Ford grevi ve göçmen işçi hareketinin gelişimi

Zafer TAŞKIN / Frankfurt

EMPERYALİST MERKEZLERDE GÖÇMEN İŞÇİ POLİTİKALARI VE SINIF DİNAMİKLERİ

Almanya’nın 1960’larda içine girdiği yoğun sanayileşme süreci, artı-değer üretimini artırmak isteyen sermaye sınıfının ucuz ve denetimsiz işgücü arayışını doğurdu. Türkiye, Yunanistan, İtalya gibi çevre kapitalist ülkelerden transfer edilen "misafir işçiler" (Gastarbeiter), sermayenin ucuz emek ihtiyacını karşılamak üzere sisteme entegre edildi. Ancak bu entegrasyon, yalnızca üretim sürecine katılımı kapsıyor; bu işçilere kültürel, siyasal ya da toplumsal haklar tanınmıyordu. Göçmen işçiler, proletaryanın en alt katmanında yer alarak, artı-değer sömürüsünün yoğunlaştığı bant işlerinde, düşük ücretlerle ve örgütsüz biçimde çalıştırıldılar. Bu durum proletaryayı etnik, kültürel ve yasal statüler üzerinden bölme stratejisinin bir sonucuydu. Burjuvazi, bu ayrımı kullanarak işçi sınıfının birleşik mücadelesini parçalamakta, sendikal örgütlenmeleri kontrol altında tutarak sınıf bilincinin yükselmesini engellemektedir.

GREVİN NEDENSELLİĞİ: SERMAYE - EMEK ÇATIŞMASININ SOMUTLAŞMASI

1973’te Köln’deki Ford fabrikasında yaşanan grevin kıvılcımı, 300 Türk işçinin yaz tatilinden geç döndükleri bahanesiyle tazminatsız şekilde işten atılmasıyla çakıldı. Ancak bu olay, çok daha derin bir sınıf çelişkisinin yüzeye vurmasından ibaret. Göçmen işçiler, üretim sürecinde en fazla artı-değeri yaratan, ancak en az hakka sahip olan grubu oluşturuyordu. %60’ı göçmenlerden oluşan işgücü, temsil mekanizmalarında yok sayılmakta; ücret eşitsizliği, iş güvencesizliği ve sendikal dışlanmışlık sistematik olarak sürdürülmekteydi.

Grev, bu yapısal eşitsizliklere karşı proletaryanın bir kısmının –özellikle de ulusal ve etnik kimlik üzerinden ötekileştirilen kesimlerinin– doğrudan eylemiyle ortaya çıkmış; kapitalist üretim ilişkilerine karşı açık bir direniş biçimi kazandı. Göçmen işçilerin talepleri, sadece ücret artışı değil sınıfsal, kültürel ve siyasal bir eşitlik mücadelesini içeriyordu.

SENDİKAL BÜROKRASİ VE SINIF MÜCADELESİNE İHANET

Ford grevi, sadece işçilerin talepleri açısından değil, sendikaların mevcut tutumları açısından da dikkat çekici bir örnek. Özellikle IG Metall sendikasının tavrı, bu grevin en tartışmalı yönlerinden biri oldu. Grev, kısa sürede birçok işçinin katılımıyla büyüyünce, IG Metall bu eylemi desteklemek yerine “vahşi grev” olarak tanımladı. Yani, sendikanın onayı olmadan başlatıldığı gerekçesiyle grevi yasa dışı ilan etti ve işçilere işlerine dönme çağrısı yaptı. Bu tutum, sendikanın kendi üyelerinin hak mücadelesini tanımadığını ortaya koydu. IG Metall gibi büyük sendikalar, artık işçi sınıfının taleplerini savunan yapılar olmaktan çıkmış, sistemin bir parçası haline gelmiş durumda. Daha da dikkat çekici olan, sendikanın özellikle göçmen işçilere karşı mesafeli bir tavır alması. İşçi sınıfının birliğini sağlamak yerine, bazı kesimleri dışlayan bir yaklaşım benimsendi. Bu durum, işçi dayanışmasını zayıflatırken mücadeleyi böldü.

