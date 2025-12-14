Fotoğraftaki kişi Binali’nin kardeşi

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı operasyonun bir yanında magazinsel iddialar varken diğer yanında siyasi bir gerilimi görüyoruz. Uyuşturucu ve aynı anda birden fazla kişiyle cinsel ilişki iddiaları savcılık, mahkeme tutanaklarında yer alırken iktidar, içindeki kavgada gündeme gelen isimler de sıralanıyor. Can Holding’e yönelik kara para operasyonunda tutuklanan Kenan Tekdağ’ın ismi ifadelerde geçiyor. İktidar içinde açık bir savaşa dönüşen Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltına alınmasının izleri bu soruşturmada da var.

‘TESADÜFEN KARŞILAŞTIK’

Epözdemir’in gözaltına alınmasından sonra Metin Külünk, Mücahit Birinci, Şamil Tayyar gibi AKP’li isimler, iktidar içindeki bazı odaklarını suçlamıştı. Epözdemir’in serbest bırakılması için savcılığa baskı yapıldığını iddia etmişler ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’u hedef almışlardı. Mehmet Akif Ersoy’a Avukat Rezan Epözdemir ile ilişkisinin sorulduğunu soruşturma belgelerinde görüyoruz. Bir soruya Ersoy şöyle yanıt veriyor: “Barcelona’ya A.G.’nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı.”

İktidar medyasında Mehmet Akif Ersoy’a yönelik iddiaları içeren haberlerin yer alması dikkat çekiciydi. Sabah yazarı Dilek Güngör, sosyal medya hesabında Mehmet Akif Ersoy’un da yer aldığı bir fotoğraf karesi paylaştı ve şöyle yazdı: “Vay. Kimler kimlerle beraber? Habertürk’teki uyuşturucu operasyonuna bu ‘derin’ fotoğraf damga vuracak. Gizli tanık ifşa etmiş. Duyduğuma göre; Ela Rümeysa Cebeci’nin telefon kayıtları da ekonomi, spor, siyaset, magazin dünyasında deprem yaratacak. Bu dosya siyasi Susurluk olmaya aday.”

İktidar medyası, işaret ettiği fotoğrafta siyasi isimlere dikkat çekti. 19 kişinin olduğu fotoğrafta Rezan Epözdemir, Mehmet Akif Ersoy’un yanında duruyor. MHP’den isimler de karede. MHP’li avukat ve 2024 seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkanı Serkan Toper de fotoğrafta yer alıyor.

Ancak Sabah yazarının işaret ettiği fotoğraftaki dikkat çekici isimlerden biri de eski Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım. Bu durum Binali Yıldırım’ın da hedef alındığı ihtimalini doğuruyor. İlhami Yıldırım’ın, İstanbul Çekmeköy’de tartışmalı ihaleler alan bir gayrimenkul şirketinin sahibi olduğu iddia ediliyor. Ayrıca uzun süre Türk Kızılayı’nın İstanbul Şube Başkanlığı’nı yürüttü. İlhami Yıldırım, 2015 yılında İstanbul Çekmeköy’de silahlı saldırıya uğramış ve şoförü vurularak yaralanmıştı. Sosyal medya hesabında daha önce Mehmet Akif Ersoy ile paylaşımları vardı. Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasından sonra bu paylaşımları sildi.

‘ART NİYETLİ YAKLAŞIM’

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün ‘Susurluk gibi’ iddiasıyla yaptığı paylaşımlardan sonra İlhami Yıldırım ile konuştum. İlhami Yıldırım, fotoğrafın 4 yıl önce Mehmet Akif Ersoy’un doğum günü partisinde bir balıkçıda çekildiğini söyledi. Mehmet Akif Ersoy’u uzun yıllardır tanıdığını ifade eden İlhami Yıldırım, “Ben doğum gününe geç gitmiştim. Mehmet Akif Ersoy arkadaşımdır. Şimdi ‘Onu tanımıyorum’ diyecek halim yok. Ben Mehmet Akif’in iddia edilen yönlerini hiç görmedim, böyle bir tanıklığım olmadı. Ancak böyle bir fotoğrafı ‘Susurluk gibi’ sunmak art niyettir. Siyasi bir amaçla bunu yaptıklarını düşündürüyor. Ama fotoğraftaki herkesi suçlu gibi sunmak hiç doğru değil” diye konuştu.