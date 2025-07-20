Flört kâbusu ve kusursuzluğun barbarlığı: Tam Bana Göre

Ece Vitrinel - Doç. Dr.

“M., 36, Erkek, 1.82”. Ben şimdi bu bilgilerle ne yapabilirim?

Sanal flört çağının içine doğmadıysa bile hayatının bir döneminde flört uygulamalarına “düşmüş” her heteroseksüel kadının kendine zaman zaman sormak zorunda kaldığı bir soru bu. Ama elbette ki herkes kendine dair “veri” paylaşımında bu kadar cimri değil ve uygulamalar LinkedIn sayfalarından daha kalabalık profillerle dolu (ki bilindiği üzere “doğru” kullanıldığında her platform bir flört uygulamasıdır).

Eskiden böyle değildi bu iş. Organik karşılaşmalar hâlâ mümkünken biraz ev aramaya benzerdi partner bulmak. En alçak 2. kat olmalı, kesin yeni bina, illa balkonlu diye başlar, yarı zemin, kot 2’ye razı gelirdiniz (Banyoyu da girdikten sonra yaptırırım...). Şimdi beklenti kutucuklarınızdan her birinin üzerine kâğıt üzerinde tek tek tik attırmayacak kimseyle bir kahve olsun içmek zorunda değilsiniz. Her biri dünyayı gezmiş, motor kullanan, mutlaka taze makarna yapan, ekstrem sporlardan hoşlanan, dağlara tırmanan, okyanusların derinliklerine dalan (çünkü su altında başparmak ve işaretparmağını birleştirerek “her şey yolunda” anlamındaki el işaretini yaparken çekilmiş fotoğrafı olmayanlara kapalıdır uygulamalar), çoğu partneriniz olmak için neredeyse gereğinden fazla donanımlı görünen profiller arasında seçim yorgunusunuz. Alamadığınız bir terapistlerinden temiz kâğıdı...

Bu kalabalık, sıradanlık ve tabii ki bolca sahtekârlık içinde daha sabit partnerler, “anlamlı” ilişkiler, “o kişi” arayanlar için geniş bir tavsiye, strateji repertuarı da mevcut. Örneğin çok izlenen bir Ted konuşmasında bir teknoloji firmasında yönetici, baykuşları seven, laktoz intoleransına sahip Christina Wallace kibar, meraklı, farkındalığı yüksek, politik bir partner ararken kendini nasıl en az 1.82 boy, banyo selfie’si paylaşmama gibi kriterlere göre seçim yapar bulduğunu anlatıyor ve “kendi kişisine” ulaşmak için geliştirdiği eleme modelini paylaşıyor. Bir diğerinde ödüllü gazeteci, yazar, dijital medya uzmanı Amy Webb yaşadığı kötü tanışma deneyimlerinden yola çıkarak önce nasıl bir ölçek sonra da skor sistemi yarattığını, sistemden aldığı veriyi sistemi hack’lemek için kullandığını ve tersine mühendislik yoluyla kendi için “mükemmel” kişiyi nasıl bulduğunu oldukça da eğlenceli bir biçimde aktarıyor (hizmet için rica ederim). Peki veri uzmanı ya da deli değilseniz ne yapacaksınız? Belli bir ücret ödeyenlerin hayatını flört uygulamaları da kolaylaştırıyor, sizi kimin beğendiğini göstererek havuzu daraltıyor, seyahat öncesi henüz olmadığınız bir şehirden potansiyel partnerlerle eşleşmenizi sağlıyor, vs. Ama gerçekten paranız varsa bunlarla da uğraşmanıza gerek yok. Algoritmayı sizin için manuel olarak işletecek, yalnızca kriterlerinizi karşılayan adaylarla buluşmanızı organize edecek kişisel bir çöpçatan tutabilirsiniz.

