığın maliyeti size ne oldu mesela? Ve geçen hafta açıklanan fiyat beklentinizi karşıladı mı?

Karşılamadı. Geçen yıl 130 lira fiyat belirlemişlerdi. Onların gerçekleşme oranı ortalama 80 lira civarında oldu. Çünkü TMO fındığı çok geç aldığı için çok az bir bölüm insan TMO’ya fındığını bekleterek vermek durumunda kaldı. Ama onun ötesinde de insanların acil ihtiyaçları için hemen satmaları zorunluydu ve bütün bu durum ise tüccarın eline düşmeyi zorunlu kıldı. Tüccar da işte ne kadar oradan gelir elde edecekse fiyatları ona göre belirledi.

Kaldı ki tekelleşmiş bir süreç yaşanıyor. Yukarıdan belirlenen bu rekolte durumuyla da fiyatlar mümkün olduğu kadar aşağıya çekilmeye çalışıldı. Bu yıl ise 200 lira verildi Giresun fındığına. Ordu fındığı 195 liradır. Bu yılki fındıkta 120 lira civarlarında ortalama satılması bekleniyor.

Ayrıca, kırsal alanda gençler kalmadı. Üretim yapacak insan kalmadı. Okullar, kentler köylerden çekildi. Sağlık ocakları köylerden çekildi. Bütün bunlar olunca 50 yaş üstünde insanlar artık kırsal alanda kalmaya başladılar.

Peki, siz ürününüzü TMO’ya mı veriyorsunuz yoksa tüccara ya da Ferrero gibi büyük tekellere mi veriyorsunuz? Bu tekellerin fındık piyasasındaki etkisi nedir sizce?

Ferrero fındık piyasasına bütünüyle egemen durumda. Buradaki tekel olgusunu Ferrero şirketinden alıp başka şirketleri devreye sokma girişimlerini de okuyoruz zaman zaman ama nihayetinde biz fındığımızı daha çok tüccarlara veriyoruz. %80 oranında insan belki %90’a yakın insan fındığını tüccarlara veriyor. Tüccarlarla da elbette ki Ferrero şirketinin dolaylı ya da doğrudan bağlantıları var. O kanalda da bütün oradaki sermaye, oraya akıyor. TMO ya da Fiskobirlik gibi kurumlar ya çok az sayıda sınırlandırılmış fındık alıyorlar ya da bunu daraltmak için de uzun süreler veriyorlar para dönüşünü sağlamak için. Dolayısıyla bütün kapılar tüccarlara açılmış durumdadır.

Fiskobirlik’in rolü ne bu süreçte? Geçmişte neydi ve bugün nasıl bir işlevi var? Ya da ne değişti?

Orayı da birazcık açalım. Fiskobirlik, 1970-80 sürecinin Çukobirlik gibi birçok birliğin kooperatif süreçlerinin bir parçası olarak kaldı. Bizim belleklerimizde de öyle kaldı. Gündelik yaşamın içerisinde yok gibi artık. İktidar yanlısı politik eklemlenmeler insanların da buradan uzaklaşmasını sağladı. Bir güven oluşturmadı Fiskobirlik. Bundan sonra bütün yollar aslında iktidar değişimine çıkıyor. Yani bu iktidarın üreticilerden yana herhangi bir çıkış yolu göstermeyeceğini artık yavaş yavaş insanlar kavramış durumda. Şu anda politik gelişmeler de biraz bunu gösteriyor. İnsanların tepkileri olağanüstü yükselmiş durumda muhalefet olarak.

Kokarca zararlısı geçen sezon ve bu sezon fındığı nasıl etkiledi? Onun dışında yine zirai don gibi mesele fındık verimini etkiledi mi? Devletten veya başka kurumlardan bu zararlara ilişkin yeterli destek alabildiniz mi?