Grev komitesinin talepleri açık ve meşru olmasına rağmen, sendika yönetimi bu taleplerin arkasında durmadı, tersine onları bastırmaya çalıştı. İşçilerin kolektif iradesi görmezden gelindi. Sendika, sistemin çıkarlarını işçi sınıfının önüne koyarak sınıf mücadelesine ihanet etti. Sonuç olarak, Ford grevi sadece bir ücret mücadelesi değil, aynı zamanda sendikaların sınıf içindeki rolünün de sorgulandığı bir süreç oldu. Bu örnek, sendikaların artık ne ölçüde işçilerin temsilcisi olmaktan çıktığını gözler önüne seriyor. IG Metall’in bu tavrı, işçi sınıfının birliğini sağlamaktan uzak, göçmen işçileri dışlayan bir anlayışın ürünü. Grev komitesinin taleplerine karşı çıkan sendika yönetimi, düzenin çıkarlarını işçi sınıfının iradesinden üstün tutup sınıf mücadelesine ihanet etti.

GÖÇMEN KADIN EMEĞİNİN ÇİFTE SÖMÜRÜSÜ

1970’lerde Almanya’daki grev süreçleri çoğunlukla erkek merkezli bir görünüm sergilese de, göçmen kadın işçiler temizlik, tekstil ve bakım gibi sektörlerde kapitalist üretim ilişkilerinin en güvencesiz koşullarında çalışmaktaydı. Ancak bu kadınlar, sendikal yapılarda ve grev dinamiklerinde neredeyse tamamen görünmez bırakıldı. Cinsiyet ve etnik kimlik temelinde çifte sömürüye maruz kalan göçmen kadınlar, patriyarka ile kapitalizmin iç içe geçmiş baskı mekanizmalarının hedefi haline geldi. Kadın emeğinin hem görünür hale gelmesi hem de örgütlü mücadeleye dahil edilmesi, işçi sınıfının bütünsel özgürleşmesi için zorunludur.

Ford grevi ve genel olarak 1970’ler Almanya’sında göçmen kadın işçiler, düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışırken ev içindeki yeniden üretim süreçlerinde de ücretsiz emek sağladılar. Silvia Federici’nin ifadesiyle, kadın emeği "kapitalist birikimin görünmeyen dayanağı"dır. Ancak bu emeğin değeri hem ekonomik hem toplumsal anlamda sistematik biçimde yok sayıldı. Göçmen kadınlar, kayıt dışı sektörlerde güvencesiz koşullarda çalışırken; aynı zamanda patriyarkal kültürel kodlar nedeniyle örgütlenmenin dışında bırakıldı. Sendikal yapılarda ve grev komitelerinde temsillerinin olmaması, bu görünmezliğin somut bir yansıması. Bu durum, kadınların çifte sömürüye maruz kaldığını açıkça gösterir. Sınıf mücadelesi ile kadın mücadelesi birbirinden ayrı düşünülemez; çünkü sınıfın cinsiyeti var. Göçmen kadınlar açısından bu mücadele, ırkçılık, patriyarka ve sınıfsal tahakküme karşı çok katmanlı bir direniş gerektirir.

IRKÇILIK VE HUKUKİ BAĞIMLILIK YOLUYLA SINIFIN BÖLÜNMESİ: SERMAYENİN YAPISAL TAHAKKÜMÜ

Ford grevi sırasında hem medya hem de yerli işçiler içinde bazı kesimler tarafından göçmen işçilere yöneltilen "Türk terörü" dönemin başbakanı Willy Brandt’ın "Misafir misafirligini bilmeli“gibi söylemleri, burjuva ideolojisinin sınıf dayanışmasını etnik ayrımlarla nasıl kırılganlaştırdığını açık biçimde gösteriyor. Irkçılık, sermayenin işçi sınıfını bölmek, en çok sömürülen kesimlerin taleplerini marjinalleştirmek ve sınıf mücadelesini bastırmak için kullandığı ideolojik bir aygıt. Bu bağlamda, grev yalnızca ekonomik değil; ırkçılığa, dışlamaya ve sistematik ayrımcılığa karşı da bir direnişti. Marksist analiz, bu tür ayrımcılık biçimlerini "ikincil" değil, sınıf mücadelesinin baskı ve bölme mekanizmaları olarak ele alır. Göçmen işçilerin oturma ve çalışma izinlerinin doğrudan işverenin inisiyatifine bağlı olması, onların yalnızca ekonomik değil, siyasal olarak da bağımlı bir emek gücüne dönüştüğünü gösterdi. Grev sürecinde işten çıkarılan göçmen işçilerin sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya kalması, burjuva devletin sınıfsal karakterini ve bu yapının işçi sınıfına karşı bir baskı aracı olarak nasıl işlediğini çarpıcı biçimde ortaya koydu.