HATASIZ SEVGİLİ OLMAZ

İlk uzun metrajı Past Lives (2023) ile adından çokça bahsettiren Celine Song ikinci filmi Materialists’te, kendi kısa çöpçatanlık deneyiminden de yola çıkarak varlıklı New Yorklulara Premium hizmet veren bir şirkette çalışan bir çöpçatanın hikâyesini merkeze alıyor. Filmin Türkçe adı Tam Bana Göre maddi refahı önceleyen kimse anlamındaki “materyalisti” tam karşılamıyor ama Dakota Johnson tarafından canlandırılan çöpçatan Lucy orijinal ismin hakkını veriyor. Piyasanın gerçeklerini, erkeklerde uzun boyun (totalde) ve gelirin, kadınlarda gençliğin belirleyiciliğini çözmüş biri Lucy. Geliştirilebilir fiziksel sermayenin önemi kadar aşkın değiştirilemez sınıfsallığının da farkında (yine nereden geldik Bourdieu sosyolojisine?). Fakat evdeki maddecilik tabii ki çarşıya uymuyor ve Lucy boyu, posu, aile geçmişi, iş hayatındaki başarısı, yaşadığı ve partnerine yaşatmayı vaat ettiği rüya gibi hayatıyla iş insanı, “mükemmel” erkek Harry ve kendisine aşkından başka verecek hiçbir şeyi olmayan, oyunculuk tutkusunu gelire dönüştüremediği için garsonluk yapan eski sevgilisi John arasında kaldığında işler “sözde” karışıyor.

Pedro Pascal tarafından canlandırılan mükemmel partner adayı, iş insanı Harry flört piyasasında “unicorn” yani tek boynuzlu at olarak bilinen bulunmaz bir fırsat. Kendine has gülüşü ve parlak dişleriyle ıssız bir adaya düşecek olsa yanında götüreceği üç şeyden biri diş ipi olacak bu adam emlak terminolojimize dönersek adeta bir kupon daire. Kendisini önce potansiyel bir müşteri olarak gören Lucy ile de ciddi olarak ilgileniyor. Ne var ki insani olana, hataya, tesadüflere, duygulara yer bırakmayan bu teklifte Adorno’nun deyişiyle “kusursuzluğun barbarlığı” var adeta (Adorno: “Beni bu mention’dan çıkarın”). Lucy’nin Harry ile tanıştığı gün karşılaştığı, Chris Evans tarafından canlandırılan eski sevgilisi John’dan ise bu tabloda tüm “çulsuzluğu” ile gerçek ve insani olanı, aşkı temsil etmesi bekleniyor.

Öyle Issız Adam’daki gibi kimse eski sevgilisiyle yıllar sonra sokakta karşılaşmıyor artık. Hepsini Instagram’da takip ediyor, hepsinin ne yiyip ne içtiğini, kime “yürüdüğünü”, kimden ne zaman ayrıldığını, çocuklarının ne zaman yürümeye başladığını biliyorsunuz. Zaten illa tanıdığınız biriyle birlikte oluyorlar ve her ortak arkadaşınızın doğum gününde medeniyetler sofrasına oturuyorsunuz. Fakat Lucy ile John’un ilişkisinde inandırıcı olmayan karşılaşmaları değil. Birlikte oldukları döneme yapılan tek flashback’de de sonrasında da bu defa kusursuzluktan kaynaklanmayan bir şeyler eksik. Beklediğimiz parıltı, kimya yok aralarında. Sanki bu oyuncuları da kesin tutar diye algoritma getirmiş gibi bir araya. Son dönemde yalnızca vücudu ve gülüşüyle değil, toplumsal meselelerdeki duruşuyla da tek başına erkeklere olan inancı koruma gibi imkânsız bir görev üstlenen Pedro Pascal bile gerektiği gibi ışıldamıyor filmde. Ama bundan da daha büyük bir sorunu var filmin. Sınıfı doğru okusa da fazla beyaz, fazla ikili, fazla heteronormatif ve fazla amatonormatif bir dünyaya sıkışıp kalıyor sonunda Tam Bana Göre. Bu sonuncuyu biraz açacağım.