Kokarcanın ortaya çıkışı da biraz bu tarım politikaları ile ilgili. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum sadece 60 yıl öncesinde bizim bir şeker gübresi atıyorduk. Ondan önce de hiçbir şey atılmıyordu. Mısırlara şeker gübresi atıyorduk. Daha sonra fındık üretimi başladı. Oraya da benzer yıllar içerisinde küresel ilaç firmalarının bu tarımsal alana dönük olarak ürettikleri ilaçların kullanımı ile geçti. Ama zaman içerisinde bu ölçüsüz ilaç kullanımı ya da gübre kullanımı bizi bugün kokarca gibi bir böceğin dünyayı istila etmesi sonucuna götürdü.

Kokarca şu anda süreçte ne kadar etkili oluyor? Özellikle eksen olarak Fatsa bölgesinde kokarca yoğun yaşandı. 3 yıldan beri biz kokarca ile neredeyse boğuşuyoruz. Bununla ilgili bir platform oluşturduk. 13 tane kurum ve kuruluştan oluşan sendikalar, partiler, dernekler, odalardan oluşan bir platform bu.

Bu platformla önce bu alanda dünyada ve Türkiye’de nasıl durumlar oluşmuş, nasıl sonuçlar ortaya çıkmış, onların belgelerini, bilgilerini topladıktan sonra da bütün bunlarla ilgili kamuoyu oluşturmak için yola çıktık. 28 köyde toplantılar yaptık. Bizim ötemizde de ilçe tarımın ya da ziraat odasının bizden önce köylere çıkıp bu toplantıları yaptığını biliyoruz. Aramızda da kısmi rekabetler de oluşmadı değil. Çünkü onlar biraz mevcut ilaç sektörünün gereklerini yerine getiren bir çalışma planlaması içerisinde köy toplantıları yaptılar.

Devlet ne yaptı burada? Hangisini tercih etti ve ne ölçekte faydalı olabildi? Fındık randımanına dair bir faydası oldu mu?

Olmadı tam tersine başka bir şey oldu. Burada 50 tane tarımsal araştırma enstitüsü var Bakanlığın elinde. Bu enstitülerin dışında da 50 tane de ziraat fakülteleri var. Şimdi bunların içerisinde biz bu platform üyeleri içerisindeki 25 arkadaşla Samsun Tarımsal Araştırma Enstitüsünü ziyaret ettik. Orada samuray arı üretimini yerinde gördük. Bizim de gözlemlerimiz vardı, sorularımız vardı. Karşılıklı bunları görüştük ama ortaya çıkan şöyle bir sonuç var. O yıl içerisinde yani bir yıl öncesinde 607 bin civarında bir samuray arı üretildiği bize aktarıldı. Bunun da böyle bir köyde bir fındık bahçesinde uygulandığı ifade edildi. O da uygulandığı alan da bizim bildiğimiz Fatsa’da olan köylerden bir tanesi. Ama görün ki tarım ilaçlarının kullanımı serbest olunca da kendi ürettiğimiz 607 tane samuray arıyı da bu ilaçlarla öldürmüş oluyorsunuz.

Bu sorunlar karşısında üretici ne yapabilir, ne yapacak? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra fındık üretiminin, fındık üreticisinin geleceğini siz ne görüyorsunuz?

Her dönemde en kötü dönemlerde bile umut olmadan o kötü gelişmelerin iyiye dönüşümü mümkün olmuyor zaten. Ama bunu bizim ülkemiz açısından daha somut olarak görüyoruz. Yani insanlar evet bir tepki birikimi yaşıyorlar. Ama bugün önümüzde bütün üreticilerin örgütlü davranmaktan başka seçeneği yok gözükmüyor. Gerek kokarca açısından olsun gerekse tüketici durumuna dönüştürülen üreticilerin tekrar tarım politikalarına, tarıma dönmeleri kendi küçük üretimlerine devam ettirmeleri yönünde yapacakları var.

***

*Özge Güneş ve İlkay Öz’ün hazırladığı

Kırlardan Gelecekler adlı podcast’in üçüncü bölümünden oluşturulmuştur.