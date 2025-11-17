Finlandiya’nın Sol Lideri: Aşırı sağ işçilere saldırıyor

Mike WATSON

Minja Koskela Finlandiya’nın Sol İttifakı’nın lideri. Jacobin’e verdiği röportajda sağ popülist Finns Parti’nin hükümetteki gücünü emeğe ve kamu hizmetlerine saldırmak için kullandığını ve kendi partisinin kemer sıkma anlayışının dogmalarıyla mücadele ettiğini anlattı.

Batı’nın tamamında solcular genelde Nordik devletlerin kapsamlı refah modeli kurmaktaki tarihsel başarılarından ilham alırlar. Ancak bu ülkeler siyasi olarak farklı yönlerdedir ve 2023’ten bu yana Finlandiya da merkez sağ ve sağ popülist partilerin koalisyonuyla yönetiliyor. Hükümette kamu harcamalarını kesme eğilimindeler, geçtiğimiz günlerde uygulanan borç freni ile borçlanmayı kısarak yoksullaşmayı sürekli hale getirme riski yarattılar.

Minka Koskela ise çok daha farklı bir partinin lideri: Finlandiya’nın Sol İttifakı. Sanna Marin’in kabinesinde 2019’dan 2023’e kadar o dönemi liderleri Li Andersson’un altında yer alarak, 2024 AB seçimlerinde tarihi bir destek kazandılar.

İngiltere, ABD ve diğer Batı ülkelerindeki sol, devletin kamu hizmetlerine tarihsel olarak yüksek düzeyde fon sağladığı “İskandinav modeli” nedeniyle genellikle İskandinav solu, özellikle de Finlandiya solunu umut ışığı olarak görüyor. Ancak Petteri Orpo’nun Ulusal Koalisyon Partisi’nin, sağ popülist Finns Partisi ile yakın iş birliği içinde yönettiği mevcut hükümet harcamaları büyük ölçüde kıstı. Kamu harcamalarına dair Finlandiya’daki durumu, özellikle başka ülkelerdeki solculara nasıl anlatırsın?

Bugün Finlandiya, geleneksel merkez sağ ile popülist aşırı sağın ittifakının neye yol açtığının mükemmel bir örneği. Popülist aşırı sağ işçi sınıfına göz kırpıyor ve sıradan insanların zorluklarını anladığını iddia ediyor olsa da, sosyal güvenlikte tarihî kesintilere merkez sağla birlikte imza attılar ve zenginlere vergi indirimleri sağladılar. Ayrıca sendikaların pazarlık gücünü öyle bir zayıflattılar ki, bunu onarmak çok uzun sürecek, tabi bu mümkün olursa. Merkez sağ ise her ne kadar açıklık ve fırsatlar gibi erdemlerden bahsetse de, aşırı sağın bitmek bilmeyen ırkçılık skandallarıyla meşgul oldu ve azınlıklara ve yabancılara düşmanca bir atmosfer yarattı.

Ekonomi söz konusu olduğunda, bu sağcı hükümet harcamaları rastgele keserek kamu borcunu düşürmeye çalıştığınızda ne olduğunu gösterdi. Ekonomi çöküyor ve kamu borcu yükselmeye devam ediyor. Yüksek kamu borcundan ben de herkes kadar endişeliyim, ama bu borcu düşürmenin yolu bu değil.

Bu yüzden, Finlandiya’daki sağcı koalisyon hükümetinden çıkarılması gereken ders, popülist aşırı sağın işçilere karşı dayanışma göstereceğini düşünmenin hata olduğudur. Kamu harcamalarını azaltmanın da yüksek borç sorununu çözeceğini sanmak yanlıştı. Gördüğümüz şey şu: Sıradan insanlar acı çekti, zenginler daha da zenginleşti ve kamu borcu hâlâ çözülemedi.

Yakın zamanda Finlandiya’daki partiler bir “borç freni” üzerinde anlaştı: Finlandiya’nın kamu borcunu düşürmeyi ve ardından sınırlandırmayı amaçlayan bir düzenleme. Bu fren, harcamaların birlikte kararlaştırılmasını gerektirecek ve potansiyel olarak partilerin gelecekte kamu harcamalarını artırma kapasitesini sınırlayacak. Sol İttifak bu anlaşmaya katılmayan tek parti oldu. Borç freninin Finlandiya için ne anlama geldiğini ve partinizin buna neden bu kadar ısrarla karşı çıktığını açıklar mısınız?