AŞKIN ALGORİTMASINI YAZSAM YENİDEN...

Heteronormativite kavramı, toplumun cinsel yönelimi doğal olarak “diğeri”ne olan kadınlar ve erkeklerden oluştuğunu, dolayısıyla normun heteroseksüellik olduğunu iddia eden kültürel yapının adı olarak uzun zamandır hayatımızda. Bu kadar yaygın kullanılmayan amatonormativite hakkında daha önce de yazdım ama daha da yazmak isterim. Çünkü heteronormativiteden bağımsız olmayan fakat esas derdi herkesi aşka özendirmeye programlanmış bir toplumsal örgütlenmeyi deşifre etmek olan bu kavramı mutsuzluğumuzun oldukça belirleyici bir yanına işaret ettiği için önemsiyorum. Amerikalı felsefeci Elizabeth Brake Latince “sevilen” anlamına gelen “amatus” kelimesinden yola çıkarak uydurduğu amatonormativite terimini tek eşlilik, romantizm ve/veya evliliğe yönelik bir baskı olarak tanımlıyor. Herkesin özel, romantik, uzun süreli bir ilişki içinde olmasının daha iyi olacağına dair yaygın varsayım aseksüelleri, aseksüel romansı, aromantikleri, çoklu aşkı, yalnız yaşayanları dışladığı gibi çocuk ya da yaşlı bakım ve destek ağlarını, ikili dostlukları ya da evlilik yoluyla sağlanabilen yasal korumadan yoksun “seçilmiş” aileleri, arkadaş gruplarını değersizleştiriyor.

İşte Tam Bana Göre’de de arkadaşlardan, destek mekanizmalarından yoksun bireyler yalnızlık içinde çırpınırken ve bu belli ki sisteme dair bir sorunken geçtim aşkın yüceltilmesini (hangimiz sevmedik deliler gibi) evlilik romantize ediliyor. Flört şiddeti algoritmik bir soruna indirgeniyor. Adam iyi kazanmıyor, ev koşulları müsait değil, e kadın kazanıyor işte, niye kadının evinde yaşamak bir seçenek olarak görülmüyor, neden aynı toplumsal rolleri yeniden üretmeye bu kadar razıyız? Evet, kaçanın gerçekten de kovalandığı bir dünyada, hele de romantik komedimsi bir film yapıyorsak klişelerle mücadele etmek kolay değil. Ama bir önceki filminden en azından ait hissetme, anadilde olmayan aşk, içses, uzaklarda büyümeye dair hoş hislerle ayrıldığımız bir yönetmenden daha iyisini beklemek de bizim hakkımız değil mi? Hepimizin bir albüm yapacak kadar çok sayıda boşanmış çiftin düğününde çekilmiş (ve ayıp olmasın diye satın alınmış) fotoğrafı varken kurtuluşu hâlâ birlikteliğin bu formunda görmek neden? Herkesin pilates yapıp dolayısıyla sırtına tek başına güneş kremi sürebildiği, yazın karpuzun bütün değil dilim olarak da satın alınabildiği bir çağda taş devrindeki kadın-erkek ilişkilerine referans vermek niye? (Benzer bir referansı Tolga Karaçelik’in son filmi Saykoterapi’de çok daha anlamlı biçimde kullandığını söylemeden geçemeyeceğim).

Her şeye, tüm klişelerine rağmen seyir zevki düşük olmayan, yer yer kıkırdatan, kendi beklentilerimizi, umudu nerede aradığımızı düşündürten bir film Tam Bana Göre. Ama işte bazen ayrı yaşlanmak daha güzel. Yaşlanabilmek zaten güzel, aksi halde ölmüş olurduk. Yaşıyorsak hâlâ farklı formlarda sevebilir, kendimizden ve arkadaşlarımızdan vazgeçmeyeceğimiz bir aşkta umut da bulabiliriz. Ayrıca algoritma işine baksın, taş devrinden beri tek bir kuralı var bu işin: Seviyorsan gidip konuşacaksın...