ULUSÖTESİ SINIF DAYANIŞMASININ GEREKLİLİĞİ

Her ne kadar Ford grevi Almanya özelinde gerçekleşmiş olsa da, kapitalist üretim sisteminin küresel doğası, bu tür direnişlerin enternasyonal bir bağlamda değerlendirilmesini zorunlu kılar. Aynı dönemde Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde de göçmen işçilerin öncülüğünde benzer mücadeleler yaşandı. Bu ortak deneyimler, uluslararası işçi sınıfının sermaye karşısında birleşik bir mücadele hattı kurması gerektiğini açıkça ortaya koyar. İşçi sınıfının mücadelesi sınırlarla sınırlanamaz. Ulusal ya da etnik kimlikler yerine, üretim ilişkilerindeki ortak konum belirleyicidir. Sermaye küresel ölçekte örgütlenmişken emek cephesinin yerel kalması, yapısal bir zayıflık yaratır. Bu nedenle ulusötesi dayanışma, sadece sermayenin küresel tahakkümüne karşı geliştirilecek stratejik bir zorunluluktur.

Grev sürecinde göçmen işçiler ile yerli işçiler arasında yeterli dayanışmanın kurulamaması, sermayenin "böl ve yönet" stratejisinin başarısını gösterir. Oysa üretim ilişkileri içinde tüm işçiler ortak bir zeminde – artı-değer sömürüsü – buluşur. Bu ortaklık, kültürel ya da ulusal farklara rağmen sınıf temelli bir evrenselliğin inşasını mümkün kılar. Bu doğrultuda, ulusötesi işçi komiteleri, ortak grev eylemleri, sınıf temelli göçmen dayanışma ağları ve enternasyonal eğitim programları, etkili bir mücadele stratejisinin vazgeçilmez bileşenleridir.

∗∗∗

GREVDEN GÜNÜMÜZE: GÖÇMEN ÖRGÜTLENMESİ İÇİN DERSLER

1973 Ford grevi, göçmen işçilerin kapitalist üretim ilişkilerine karşı geliştirdiği doğrudan bir sınıf tepkisidir. Grev, sermaye-emek çelişkisinin göçmenlik statüsü üzerinden nasıl daha da derinleştiğini göstermiştir. Marksist açıdan bu direniş, işçi sınıfının birliğinin ancak ulusal, etnik ve cinsiyet farklılıklarını tanıyarak ve bunlara karşı mücadele ederek inşa edilebileceğini ortaya koyuyor.

Bu grev, işçi sınıfının öncü kesimlerinin –özellikle göçmenlerin– devrimci potansiyelini görünür kılmış; burjuvazinin, devletin ve sendikal bürokrasinin sınıf karakterini açık biçimde teşhir etti. Göçmen işçiler, bu mücadeleyle yalnızca emek gücü değil, aynı zamanda siyasal özne olduklarını ilan etti. Grev, göçmen işçilerin yalnızca ekonomik talepler değil; aynı zamanda sınıfsal, kültürel ve siyasal haklar temelinde bir mücadele yürüttüğünü ortaya koydu. Bu grev, göçmen emeğinin yapısal olarak dışlandığı, sendikal ve siyasal temsiliyetten yoksun bırakıldığı koşullarda yaşandı. Ford grevi, göçmen işçilerin hak taleplerinin yalnızca işyerine değil, toplumsal bütünlüğe yönelik bir yönelimi olduğunu göstermesi bakımından tarihsel bir dönüm noktası. Bugünün göçmen örgütlenme pratikleri açısından bu deneyim, hem eleştirel hem de kurucu perspektiflerle ele alınmalı.

Öncelikle Ford grevi, temsilin ötesinde doğrudan katılımın önemini ortaya koydu. Grev sürecinde, işçilerin büyük kısmı göçmen olmasına rağmen karar alma mekanizmalarında yok sayılmaları, mücadele gücünü zayıflattı ve sürecin denetimini sendikal bürokrasiye bıraktı. Bu durum, bugünün göçmen örgütleri açısından temsiliyetin yeterli olmadığını, katılımcı ve taban odaklı örgütlenmenin inşa edilmesi gerektiğini gösterdi. Yerel komiteler, sektörel dayanışma yapıları ve yatay örgütlenme modelleri bu açıdan hayati önemde.

