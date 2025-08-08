Fıstık Ahmet’in büstü dikildi

İstanbul’un Adalar İlçesi yaşam kültürü, gelenekleri çok dinli, çok dilli etnik yapısıyla ziyaretçilerinde “pasaportsuz yurt dışına çıkmış” hissiyatı oluşturur. Adalar üzerine o kadar çok yazılar yazılıp sosyal medya paylaşımları yapılıyor ki, hafta sonları adaların “istiap haddi” aşılabiliyor. Bu durum karşısında Adaların daimi sakinleri tarafından “nostaljik” bir değerlendirme yapılabiliyor:

-Adalar çok bozuldu!

Kendi açılarından haklı olabilirler ama adaların bozulmayan değerleri de var. Bunların arasında Büyükadalı Ahmet Tanrıverdi nam-ı diğer Fıstık Ahmet ön sıralarda geliyor. 2025 itibarıyla 80 yaşını süren Adalı yazar, çocukluk ve gençliğinde ne ise şimdi de aynı güzergâhta yoluna devam ediyor. Hani derler ya, “bir insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur” diye, Fıstık Ahmet bu ölçüyü on yıl yukarıya çekmiş bulunuyor.

Ahmet Tanrıverdi Büyükada doğumlu. Çocukluğu ve gençliği Adaların Rum, Ermeni, Yahudi, İtalyan gençlerin arasında geçiyor. Çok kültürlülük onun hamurunu oluşturuyor. En yakın arkadaşlarından biri olan ünlü şarkıcı Fedon ile pek çok mizahi anısı var. Son yıllarda Büyükada’nın popüler mekanları arasında ön sırada gelen (Büyükada’nın eski adı) Prinkipo’yu İstanbullulara armağan eden Fıstık Ahmet, bu mekanın açılışında bütün arkadaşlarını davet ediyor. Fedon da yakın arkadaşına bir kıyak yaparak sahne alıyor. Birbirinden güzel şarkılarını okuyor. Dinleyenler haliyle Fedon’u bırakmıyorlar. Bir şarkı daha diyerek gece yarısını aşıyorlar. Yandaki evin üst katından ada kültürüne hiç yakışmayan bir tepki geliyor:

-Yeter be Yunanistan’a çevirdiniz burayı!

Ahmet kendine özgü altı okka bir selam yollayarak komşunun sükunetini sağlıyor. Sonra meraklı gözlerle kendisine bakanlara milliyetçi tepkinin sahibini takdim ediyor:

-Rumca şarkılara tepki gösteren kişi Adalı bir Ermeni’dir! Ara sıra dalaşırız ama severiz birbirimizi.

Ahmet Tanrıverdi “Zaman Satan Dükkan” adlı ilk kitabından başlayarak Adaları ve Adalıları anlatan pek çok kitap yazdı. Çalışmalarını Büyükada ile sınırlamadı, Atina’ya giderek eski arkadaşlarının izlerini sürdü. Araştırmalarına ve yazmaya devam ediyor. Ahmet Tanrıverdi’nin mekanı bir restoran/ meyhaneden çok farklı disiplinlerde çalışmaların yapıldığı bir akademi özelliğine sahiptir. Zaten adından da ip ucu verir:

-İstikamet Fıstık Ahmet!

Prinkipo’nun bahçesinde her daim gazeteciler, yazarlar, şairler, tiyatrocular, sinemacılar, ressamlar, politikacılar, diplomatlar görebilirsiniz.

Ahmet Tanrıverdi’nin (isminin açıklanmasını istemeyen) seçkin arkadaşlarından biri ona sürpriz yaparak artık adı Adaların heykeltıraşı olarak anılacak Çağdaş Erçelik’e büst siparişi veriyor. Geçtiğimiz hafta sonu (3 Ağustos 2025) sanatçı eseriyle Prinkipo’dan içeri girince Ahmet’le birlikte bütün masalar ayağa kalktı. Ambalaj özenle açıldı. İçinden kadehi ve kitabıyla Büyükada’nın yaşayan efsanesi çıktı:

-Fıstık Ahmet büstü!