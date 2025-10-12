Fırtına Bizi Çağırıyor

Politika Kolektifi

SOL Parti 3. Olağan Konferansını geçtiğimiz hafta sonu tamamladı. Türkiye’nin her yerinden SOL Parti üyesi gençlerin, kadınların, emekçilerin, emeklilerin katıldığı konferansta, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal durum, 19 Mart sonrası süreçte Türkiye’nin ihtiyacı olan mücadele çizgisi ve solun sorumlulukları konuşuldu.

SOL Parti’nin tüm Türkiye’de sürmekte olan eylem ve yürüyüşleri, Ankara’da konferans sonrası bir eylemle sürdürüldü. Bu hafta, konferansta gençlerin ve kadınların Konferans konuşmalarında belirttikleri siyasal tespit ve mücadele hedeflerinin yanı sıra, SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen’in Tarsus’ta yürüyüş öncesinde gerçekleştirdiği halk sohbetlerinden derlediği, halkın siyasal tespit ve sorunlarını okurlarımıza sunuyoruz.





***

ÖNDER İŞLEYEN YAZDI: BİRLEŞİK MUHALEFET BİZİM KÖYE GELİRSE!

Yalnızlığını birleşerek yenebilmiş insanların kendi kaderine sahip çıktığı, köyünde, mahallesinde, iş yerinde birliğinden doğacak bir mücadele yolunda yürüyelim… Alçak gönüllüğün, mütevaziliğin, sevginin ve dayanışmanın güzellikleriyle çoğalacak yollarda yeniden durmadan yürüyelim… Fırtına bizi çağırıyor…

***