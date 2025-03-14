‘Fotoğraflı Antroposen Hikâyeler’ sergisi açıldı

BirGün EGE

Bilim insanları yerkürenin yeni bir jeolojik döneme girdiğini söylüyor. İnsan tarafından yaratılmış bir jeolojik dönem: Antroposen Çağ. Dünyada ve ülkemizde iklim aktivistleri çok geç olmadan yöneticileri acil önlemler almaya çağırıyor.

Antroposen Çağdan Belgesel Hikâyeler Ortaklaşa Editoryal Fotoğraf Çalışması adıyla, belgesel fotoğrafçı, gezgin ve yazar Özcan Yurdalan’ın öncülüğünde yapılan çalışmaya 25 editör ve 100’den fazla fotoğrafçı katıldı; çalışma sonunda çoğu tamamlanmış, bir kısmının editöryal çalışması devam eden yaklaşık 50 belgesel hikâye ortaya çıktı.

Fotoğraflı Antroposen Hikâyeler sergisi, Muğla, Datça ve Aydın, Kızılcaköy’den sonra şimdi de İzmir, Bergama’da açılıyor. Yarından itibaren Bergama’daki Odeon Pergamon Kültür Sanat Alanı’nda izleyici ile buluşacak olan sergide yer alan belgesel fotoğrafçıların çalışmaları ekolojik yıkıma dikkat çekmeyi amaçlıyor. 15 Mart Cumartesi günü, saat 16.00’da Odeon Pergamon’nda açılacak olan sergi 24 Mart’a kadar görülebilecek.