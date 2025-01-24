Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı: Kalıcı çözümler ile yola devam

Halil ERTUNÇ

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, belediyeyi devraldığında karşılaştığı mali zorluklardan, ilçenin kronikleşmiş sorunlarına yönelik yürüttükleri çalışmalara kadar pek çok konuda BirGün’e konuştu.

Başkan Fıçı, göreve geldiği andan itibaren önceliklerini Foça’nın ihtiyaçları doğrultusunda belirlediklerini ifade etti.

Mazbatayı aldıktan sonra Foça Belediyesi’nin borçlarıyla karşı karşıya kaldıklarını ve gerçek sınavlarının başladığını aktaran Başkan Fıçı, “Duyumla gerçeklik arasında ciddi anlamda bir fark olduğunu gördük. Yaklaşık 3 buçuk aylık birikmiş personel borcu vardı. Öncelikle mesai arkadaşlarımızın bu ekonomik koşullarda para bulmak için farklı yöntemlere gitmelerini engellemek adına borcumuzu bitirmekle işe başladık ve bunu başardık. Bununla birlikte Foça Belediyesi'nin röntgenini çıkarmamız gerekiyordu. Hastalıkları tespit etmemiz ve pansumandan ziyade kalıcı tedavilere yönlenmemiz gerekiyordu. Bunun için ciddi çalışma yaptık, Büyükşehir'in İZSU dahil bütün birimleriyle eş güdümlü koordinasyon toplantılarıyla Foça'nın röntgenini çektik. 2025 yılı itibariyle yavaş yavaş pansumandan ziyade kalıcı hastalık tedavi yöntemlerini de belirledik. Şimdi çözüm noktasında bir hareket başlıyor” dedi.

Foça’nın sorunlarını çözmek adına bütçe yetersizliği ile mücadele ettiklerini belirten Başkan Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdümlü çalıştıklarını söyledi.

Özellikle ilçenin temel geçim kaynakları olan tarım, hayvancılık ve turizme odaklandıklarını aktaran Başkan Fıçı, “Foça Karası Üzümü’nü tekrar çiftçilerle buluşturmak, susuz tarıma geçişi teşvik etmek ve tekstil geri dönüşümünü kadın kooperatifleriyle hayata geçirmek istiyoruz. Pamuk ekilemiyorsa ovamızda, bu sadece Foça’nın değil, ülkenin bir problemi” ifadelerini kullandı.

30 YILLIK KANGREN

Foça’nın tarihi ve kültürel mirasını koruma projelerine de değinen Başkan Fıçı, imar planlarındaki eksiklikleri gidermek için çalışmalar yürüttüklerini şu sözlerle aktardı:

“5 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Foça Merkez’de koruma amaçlı imar planı yok, yaklaşık 30 yıllık bir kangren bu. Daha önceden de ciddi bir emek verilmiş olan bu koruma amaçlı imar planının son aşamasına geldik sayılır. Bununla birlikte yine sokak sağlıklaştırması dediğimiz koruma amaçlı imar planıyla eş güdümlü yürüyecek bir proji de devam ettiriyoruz. Kozbeyli koruma amaçlı imar planı bir taraftan devam ediyor. Yeni Foça'nın revize edilmesi gerekiyor, koruma amaçlı imar planı gibi imar açısından yürüttüğümüz birtakım projelerimiz de mevcut. Bir diğer projem ise, Phokaia Antik Tiyatrosu'nun, Heredot Duvarı dediğimiz bölümün ve yine kale içindeki Athena Tapınağı'nın bir bölümünün ana sponsorlarla gün yüzüne çıkarılması. Elbette bu, Bakanlık’la da işbirliği içerisinde sürdürülmesi gereken bir süreç. Ben CHP’li bir belediye başkanıyım ama siyasi arenayla belediye başkanlığının bana getirdiği sorumlulukları ayırt edebilecek kapasitedeyim ve ilgili bakanlıklarla işbirliğinden hiçbir şekilde kaçınmayacağım. Bununla birlikte Foça'nın herkesin atladığı başka bir gerçeği var. O da kentsel ve arkeolojik sit, özel çevre koruma bölgesi ve stratejik alan olmasının handikapları. Çivi çakılmaz denen olay Foça'da yaşanıyor.”

KREŞLER AÇACAĞIZ

Öte yandan Foça Akademi projesiyle gençlerin turizm alanında eğitileceğini ve ilçedeki akademik beyin gücünden faydalanılacağını ifade eden Başkan Fıçı, sosyal projelerle ilgili ise şunları kaydetti:

“Kreş desteği, yaşlı ve engelli bakım hizmetleri gibi projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. İZELMAN’ın desteğiyle özellikle Bağarası ve Yenifoça’da kreşler açacağız. Bu konularda mali açıdan Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğimiz sürecek.”

SGK BASKISI ENGELLİYOR

Projelerin sürdürülebilirliği için SGK’nın belediye üzerindeki baskısından kurtulunması gerektiğini vurgulayan Başkan Fıçı, “Ciddi bir borcumuz var, ödenebilir gerçekliği olmayan bir borç. Yaklaşık 130 milyonunu bulmamız, yatırmamız gerekiyor. Kalanını yapılandırabilirler. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Cumhurbaşkanı, ‘Silkeleyin’ dedikten sonra kurumların tutumlarını biliyoruz. Bizim gayrimenkul satışıyla bu borçtan bir şekilde kurtulmamız gerekiyor” diye konuştu.