İkinci olarak, geleneksel sendikal yapılar grev sürecinde göçmen işçileri yalnız bırakarak, grevi "vahşi" ilan ederek bastırılmasına katkı sundu. Bu durum, göçmen işçilerin kendi bağımsız örgütlenme yapılarına olan ihtiyacını açıkça ortaya koydu. Günümüzde göçmen emekçilerin hem sendikal yapılarla diyalog içinde olmaları hem de gerektiğinde bu yapıların ötesine geçerek kendi çıkarlarını merkeze alan örgütlenmeler kurmaları gerekiyor. İşçi komiteleri, grev ağları ve alternatif sendikal yapılar bu bağlamda düşünülmeli.

Ford grevinin bir diğer çarpıcı yönü, göçmen işçilerin sınıf bilincine erişimde yaşadığı zorluklardı. Birçok işçi grev hakkı, sendikal mevzuat ve hukuki süreçlere dair yeterli bilgiye sahip değildi. Bu eksiklik, yönetsel manipülasyonlara zemin hazırladı. Bu nedenle göçmen örgütlenmesinde politik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri merkezi bir yerde durmalı. Çok dilli hak eğitimleri, hukuki destek mekanizmaları ve işçi okulları aracılığıyla bu eksiklik giderilmeli. Eğitim, yalnızca hakları öğretmekle kalmamalı; sınıfsal öznenin politikleşmesini de sağlamalı.

Ford grevi ayrıca göçmen kimliğinin yalnızca etnik ya da kültürel bir mesele olmadığını, sınıf çelişkileriyle derinlemesine iç içe geçtiğini ortaya koydu. Irkçılık ve ayrımcılık, göçmen işçilerin sınıfsal sömürüsünü meşrulaştıran ideolojik araçlara dönüştü. Bu nedenle, göçmen örgütlenmeleri kimlik siyasetine sıkışmadan, sınıf temelli ve çoklu ayrımcılığa karşı mücadeleyi birlikte kuran bir perspektifle hareket etmeli. Kimlik ve sınıf, birbirini dışlayan değil; birbirini tamamlayan mücadele alanları olarak ele alınmalı.

Grevin önemli bir eksikliği de kadın göçmen işçilerin örgütlenmede neredeyse hiç görünmemesi. Oysa aynı dönemde temizlik, tekstil ve hizmet sektörlerinde göçmen kadınlar ağır iş koşulları altında çalışmaktaydılar. Bugün ise kadın göçmenlerin örgütlenmesi mücadelenin merkezî bir unsuru olmalı. Kadın emeği üzerindeki görünmez sömürüyü açığa çıkaran, bakım emeğini politikleştiren ve göçmen kadınları özneleştiren örgütsel yapılar inşa edilmeli. Feminizm ile sınıf mücadelesi arasındaki kesişim, göçmen kadınların kolektif gücünü açığa çıkarmada belirleyici olacak. Ayrıca grev sürecinde ulusal sınırlar içindeki dayanışmanın sınırlı kalması, ulusötesi işçi dayanışmasının önemini gösterdi. Bugün, göçmenlerin geldikleri ülkelerdeki sendikalar ve emek örgütleriyle bağlar kurulması, Avrupa’daki sol göçmen yapılar arasında koordinasyon sağlanması gerekiyor. Enternasyonal dayanışma, yalnızca sembolik düzeyde değil, ortak kampanyalar, grev destekleri ve deneyim paylaşımı üzerinden somutlaştırılmalı.

Son olarak, Ford grevi göçmenlerin yalnızca kültürel bir azınlık değil, politik bir özne olduğunu gösterdi, ancak bu politik özneleşmenin önü büyük oranda kesildi. Bugünün göçmen örgütlenmeleri, kültürel faaliyetlerin ötesine geçerek politikleşmeyi teşvik etmeli; göçmenleri pasif temsil nesneleri değil, mücadele içinde özneleşen aktörler olarak görmeli. Genç kuşaklar arasında politik bilinç ve katılım artırılmalı; politika yalnızca seçim süreçleriyle değil, doğrudan eylem ve örgütlenme biçimleriyle tanımlanmalı.

Sonuç olarak, 1973 Ford grevi, göçmen işçilerin sınıfsal, kültürel ve siyasal olarak nasıl dışlandığını ve bu dışlanmaya karşı nasıl direndiklerini gösteren tarihsel bir laboratuvardır. Bu deneyim, bugünün sol sosyalist göçmen örgütleri için yalnızca bir tarihsel anı değil; örgütsel, ideolojik ve stratejik bir yol haritasıdır. Göçmen işçilerin örgütlenme mücadelesi, ancak sınıfı, ırkı ve cinsiyeti birlikte tanıyan; katılımcı, enternasyonalist ve politikleştirici bir perspektifle sürdürülebilir.