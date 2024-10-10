Fiş, fiş, fiş

KDV'nin yürürlüğe girdiği seksenli yılların ikinci yarısında, herkesten, yaptıkları her alışveriş için fiş alması isteniyordu. Böyle bir alışkanlığın yerleşmesi için de halkın sevdiği sanatçılarla çekilen tanıtım filmleri televizyon ekranlarını renklendirirdi. 0 reklam ve tanıtım filmlerinde yer alan sloganlardan en çok dile düşeni de "önce alışveriş, sonra fiş" söylemi idi.

KDV uygulaması, zamanla belge düzenini yerleştirerek kayıt dişiliği azaltma arzusunu doğurdu. Bunun üzerine tüketicinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan ücretlilere, alıp biriktirdikleri fişleri listeleyerek bağlı oldukları kamu ya da özel işverenlerine vermeleri halinde belli oranlarda vergi iadesi yapılması uygulaması getirildi. Bu uygulama alışverişin belgeye bağlanması bakımından önemli işlev görmüş, bekleneni vermişti.

Ancak, her işte olduğu gibi masum bir uygulamayı yozlaştırmakta gecikmedik. Zamanla vergi iadesi alımında kullanılan fişler bir ticaret malına dönüştü. İş bilir halkımız yeni bir işkolu bulmuştu. Artık ücretlilerin biriktirdiği fişler arasında bir yılda tüketemeyecekleri kadar yüksek tutarlar içeren yiyecek giyecek fişleri görülmeye başladı.

Yapılan denetimlerle bunların da önü büyük ölçüde alındı. Ne var ki siyasi hesaplar ve ekonomimizi yönlendiren bilinen dış finans çevrelerinin yönlendirmesi ile ücretlilere vergi iadesi uygulaması kaldırıldı. Uygulama kaldırılırken de hem de birinci ağızdan halka yanlış bir biçimde "artık fiş almaya son" diye nutuklar atıldı. Neyse ki işi bilenlerin uyarısı ile "fiş almayın demedik, biriktirmeyin demek istedik" denilse de halk mesajı çoktan almıştı.

Ücretlilere vergi iadesini kaldırdığını sananlar gerçekte yanıldıklarını anlamakta gecikmediler. 2007 yılı için hedef konulan KDV gelirlerinin yarısına ancak sekizinci ay sonunda ulaşılabilmişti. Çünkü ücretliler daha önce fiş biriktirip devletten aldıkları vergi iadelerini artık daha kısa sürede, hatta peşin olarak satıcılardan almaya başlamışlardı. Gelir İdaresi Başkanlığı fiş alınmamasından kaynaklanan vergi gelirleri kaybını sıkı denetimlerle sağlamanın yollarını aramaya başladı. Artık, bir büfeden bir gazete, bir çiklet aldığınızda ya da bir ekmek büfesinden bir ekmek aldığınızda birden karşınıza çıkacak Maliye Bakanlığı personeli "iyi günler, sanırım şu büfeden ekmek aldınız, acaba fişinizi görebilir miyim?" derse şaşırmayın.

Ücretlilere vergi iadesi vermemek için yerleşmiş, sorunsuz işleyen bir uygulamayı kaldırmanın devlete ne yararı oldu dersiniz? Bence hiç. Ancak, bunun tüccara ve ücretlilere yararı olmuştur. İşte halka yurttaşlık ve vergi bilinci yerleştirilmeden, "vergi iadesi vermesek de halk fiş alır" diye düşünüp bu düşünceye göre politika belirlenirse böyle olur. Şimdi alan da satan da hayatından çok memnun durumdadır.

Sokak denetimleri ile alıcı satıcı arasındaki bu işbirliğinin önüne geçilmesi son derece zor hatta olanaksız olacaktır. Üstelik böyle sıkı yapılacak bir denetim halkı son derece rahatsız ve huzursuz edecektir. En iyisi, fazla gecikilmeden bir şekilde eski uygulamaya dönülmesidir.