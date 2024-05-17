Foça’daki ‘Ekoköy’ mühürlenecek

Foça’da ‘Ekolojik Tarım Turizmi’ adı altında tarım arazilerinin üzerine beton dökülmesiyle ilgili iptal davası sürüyor. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise bölgede yapılan inşaatların mühürleneceğini açıkladı.

Halil ERTUNÇ

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) tarafından Foça’da tarım arazileri üzerinde hayata geçirilen ‘Hayalinizdeki Köy: Mid Phokaia Ekoköy’ projesinin iptali davası sürerken Foça Belediyesi’nden yeni hamle geldi. Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı bölgede yapılan inşaatların mühürleneceğini söyledi.

İzmir Foça’da 510 dönüm arazi üzerinde ‘Hayallerinizin ötesinde bir köy sizi bekliyor’ başlığı ile satışa çıkartılan Ekoköy ile ekolojik tarım turizmi tartışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündem dışı söz alan AKP’li Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, “Ekolojik tarım alanı adı altında İzmir’imizin her yanında korkunç katliamlar oluyor. Foça’da 510 dönümlük bir arazi güya sera oldu. Tamamen bir maden ocağını andıran bir görünüm var. Ben alanı görmenizi istiyorum. Gerçekten içler acısı. Orada başka bir sıkıntı daha var. Oraya 4,5 kilometre yol yapılmış. Bu yolu yapan da İzmir Büyükşehir Belediyesi. Buraya 250 adet süper lüks villalar yapılacak. Lütfen bu kıyıma dur deyin. Ne bir üst ölçek planı ne de bir altyapısı var. Buraya villalar yapılacak. Buna bir dur deyin” dedi.

Boztepe’den sonra söz alan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Ekoköy’de mühürleme işlemlerinin başlayacağını belirtti. Fıçı, “Boztepe verdiği önergenin sonucunu bekleyip tribünlere oynamasaydı bizim yapacağımız işlerin devamında ne olacağını kendisine bir sonraki Meclis’te belirtecektik. Yapılan incelemeler sonucunda imara aykırı birtakım yapılar olduğu tespit edildi. İlk etapta mühürleme işlemi yapılacak ve sonrasında sizleri bilgilendireceğiz” diye konuştu.

YAPILAŞMAYA ENGEL

Ekoköy Projesi’nin iptali için dava açan Mimarlar Odası İzmir Şubesi adına BirGün’e açıklama yapan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım, buradaki alanın tarım alanı dışına çıkarıldığını ve yapılaşmaya açıldığını söyledi. Yıldırım, “Tarım ve turizmi korumak adına yapılan plan notları yanlış değerlendiriliyor ve 154 yapının yapımına izin veriyor. Biz de ruhsatların iptaline yönelik dava açtık ve bu dava sürüyor. Foça Belediyesi Hukuk Birimi bir savunma yaptı ve Mimarlar Odası’nın bu konuda ehliyetinin olmadığını söyledi. Biz burada yaşanan doğa talanına hayır diyeceğiz. Alanın korunması adına tarafız ve ehliyetimiz var. Normalde verilemeyecek bir ruhsat, yanlış yorumla verilmiş. Eğer imtiyazlı bir ruhsat durumu ortaya koyulduysa bu adaletli değil ve odanın buna itiraz etme hakkı var Asıl sebep ise doğanın korunması. Burası örnek gösterilerek diğer orman alanlarının yapılaşmaya açılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi.

Foça Belediyesi yeni yönetiminin uygulamayı inceliyor olmasını ve bu konuda adım atacağını beyan etmesini değerli bulduklarını söyleyen Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım, “Ekoloji, tarım ve turizm kavramları tahrip edilerek oluşturulan proje uygulamasının durdurulması ve projeye yönelik ruhsatların iptal edilmesi gereklidir. Bu bağlamda ilgili idarelerin sorumluluk almasını bekliyoruz. Foça Belediyesi’ne alanda plan ve notlarına aykırı şekilde yürütülen hafriyat çalışmasını tespit etmesi ve durdurması için başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Sayın Başkanın yaptığı açıklama üzerine, talebimizi olumlu karşılayacağına, yapılacak inceleme sonrası uygulamanın durdurularak ruhsatların iptal edileceğini ve sadece Foça’da değil plan notlarının, notlarda yer alan kavramların tahrip edilmesi ile yapılaşma tehdidi altında kalan tarım ve doğal alanlarının savunulması konusunda çok önemli bir adım atılacağına inanıyoruz. Tarımı önemsediğimiz bir durumda toprağa böyle müdahaleye karşı, kamu adına herkesin dâhil olması gerekiyor. Mücadelemize devam edeceğiz. Umuyoruz yeni yönetim bu konuyla ilgili doğadan tarafa bir irade koyar” diye konuştu.