Borç freni, bütçe açıklarına bir üst sınır koyarak kamu harcamalarını sınırlayan bir mekanizma. AB’nin mali kurallarında da benzer bir sistem var; bu kurallar bir üye devletin ne kadar açık verebileceğini ve borç/GSYH oranı yüzde 60 veya 90’ı aşarsa bu oranı hangi hızla düşürmesi gerektiğini belirliyor. Ancak bu yeni ulusal borç freni, AB’nin mali kurallarından bile daha kısıtlayıcı olacak. Ulusal borç freni daha küçük açıklar talep ediyor ve borcun GSYH’ye oranının AB’ye göre daha hızlı düşürülmesini şart koşuyor. Kendimizi neden gönüllü olarak böyle bir pozisyona sokalım?

Ve özellikle, diğer partilerin üzerinde anlaştığı bu ulusal borç freni ekonomik durgunluk dönemlerinde hiçbir esneklik tanımıyor. Oysa AB’nin mali kuralları, örneğin yüksek işsizlik dönemlerinde en azından bir miktar esneklik sağlıyor. Yani ekonomi yavaşladığında karşı döngüsel politikalara az da olsa alan bırakıyor. Yeni ulusal borç freninin en büyük sorunlarından biri, böyle bir esnekliğe sahip olmaması.

Bu da yıllarca, hatta on yıllarca sürecek kemer sıkma anlamına gelebilir; bu da ekonomiyi daha da durgunlaştırır ve herkesi daha kötü duruma düşürür. Ve en önemlisi, borç/GSYH oranını düşürme hedefini yerine getirmez. Hatta durumu daha da kötüleştirebilir.

Hükümetimiz Almanya’ya bakmalı; çünkü orada benzer bir borç freni politikası kaldırılıyor, zira kamu yatırımları ihmal edildiği için büyük sorunlar ortaya çıktı. Ve hükümet tüm uzmanlara kulak vermeli; zira euro krizi dönemindeki ağır kemer sıkmanın bir hata olduğu artık genel kabul görüyor.

Açık olmak gerekirse, Sol İttifak mevcut AB mali kurallarına da karşıydı; çünkü onların da zaten çok kısıtlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Ama bu mücadeleyi kaybettik ve şimdi onlara bağlıyız.

Finlandiya’da en geç Nisan 2027’de genel seçim yapılacak. Geçen yıldan bu yana yapılan anketler Antti Lindtman’ın Sosyal Demokratlarını öne koyuyor; bu da en azından mevcut “yakıp yıkan” yönetimin sona ereceği anlamına geliyor. Sence seçim hangi temel politika alanları üzerinde geçecek ve Sol İttifak’ın ana politika öncelikleri neler olacak?

Bir sonraki genel seçim hâlâ uzak ve şimdi ile o zaman arasında her şey olabilir. Yine de ana konu muhtemelen ekonomi olacak. Büyümeyi nasıl artırırız, verimliliği nasıl yükseltiriz ve yüksek borç sorununu nasıl ele alırız? Bu değerli bir tartışma ve biz sağlık hizmetleri ve eğitim gibi kamu hizmetlerinin doğru şekilde finanse edilmesini savunuyor olacağız. İskandinav modelinin başarısı, güçlü ve iyi finanse edilen kamu hizmetlerine dayanır; bu hizmetler başarılı, istikrarlı ve iyi eğitimli bir toplum yaratmıştır. Nitelikli kamu hizmetleri refahın temelidir ve bu da gelişen bir ekonomiyi destekler.

Ne yazık ki Sosyal Demokratlar bile ulusal borç frenini kabul etti ve seçimi kazanmaları halinde ciddi bütçe kesintileri yapacaklarını şimdiden gösterdiler. Bu oluşan kemer sıkma konsensüsünü kırmanın yollarını bulmamız ve seçmenleri insanlara ve kamu hizmetlerine yatırım yapmanın geleceğe yönelik doğru yol olduğuna ikna etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda ekonomik büyümeyi iklim emisyonlarından ayrıştırmak için çalışmamız ve mevcut sağcı hükümetin işgücü piyasasına ve işçi haklarına verdiği zararı onarmaya odaklanmamız gerekiyor.

Kaynak: jacobin.com

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